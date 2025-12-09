مؤسسة "إيه دي آي" تعلن إطلاق شبكة البلوك تشين الرئيسية لـ "إيه دي آي تشين" وإصدار الرمز التشغيلي ADI

أطلقت مؤسسة "إيه دي آي" الشبكة الرئيسية لمنصة "إيه دي أي تشين" وأصدرت الرمز التشغيلي الأصلي ADI لتمكين بنية بلوك تشين من الطبقة الثانية مصممة خصيصاً للحكومات والمؤسسات المنظمة والتطبيقات الواقعية .

مدعومة بمنظومة سريعة النمو، أبرمت مؤسسة "إيه دي آي" اليوم شراكات مع أكثر من 50 مؤسسة في أكثر من 20 دولة، ما يتيح لها الوصول إلى أكثر من 500 مليون شخص، عبر مشاريع تجريبية تشمل الهوية والمدفوعات والطاقة والسجلات والعقارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة "إيه دي آي"، وهي منظمة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل على تطوير بنية تحتية بمعايير سيادية للبلوك تشين، اليوم عن إطلاق شبكة البلوك تشين الرئيسية لمنصة "إيه دي أي تشين" وإصدار الرمز التشغيلي الأصلي ‎ADI، في إنجاز يُشكّل علامة فارقة ضمن رؤيتها الطموحة لتمكين مليار شخص من الانتقال إلى استخدام تقنيات البلوك تشين بحلول عام 2030. وستساهم هذه الخطوة في طرح فئة جديدة من بنى البلوك تشين متوافقة من متطلبات الامتثال التنظيمي، ومصممة بعناية لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات الخاضعة للرقابة والأنظمة الواقعية في الأسواق الناشئة.

ADI Foundation Announces Launch of ADI Chain’s Mainnet and ADI Utility Token

تُعد "إيه دي آي تشين" أول شبكة بلوك تشين مؤسسية من الطبقة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بقدرات تقنية وبنية مالية متينة ما يؤهلها لتحقيق مستويات تبني واسعة النطاق. وتعتمد الشبكة بنية معيارية مرنة تتيح إضافة سلاسل اختيارية من الطبقة الثالثة، ما يمكّن المؤسسات حول العالم من إطلاق تطبيقات مصممة وفق متطلبات المناطق والقطاعات المختلفة، وذلك مع الحفاظ على قابلية التوافق وإمكانية التوسع ومستويات الأمان، بما يمهّد لتبنيها على نطاق واسع في التطبيقات الواقعية.

وقد أبرمت "إيه دي آي" بالفعل شراكات مع 50 مؤسسة كبرى في أكثر من 20 دولة، ما يتيح لها الوصول إلى أكثر من 500 مليون شخص. ومع إطلاق الشبكة الرئيسية، سيبدأ هؤلاء الشركاء في نقل مشاريعهم التجريبية إلى المنصّة والبدء في نشر تطبيقاتهم على شبكة البلوك تشين.

ومن بين أوائل المشاريع الرائدة على شبكة "إيه دي أي تشين" مشروعُ عملة مستقرة مدعومة بالدرهم، يجري تطويرها بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول و"آي إتش سي" ضمن الإطار التنظيمي لدولة الإمارات. وتُعد هذه العملة المستقرة بمثابة نموذج وطني تجريبي، صُمم خصيصاً لدولة الإمارات ليُظهر كيف يمكن لعملة مستقرة خاضعة للرقابة أن تعمل بسلاسة داخل النظامين القانوني والمالي للدولة. كما تُشكّل أساس لرؤية "إيه دي أي تشين" طويلة المدى لبيئة متعددة العملات، تتيح للدول إصدار عملاتها الرقمية السيادية على بنية تحتية مشتركة قابلة للتوافق ومتسقة مع السياسات، مع الحفاظ على السيادة النقدية وتعزيز كفاءة السيولة العابرة للحدود.

ويعتمد هذا النظام في بنيته التشغيلية على رمز ADI، وهو رمز التشغيل الأصلي الذي يُفعّل جميع الأنشطة عبر شبكات الطبقة الثانية ومجالات الطبقة الثالثة القابلة للتخصيص. ويتولى رمز ‎ADI معالجة رسوم المعاملات، وتنفيذ العقود الذكية، وتسوية العمليات بين المستخدمين والمطورين والمؤسسات والمدققين. ومع الإطلاق، سيُدرج رمز ‎ADI في أسواق تداول بارزة، بما يضمن حضوراً عالمياً، وتجربة استخدام فورية وسلسة.

وقال أجاي بهاتيا، عضو المجلس الرئيسي في مؤسسة "إيه دي آي": "يُمثل إطلاق الشبكة الرئيسية لـ"يه دي آي تشين" بداية مرحلة جديدة في عالم البنية التحتية الرقمية، حيث تبرز شبكات البلوك تشين باعتبارها المسار الموثوق للاقتصادات الحقيقية". وأضاف: "وبفضل نجاحها في الجمع بين الامتثال والأمان والكفاءة، ستوفر "إيه دي آي تشين" الأساس لعملات رقمية وطنية، وتمويل مُرمز، ومشاركة اقتصادية شاملة في الأسواق الناشئة".

