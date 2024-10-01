2024國際頂尖孵化器大會在中國上海臨港舉行
01 10月, 2024, 09:02 CST
上海2024年10月1日 /美通社/ -- 2024年9月26日至28日，以「創新無界，合作共生」為主題的浦江創新論壇系列活動之一「2024國際頂尖孵化器大會」在上海臨港新片區舉行。
工業和信息化部科技司副司長趙超凡、工業和信息化部火炬高技術產業開發中心孵化體系建設處處長王德花、上海市科學技術委員會副主任翟金國、臨港新片區管委會副主任彭世權出席開幕式並致辭。工業和信息化部火炬中心副主任李有平、上海市科協副主席陳馨、臨港集團副總裁孫萌、上海市科技創業中心主任黃麗宏共同啟動2024國際頂尖孵化器大會。
DMZ、The Drivery GmbH、倫敦發展促進署、UtrechtInc Startup Incubator、ITU Çekirdek孵化中心、Startups House、22 On Sloane、漕河涇人形機器人創新孵化器、G60衛星互聯網孵化器、臨港浦江雙創園、臨港新片區醫療器械創新中心、海創匯正式加入「國際創新協同孵化聯盟」。
一批頂尖孵化器進行聯合孵化簽約：Startups House與接力科創、北大臨港創新中心與臨港科投、ITU Çekirdek孵化中心與臨港聯合、22 on Sloane與臨港浦江、巴西聖保羅大學創新中心與浦軟孵化器。此外，九維圖靈與漕河涇創業中心、北京海百川與臨港聯合、Paragraf Ltd與臨港科投進行了項目意向落地簽約。
在主題演講環節，Flagship Pioneering投資組合戰略和營運副總裁Frederico Lourenco博士和亞洲企業孵化協會主席Kwang-Geun (James) Lee教授進行了主題分享。中科創星創始合伙人米磊與奇異摩爾創始人兼CEO田陌晨展開深度對話。前劍橋大學創業中心主任Tony Raven博士與英國皇家工程院院士、Paragraf Ltd首席執行官兼聯合創始人Simon Thomas FREng博士也展開了深度對話。
在「全球孵化的創新模式與合作機會」圓桌論壇中，UBI Global、DMZ、Startups House、司南生命科技超級孵化器、The Drivery GmbH、Xnode共話全球科技孵化的創新模式。
本次大會由工業和信息化部火炬高技術產業開發中心、上海市科學技術委員會、中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會、上海市科學技術協會指導，由上海臨港經濟發展(集團)有限公司、上海市科技創業中心聯合主辦，上海臨港經濟發展集團科技投資有限公司、上海科技企業孵化協會、接力科創承辦。
SOURCE World Top-Performing Incubator Conference 2024
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