بيبسيكو تعلن عن شراكة عالمية مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 لعام 2026

منتجات جاتوريد وستينغ ودوريتوس تجمع الأداء والطاقة والنكهة مع أبطال العالم لثماني مرات في "بطولة الصانعين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت بيبسيكو اليوم عن شراكة عالمية مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1، تبدأ في عام 2026، لتجمع بين ثلاث من أقوى علاماتها التجارية، جاتوريد®، وستينغ®، ودوريتوس®، مع الفريق المعروف في عالم الفورمولا 1. وتمثل هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات استكمالاً لعلاقة بيبسيكو الحالية مع الفورمولا 1، كما أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها ثلاث علامات رائدة من بيبسيكو مع فريق فورمولا 1

.

وبالاستفادة من النمو المتسارع لرياضة الفورمولا 1 واتساع قاعدة جماهيريتها، تضع هذه الشراكة بيبسيكو في قلب الزخم العالمي لهذه الرياضة، من خلال تكامل شامل في جميع عمليات فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1، بدءًا من حلول الترطيب المبتكرة ووصولًا إلى تجارب المشجعين التفاعلية.

تعزيز أداء الفريق

وتضع جاتوريد® خبرتها الممتدة لأكثر من ستين عامًا، إلى جانب خبرات "معهد جاتوريد لعلوم الرياضة" (GSSI)، للمرة الأولى في خدمة سباقات لفورمولا 1. ويمثل الترطيب عاملاً حاسمًا لتعزيز الأداء في هذه ر الرياضة، التي يمكن أن يفقد فيها السائقون ما يصل إلى 4 كيلوغرام من وزنهم بسبب التعرق خلال سباق واحد. وستُدمج خبرة جاتوريد العالمية في الترطيب وتحسين الطاقة ضمن برامج أداء فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1. وتطبق هذه البرامج استراتيجية ترطيب مصممة خصيصاً لتعزيز الأداء، مما يمنح فريق مرسيدس-آيه إم جي بتروناس ميزة تنافسية في رياضة يُحتسب فيها كل جزء من الثانية.

لقاء المواهب مع قوة العلامة التجارية

وتستفيد هذه الشراكة من سائقي فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1، جورج راسل وكيمي أنتونيلي، واللذين يجسدان جيلين من التميز في عالم السباقات، فقد رسّخ راسل مكانته كأحد أبرز المواهب الشهيرة في الفورمولا 1، بفضل أدائه القوي وشعبيته الواسعة بين الجماهير حول العالم. أما أنتونيلي، الذي خطف الأنظار بصعوده السريع إلى صفوف الفريق، فيمثل مستقبل الرياضة الواعد والجيل الجديد من المواهب المتميزة. ومن خلال الشراكة، سيحظى المشجعون بفرصة متابعة كلا السائقين وهما يشاركان في مبادرات تفاعلية تبرز نقاط القوة المشتركة لمنتجات جاتوريد ودوريتوس وستينغ، سواء عبر محتوى حصري خلف الكواليس أو فعاليات لعشاق الرياضة، مما يعزز ارتباط العلامة التجارية بعالم الفورمولا 1 ويمنح المشجعين تجربة متفردة.

إثراء القاعدة الجماهيرية العالمية

يجلب ستينغ®، مشروب الطاقة الرائد في أسواق الهند وباكستان وفيتنام ومصر، قصة نجاحه الملهمة إلى عالم الفورمولا 1. وبفضل ريادته في الأسواق الناشئة، يعكس ستينغ توسع كل من الفورمولا 1 وفريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 في هذه المناطق سريعة النمو.

ويضيف ستينغ روح علامته التجارية النابضة بالحيوية إلى أجواء السباقات في عطلات نهاية الأسبوع، حيث يرفع من وتيرة الحماس والسرعة. ومن خلال ستينغ، يزداد ارتباط الجيل (Z) من عشاق الفورمولا 1 بفريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1، ليقتربوا أكثر من قلب السباق ويعيشوا إثارة الفورمولا 1 بوتيرة أسرع وأكثر تشويقًا من أي وقت مضى.

نكهة جريئة تشعل حماس حلبات السباق

تنضم دوريتوس® إلى فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 لتعيد تعريف تجربة المشجعين، وتعكس الجرأة، سواء على الحلبة، في الثقافة، أو في كل قضمة. وكونها أكثر علامة تجارية جريئة في عالم الوجبات الخفيفة، تستعد دوريتوس لإشعال السباقات بتجارب مليئة بنكهات مستوحاة من القوة والسرعة التي تميز سباقات الفورمولا 1.

