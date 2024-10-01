2024國際頂尖孵化器大會在中國上海臨港舉行

DMZ、The Drivery GmbH、倫敦發展促進署、UtrechtInc Startup Incubator、ITU Çekirdek孵化中心、Startups House、22 On Sloane、漕河涇人形機器人創新孵化器、G60衛星互聯網孵化器、臨港浦江雙創園、臨港新片區醫療器械創新中心、海創匯正式加入「國際創新協同孵化聯盟」。

一批頂尖孵化器進行聯合孵化簽約：Startups House與接力科創、北大臨港創新中心與臨港科投、ITU Çekirdek孵化中心與臨港聯合、22 on Sloane與臨港浦江、巴西聖保羅大學創新中心與浦軟孵化器。此外，九維圖靈與漕河涇創業中心、北京海百川與臨港聯合、Paragraf Ltd與臨港科投進行了項目意向落地簽約。

在主題演講環節，Flagship Pioneering投資組合戰略和營運副總裁Frederico Lourenco博士和亞洲企業孵化協會主席Kwang-Geun (James) Lee教授進行了主題分享。中科創星創始合伙人米磊與奇異摩爾創始人兼CEO田陌晨展開深度對話。前劍橋大學創業中心主任Tony Raven博士與英國皇家工程院院士、Paragraf Ltd首席執行官兼聯合創始人Simon Thomas FREng博士也展開了深度對話。

在「全球孵化的創新模式與合作機會」圓桌論壇中，UBI Global、DMZ、Startups House、司南生命科技超級孵化器、The Drivery GmbH、Xnode共話全球科技孵化的創新模式。

本次大會由工業和信息化部火炬高技術產業開發中心、上海市科學技術委員會、中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會、上海市科學技術協會指導，由上海臨港經濟發展(集團)有限公司、上海市科技創業中心聯合主辦，上海臨港經濟發展集團科技投資有限公司、上海科技企業孵化協會、接力科創承辦。

SOURCE World Top-Performing Incubator Conference 2024