لهواة التذكارات الرياضية مدرب برشلونة وأسطورة كرة القدم الإسبانية تشافي هيرنانديز يطلق مجموعة مقتنياته الرياضية الخاصة

برشلونة، اسبانيا, 1 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أطلق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز يوم الجمعة مجموعة تذكاراته العالمية الخاصة والتي تخلد رحلته لاعبًا ومدربًا مع فريق برشلونة الكاتالوني ومنتخب

Xavi Hernandez unveils The Collectible memorabilia

وتوثق تذكارات تشافي العالمية الموجهة لهواة جمع المقتنيات الرياضية المحطات الفريدة في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، وتخلد المجموعة الموزعة على 150 صندوقًا من التذكارات والمقتنيات الأصلية والمصنفة لثلاث فئات إنجازات تشافي مع برشلونة ومنتخب إسبانيا لأكثر من عشرين عاما.

وتضم مجموعة المقتنيات بطاقات وقطع كاملة ومفصلة من قميص مشاركته مع منتخب بلاده في عدد من المحطات ومنها التتويج بنهائي أمم أوروبا 2008، بالإضافة إلى قطع من القميص الذي ارتداه في حفل اعتزاله، وبطاقات التدريب الفردية له، وقمصان تحمل جميعها توقيعه.

وتشكل تلك المقتنيات جزءًا من الذاكرة الجمعية لجماهير ناديهم المفضل الذين شاهدوا تشافي ورفاقه وهم يحصدون الألقاب في مختلف المحافل الرياضية، وهو ما يجعل تلك المقتنيات بمثابة شاهداً على العصر.

ويتهافت عشاق كرة القدم حول العالم من هواة جمع المقتنيات على جميع مثل تلك التذكارات التي تعد لدى البعض استثمارا تزداد قيمته مع الزمن، وتتميز المجموعة التي طرحها تشافي مؤخرا بتنوعها وفخامة عرضها وتصميمها بما يجعلها مرغوبة للباحثين عن تلك النوعية من المقتنيات المميزة.

ويعد صندوق المقتنيات بأكمله قطعة فنية في حد ذاتها تزيد من قيمة محتوياتها وهي من تصميم شركة UltimateDropz الألمانية الرائدة في هذا المجال، فالصندوق في حد ذاته يتألف من مواد فاخرة مصنوعة بالكامل في ألمانيا، ويضم الصندوق الواحد لوحات نحاسية عالية الجودة منقوشة باللون الأسود ومرقمة ترقيما مميزا لكل لوحة منها، هذا علاوة على البطاقات الثنائية والرباعية الأوجه المميزة الموقعة من تشافي شخصيًا التي توثق محطات هامة في تاريخ الكرة الإسبانية ونادي برشلونة وبزوغ أسلوب التيكي تاكا الشهير، ومنها ما يضم كذلك آخر حذاء ارتداه تشافي كلاعب في عام 2019.

وسيدخل المشترون سحبا عشوائيا لتخصيص الصناديق لكل مشتر، وسيتلقى 20 من أصل 150 مشتر دعوة لمقابلة تشافي وتحيته شخصيا.

ويمكن الحصول على التذكارات عبر موقع www.ultimatedropz.com ابتداء من سبتمبر، وهي خير شاهد على الفترة الذهبية لجيل العمالقة في كرة القدم الإسبانية، التي تألق فيها مايسترو خط الوسط وجيل "التيكي تاكا" ودوره البارز في فوز نادي برشلونة والمنتخب الوطني الإسباني بما يزيد عن 25 لقبًا وبطولة على مدار عقدين من الزمان.

كما يمكنكم مشاهدة الفيديو التفصيلي للتذكارات عبر اليوتيوب من خلال الرابط: https://youtu.be/7vwWUf1f9iQ?si=r7hIK7QKtI43tyOD

Media Contact - Ali El-Gamal, [email protected], +974 7706 3703

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Ultimate Dropz SOURCE