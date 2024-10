مؤتمر World Top-Performing Incubator لعام 2024 عُقد في منطقة لين-غانغ بمدينة شنغهاي الصينية

شنغهاي، 1 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شهدت منطقة لين-غانغ الخاصة بمدينة شنغهاي انعقاد مؤتمر World Top-Performing Incubator 2024 (WTIF 2024)، وهو أحد أنشطة منتدى بوجيانغ للابتكار، تحت عنوان "الابتكار بلا حدود، التآزر التعاوني"، وذلك في الفترة من 26 سبتمبر إلى 28 سبتمبر 2024.

خلال حفل الافتتاح، حضر وألقى كلمات ترحيبية كل من Zhao Chaofan، المدير العام لإدارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT)، وWang Dehua، مدير قسم بناء أنظمة الحاضنات في مركز تنمية صناعة التكنولوجيا المتقدمة التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، وZhai Jinguo، نائب مدير لجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شنغهاي، وPeng Shiquan، نائب مدير لجنة إدارة المنطقة الخاصة لين-غانغ. كما شارك في إطلاق فعاليات مؤتمر WTIF 2024 كل من Li Youping، نائب مدير مركز تنمية صناعة التكنولوجيا التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات MIIT، وChen Xin، نائب رئيس جمعية العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، وSun Meng، نائب رئيس شركة تطوير الاقتصاد في لينغ-غانغ، وHuang Lihong، مدير مركز شنغهاي للابتكار التكنولوجي.

هذا وقد انضمت مجموعة من الحاضنات العالمية المرموقة إلى "تحالف التآزر والاحتضان الدولي للابتكار" على غرار DMZ، وThe Drivery GmbH، وLondon & Partners، وUtrechtInc Startup Incubator، وITU Çekirdek Incubation Center، وStartups House، و22 On Sloane، وHumanoid Robots في كاوهجينغ، إلي جانب G60 Satellite Internet Incubator، ومنتزه Lingang Pujiang لريادة الأعمال والابتكار، ومركز Lingang Medical Device Innovation، وHCH Ventures.

كما تم توقيع عقود احتضان مشتركة بين عدد من حاضنات الأعمال الرائدة، منها: Startups House وStep Innovation، ومركز Peking University International S&T بجامعة بكين في منطقة لينغ-غانغ مع شركة Lingang Science and Technology Investment، ومركزITU Çekirdek Incubation Center مع شركة Shanghai Lingang United Development و22 On Sloane مع منتزه Lingang Pujiang لريادة الأعمال والابتكار، وUSP Innovation Agency مع حاضنة Shanghai Pudong Software Park. وتم توقيع العديد من خطابات النوايا لتنفيذ المشاريع، بما في ذلك Nine Dimension Turing Technology و Caohejing Hi-Tech Park، و Beijing Haibaichuan Technology وشركة Shanghai Lingang United Development، و Paragraf Ltd وشركة Shanghai Lingang Economic Development Group Technology Investment.

خلال الكلمة الرئيسية، قدم الدكتور Frederico Lourenco، نائب رئيس استراتيجية المحافظ والعمليات في شركة Flagship Pioneering، والبروفيسور Kwang-Geun (James) Lee، رئيس جمعية Asian Association of Business Incubation (AABI)، مداخلات موضوعية ملهمة. كما أجرى Mi Lei، أحد مؤسسي شركة CASSTAR، حوارًا معمقًا مع Tian Mochen، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kiwimoore. وشهد المؤتمر أيضًا حوارات ثرية بين الدكتور Tony Raven، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Cambridge Enterprise، والدكتور Simon Thomas، زميل الأكاديمية الملكية للهندسة والرئيس التنفيذي CEO وأحد مؤسسي شركة Paragraf Ltd.

وفي الجلسة النقاشية التي تناولت نماذج الابتكار وفرص التعاون في مجال الحاضنات العالمية، تبادلت كل من UBI Global، وDMZ، وStartups House، Lingang SYNLINX Life Science Professional Incubator، وThe Drivery GmbH، وXnode الرؤى حول نماذج الابتكار في حاضنات الأعمال التكنولوجية على المستوى العالمي.

أشرف كل من مركز تنمية صناعة التكنولوجيا المتقدمة التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، ولجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شنغهاي، ولجنة التكنولوجيا، وإدارة المنطقة الخاصة لينغ-غانغ في منطقة التجارة الحرة التجريبية بشنغهاي، وجمعية العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، على المؤتمر الذي تم تنظيمه من قبل شركة Shanghai Lingang Economic Development ومركز شنغهاي للابتكار التكنولوجي. كما تم التعاون في تنظيمه مع مجموعة Shanghai Lingang Economic Development Group Technology Investment,، وجمعية Shanghai Technology Business Incubator، وStep Innovation.