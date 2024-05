ليني كرافيتز يُحيي حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا لِكرة القدم المُقدم من طرف PEPSI®

إعلان بيبسي عن تصدّر الفنان الأسطوري للحدث السنوي الذي لا يُمكن تفويته "KICK OFF SHOW"

لندن، 16 ماي 2024 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - يُسعد Pepsi® والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعلان استضافة فنان موسيقى الروك الأسطوري ليني كرافيتز في حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المُقدم من طرف بيبسي بفاتح يونيو في ملعب ويمبلي بلندن. تُعتبر هذه السنة الثامنة التي تحتفل فيها بيبسي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالنهائي من خلال حفل رفع الستار المُنتظر بفارغ الصبر، ومن المُقرر أن يكون هذا الحدث تجربة لا تُنسى، وذلك مباشرة قبل أكبر نهائي في موسم كرة القدم للأندية ببضع دقائق فقط.

أسَرَ هذا الفنان الحائز على جائزة جرامي والمعروف بحضوره الديناميكي على المسرح وأغانيه الأيقونية قلوب الجماهير منذ عقود بصوته الذي يتحدّى الأنواع الموسيقية وحضوره الجذاب على المسرح. يعمل كرافيتز، الذي حصل مؤخرًا على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، بجد على صياغة ألبومه المُرتقب القادم "بلو إلكتريك لايت" الذي خلق ضجة في صفوف المعجبين والنقاد على حد سواء قبل إطلاقه في 24 مايو، أي قبل أسبوع واحد فقط من حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المُقدم من طرف بيبسي.

ولِخلق مزيد من التشويق بمناسبة الأداء المرتقب، أطلقت بيبسي فيلمًا قصيرًا بعنوان

Wembley is Blue| Lenny Kravitz x UCL Final Kick Off Show by Pepsi.

في هذا الفيلم، نسمع صوت أصداء نشيد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهير، بينما يمشي ليني كرافيتز ببطئ في نفق ملعب ويمبلي وفي يده فرشاة طلاء تُغطّي الجدران بالأزرق. نشاهد نجم الروك وهو يمشي بفخر متجاوزًا كأس دوري أبطال أوروبا المَهيب، قبل أن يخرج إلى أرضية الملعب المَجيدة، ثم ترجع الكاميرا إلى الخلف فجأة لتكشف عن لوحة جدارية زرقاء مرسومة لوجهه تُغطي أرضية الملعب النابض، في استعداد لأكبر عرض في لندن.وعلّق كرافيتز قائلا: "أتطلّع بشوق إلى أدائي في Kick Off Show by Pepsi لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المُقدم من طرف بيبسي في لندن، المدينة التي لها مكانة خاصة في قلبي. سَيكون هذا حدثاً مثيراً للغاية قبل مباراة نهائية مُهمة بالنسبة للعديد من الأشخاص. لا يسعنا الانتظار حتى نريكم جميعاً ما أعددناه لكم."

وأضاف إريك ميليس، نائب رئيس التسويق العالمي للعلامة التجارية لدى شركة بيبسيكو : "بصفتنا علامة تجارية ذات تاريخ عريق في كل من الموسيقى وكرة القدم، فإننا فخورون بأن نجمع مرة أخرى المدينة المضيفة وملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم وأحد أشهر الأسماء في عالم الموسيقى في عرض مثير على الهواء مباشرة من ملعب ويمبلي الشهير في لندن، موطن الموسيقى والرياضة والترفيه. سَيتصدر عرض Kick Off Show لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقدم من طرف بيبسي أسطورة في عالم الموسيقى الذي سيُضفي ديناميكية وطاقة لا مثيل لهما في العرض. ليني كرافيتز هو شخص يُقدم دومًا أفضل ما لديه وينشر الحب والإنسانية من خلال كل أعماله، فهو يعيش تبعًا لفلسفتنا "متعطش للمزيد" التي تحتفي بتعطش الناس للحياة - ونحن متشوقون لرؤية رد فعل الجماهير لهذا العرض الذي لا يُمكن تفويته."

قال غي لوران إبستاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "سيكون حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذه السنة المقدم من طرف بيبسي مشوقًا بالنسبة للمشجعين الذين سيستمتعون بأداء لموسيقي الروك الأسطوري ليني كرافيتز، الذي سيُقدم أحد عروضه المُميزة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام. نفتخر بشدة بشراكتنا المُمتدة والمُثمرة مع بيبسي حيث نعمل معًا لِجعل هذه المباراة البارزة في عالم كرة القدم أكثر تميزًا وإمتاعًا بالنسبة للجماهير داخل ويمبلي والمُشاهدين في أرجاء العالم ."

مرة أخرى، تحتفل بيبسي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنهائي دوري أبطال أوروبا بعرض موسيقي يُسلط الضوء على أشهر الفنانين في العالم ويجمع بين عشاق كرة القدم والموسيقى في حفل ترفيهي واحد مثير. وسَيتم بث عرض Kick Off Show by Pepsi لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقدم من طرف بيبسي في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك قبل بضع دقائق فقط من انطلاق أبرز مباراة في موسم كرة القدم للأندية، وهو تجسيد لِمنصة بيبسي العالمية "متعطش للمزيد".

ويُمكن للجماهير مشاهدة Kick Off Show by Pepsi عبر قنوات البث المحلية ومن خلال قناة يوتوب الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ندعو المُشجعين على البقاء على اطلاع دائم من خلال متابعة صفحات بيبسي على إنستغرام وتويتر وفيسبوك.