وبفضل حقوق التفعيل العالمية، ستتمكن دوريتوس من إطلاق حملات وأنشطة ترويجية واسعة لتصل بتجاربها المميزة إلى المشجعين حول العالم، مجسدةً بذلك سرعة وحماس سباقات الجائزة الكبرى. وبالتالي، ستقدم دوريتوس مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 لمجتمع الفورمولا 1 العالمي مزيجًا لا مثيل له من النكهة والإثارة لعشاق الفورمولا 1.

وتعليقاً على الشراكة، قال يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي للمشروبات الدولية في بيبسيكو: "تجمع هذه الشراكة بين الأداء والطاقة والنكهة تحت مظلة واحدة، وتربط ثلاثة من أشهر علامات بيبسيكو بأنجح فريق فورمولا 1 في العالم. ومن خلال جاتوريد وستينغ ودوريتوس، باتت بيبسيكو جزءاً من ثقافة الفورمولا 1 لتدعم بذلك الرياضيين والمشجعين وترسخ روح الابتكار والإثارة. وتجسد شراكتنا مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 التزامنا بتعزيز الأداء والابتكار والتميز بما يتماشى مع رؤيتنا المشتركة."

من جانبه، قال توتو وولف، الرئيس التنفيذي ومدير فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1: "يؤكد انضمام شركة بحجم بيبسيكو إلى منظومة شركائنا قوة فريقنا ورياضتنا، ويعكس قيمنا المشتركة في السعي الدائم نحو الأداء الأمثل من خلال الابتكار والتميز. ومن خلال خبرة جاتوريد في ابتكار حلول الترطيب، وطاقة ستينغ الشبابية، وجرأة دوريتوس، فإننا نضيف بعدًا جديدًا لشراكتنا، بما يدعم أداء فريقنا، ويرتقي بتجربة مشجعينا حول العالم".

وبالمقابل، علق ريتشارد ساندرز، الرئيس التجاري للفريق، بالقول: "يسعدنا الترحيب ببيبسيكو ضمن فريقنا، حيث ستساهم خبرتهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا ومشجعينا، سواء في الحلبة أو خارجها، وتضيف قيمة إضافية لأسلوب عملنا وتواصلنا مع الناس حول العالم".

نبذة عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم. وقد حققت الشركة أكثر من 92 مليار دولار من صافي الإيرادات عام 2024، من منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات التي تضم لايز ودوريتوس وتشيتوز وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر. وتشمل منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، وتتضمّن علامات تجارية عديدة تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقاً من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالمياً في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" +(pep) للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي للأرض وسكانها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.middleeast.pepsico.com، ويمكنكم متابعتنا على منصّات "إكس" (تويتر) وإنستغرام وفيسبوك ولينكدإن

نبذة عن فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1:

وُلدت مرسيدس من رحم المنافسة في سباقات السيارات، حيث شاركت في أول سباق لها عام 1901، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عن السعي نحو القمة. اليوم، يتصدر فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 المشهد في بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، ممثلًا ذروة الأداء الهندسي والابتكار التقني.

تظل روح الريادة التي غرسها مؤسسو مرسيدس حاضرة في كل تفاصيل الفريق، مع التزام لا يتزعزع بالابتكار والتفوق. وباعتبارها الشركة المُصنّعة الأصلية للسيارات في العالم، رسخت مرسيدس-بنز مكانتها كرمز للتقنيات المتقدمة لأكثر من قرن. ويجسد فريق الفورمولا 1 اليوم أفضل ما في العلامة التجارية على الساحة العالمية، حيث يجمع بين الإرث العريق والطموح المستقبلي.

ويقع مقر الفريق في براكلي وبريكسوورث بالمملكة المتحدة، ويضم أكثر من 2000 عضو يعملون بشغف وإصرار لتحقيق هدف واحد: الفوز ببطولة العالم. بين عامي 2014 و2021، حقق الفريق إنجازًا تاريخيًا بفوزه بثماني بطولات متتالية للصانعين، ليؤكد هيمنته على رياضة الفورمولا 1 ويعزز تعطشه الدائم للمزيد من الانتصارات.

رحلة مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس لا تقتصر على الأداء على الحلبة فقط؛ بل تمتد لتشمل إحداث تأثير إيجابي في العالم وإلهام الأجيال القادمة. يفتخر الفريق بتوقيعه على تعهد المناخ، ويقود الطريق نحو رياضة أكثر استدامة وشمولية، واضعًا نصب عينيه بناء مستقبل أفضل لرياضة السيارات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mercedesamgf1.com.