من جانبه، قال هوي نغوين تريو، عضو مجلس مؤسسة "إيه دي آي": "لطالما كانت البنية التحتية العامة هي الأساس في بناء الدول. واليوم، ينبغي أن يمتد هذا الأساس إلى الفضاء الرقمي عبر البنية التحتية الرقمية العامة، المتمثلة في أنظمة موثوقة للهوية والمدفوعات والبيانات". وأضاف: "وقد جرى إنشاء "إيه دي آي تشين" كبنية تحتية بمعايير سيادية لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية شاملة ومترابطة، ومتوافقة مع السياسات".

وقد عقدت المؤسسة عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات وجهات حكومية وشركاء من القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، بما في ذلك مركز أبوظبي للعقارات، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، و"إيسيا سوفت" القابضة، لاستكشاف فرص تطوير تطبيقات البلوك تشين في مجالات الهوية والمدفوعات وأنظمة الطاقة والسجلات الرقمية وتطوير القطاع العقاري. وتمثل هذه الشراكات مسارات أولية لخدمات وطنية واسعة النطاق، مثل سجلات الملكية المُرمزة، وأتمتة سير العمل، والهويات الرقمية القابلة للتحقق، وبُنى المدفوعات الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، والتي ستبدأ جميعها بالانتقال إلى شبكة "إيه دي أي تشين" بعد إطلاق الشبكة الرئيسية.

ويشارك قادة الشركة هذا الأسبوع بحضور استراتيجي في "أسبوع أبوظبي المالي"، القمة الاستثمارية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيعلنون عن توسعات جديد' في شراكاتهم العالمية.

ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة "إيه دي آي" في أبوظبي، التي تُرسّخ مكانتها بوتيرة متسارعة كمركز عالمي للأصول الرقمية ووجهة رائدة في تقنيات الويب3، ومع تمركزها في سوق أبوظبي العالمي، الذي أرسى أول إطار تنظيمي متخصص للأصول الرقمية في المنطقة، تُشكل مؤسسة "إيه دي آي" واحدة من رواد مسيرة التحول في الإمارة.

يأتي إطلاق "إيه دي أي تشين" و رمز ADI في وقت مهم بالنسبة لدولة الإمارات والمنطقة عموماً. فخلال الأعوام الخمسة الماضية، انتقلت الدولة من التجارب المبكرة على تقنيات البلوك تشين إلى تطبيقات واسعة على مستوى القطاعين الحكومي والمالي، مع توقعات بأن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب 40% حتى عام 2030.

للمطورين والشركاء

أصبح الوصول إلى الشبكة الرئيسية والوثائق الفنية ودعم التكامل متاحاً الآن على الرابط التالي: https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

المطوّرون والمؤسسات وشركاء المنظومة مدعوّون للمساهمة في تنمية الشبكة، والإسهام في تطوير الأدوات، وإطلاق تطبيقات جاهزة للإنتاج.

نبذة عن مؤسسة "إيه دي آي"

مؤسسة "إيه دي آي" هي منظمة تتخذ من أبوظبي مقراً لها تعمل على إنشاء بنية تحتية للبلوك تشين تٌمكّن الحكومات والمؤسسات من تسريع نمو الاقتصادات الرقمية. وقد أسستها سيريوس إنترناشيونال هولدينج، ذراع التكنولوجيا التابع للشركة العالمية القابضة، التي تتجاوز قيمتها 240 مليار دولار. وتساهم مؤسسة "إيه دي أي" في تعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع، من خلال مساعيها لربط مليار شخص حول العالم في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، مستندةً إلى قاعدة صلبة تضم أكثر من 500 مليون شخص ضمن منظومة مشاريعها الحالية.

ولدى مؤسسة "إيه دي آي" شراكات استراتيجية في أكثر من 20 دولة ومع أكثر من 50 مؤسسة كبرى، إلى جانب مجموعة متنامية من الاستخدامات العملية، من بينها عملة مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي مبنية على شبكة "إيه دي أي تشين".

ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة "إيه دي أي" في سوق أبوظبي العالمي، أول جهة تنظيمية في العالم تعتمد إطاراً متخصصاً للأصول الرقمية، وتوفر منصات تداول للأصول الافتراضية بإشراف رقابي مباشر، وقواعد للعملات المرتبطة بعملات تقليدية، إضافة إلى نظام متقدم لمؤسسات تكنولوجيا السجلات الموزعة. ومن هذا الموقع الريادي، تفخر المؤّسسة بقيادتها لنهضة الإمارة كمركز عالمي للأصول الرقمية، عبر تحويل السياسات الاستشرافية إلى أنظمة عملية قابلة للتوسع تخدم الأفراد والشركات والحكومات.

لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة: https://www.adi.foundation

إخلاء مسؤولية

تُطور شبكة "إيه دي أي تشين" ورمز "إيه دي أي" من قبل مؤسسة ADI DLT ("ADI")، وهي مؤسسة تقنية.

المحتوى الوارد هنا مخصص لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا عرضاً لشراء أو بيع أي أصل رقمي.

جميع الميزات ووظائف الرمز والجداول الزمنية وتفاصيل الإطلاق قابلة للتغيير من دون إشعار مسبق. ولا تُقدم أي ضمانات بشأن الأداء المستقبلي أو قيمة الرمز.

رأس المال الاستثماري مُعرض للمخاطر.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2841700/ADI_Foundation.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2841699/ADI_Foundation_Logo.jpg