نبذة عن عرض Kick Off Show لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المُقدم من طرف بيبسي

نجحت بيبسي، منذ تأسيسها عام 2016، في استضافة أبرز المواهب الموسيقية العالمية خلال الفعالية الرياضية الأكثر مُشاهدة في العالم، مما ساهم في تحويل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى منصة ترفيهية عالمية. وتستضيف دورة هذا العام من العرض المُغني وكاتب الأغاني الحائز على العديد من الجوائز ليني كرافيتز، الذي سيُقدم أداء يتضمن عدة أغاني من كتالوجه المُمتد عبر 35 سنة وأغاني جديدة من ألبومه الأخير والثاني عشر، "بلو إلكتريك لايت". وتشتهر بيبسي بتراثها الغني في مجال الترفيه لكرة القدم إلى جانب دعمها المُستمر لتنوع الفنانين والأنواع الموسيقية، ولذلك كان النجم العالمي الحائز على جائزة جرامي ليني كرافيتز الفنان المثالي لتقديم عرض Kick Off Show لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقدم من طرف بيبسي. أحد أكبر موسيقيي الروك لهذا الجيل.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يَستمتع المُستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم، وحقّقت الشركة أكثر من 91 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2023، مع مجموعة من الأغذية والمشروبات المُكمّلة التي تضُم ليز ودوريتوس وتشيتوس وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن دو وكويكر وصودا ستريم. كما تتضمّن مُنتجات بيبسيكو مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك عدة علامات تجارية أيقونية تُدر أكثر من مليار دولار لِكل منها في مبيعات التجزئة السنوية التقديرية.

تتمثل رؤيتنا في تحويل بيبسيكو إلى الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأغذية والمشروبات من خلال تحقيق الفوز مع (pep+) (بيبسيكو الإيجابية). تُعتبر استراتيجية (pep+) تحولاً استراتيجيًا شاملاً يضع الاستدامة والموارد البشرية في صميم كيفية إنشائنا للقيمة وتحقيق النمو من خلال العمل في احترام للحدود الكوكبية وإلهام التغيير الإيجابي لفائدة الكوكب والناس. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة www.pepsico.com، وتابعنا على X (Twitter)، وInstagram، وFacebook، وLinkedIn عبر @PepsiCo.

نبذة عن ليني كرافيتز

يُعتبر ليني كرافيتز أحد أبرز نجوم موسيقى الروك في عصرنا، فقد تجاوز حدود الأنواع الموسيقية والأساليب والأعراق والفئات المتنوعة على مدار مشواره الموسيقي المُمتد لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وتأثّر هذا الكاتب والمُنتج والعازف للعديد من الآلات الموسيقية بموسيقى السول والروك والفانك من حقبتي الستينيات والسبعينيات، وفاز بأربع جوائز GRAMMY®.

وتم تكريم ليني كرافيتز مؤخرًا بجائزة "أيقونة الموسيقى" في حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور لعام 2024، كما تم تكريمه بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود في 2024. وتم تكريمه أيضًا من قِبل مجلس مُصممي الأزياء والموضة في أمريكا الشمالية بجائزة "أيقونة الموضة" تقديرًا لدوره البارز كمُؤثر في مجال الموضة، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز موسيقيي الروك تقديرًا.

وفي عام 2023، أطلق كرافيتز لأول مرة أغنية "رود تو فريدوم"، وهي أغنية كتبها وأدّاها وأنتجها خصيصاً لفيلم "روستين" الذي أثار ضجة كبيرة على نتفليكس. وتُعرض الأغنية التي يمكن سماعها هنا في نهاية الفيلم. وبالتزامن مع إصدار هذه الأغنية، حصل كرافيتز على ترشيح لجائزة "جولدن جلوب" لفئة "أفضل أغنية أصلية لفيلم سينمائي"، وترشيح لجائزة اختيار النقاد "لأفضل أغنية"، وترشيح لجائزة نقابة المشرفين الموسيقيين لفئة "أفضل أغنية مكتوبة و/أو مُسجلة لفيلم".

بالإضافة إلى ألبوماته الأحد عشر التي بِيع منها 40 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، تمتلك شركته الإبداعية .Kravitz Design Inc محفظة استثمارية هائلة من المشاريع اللافتة للنظر، ولا سيما الفنادق ومشاريع الوحدات السكنية والمساكن الخاصة والعلامات التجارية الأسطورية الراقية مثل روليكس ولايكا ودوم بيرينيون. في سنة 2022، أطلق علامته التجارية الخاصة بالمشروبات الروحية فائقة الجودة، نوشيلونا سوتول - وهو ناتج التقطير من تشيواوا بالمكسيك المستخلص من نبات السوتول. كرافيتز هو ايضًا مؤلف كتاب "فلاش"، وهو كتاب يعرض صوراً فوتوغرافية فريدة من نوعها لموسيقى الروك. كما وضعته مذكراته الأخيرة "ليت لوف رول" على قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعاً. يشغل كرافيتز حالياً منصب سفير العلامة التجارية والوجه العالمي لعطر Y من YSL Beauty، وهو السفير العالمي لعلامة الساعات الفاخرة Jaeger-LeCoultre. كما انتقل هذا الفنان متعدد الأبعاد إلى عالم السينما، حيث ظهر في دور "سينا" في فيلمي "ذا هانجر جيمز" و"ذا هانجر جيمز: كاتشينغ فاير" اللذين حققا نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما ظهر في فيلمي "بريشوس" و"ذا باتلر" اللذين نالا استحسان النقاد.

من المُقرر أن يُصدر ليني كرافيتز ألبومه الجديد المرتقب "بلو إلكتريك لايت" في 24 مايو 2024.

