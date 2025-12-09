ADI Foundation anuncia el lanzamiento de la red principal de ADI Chain y el token de utilidad ADI

ADI Foundation lanza la red principal de ADI Chain y el token de utilidad nativo de ADI, lo que facilita una blockchain de capa 2 diseñada específicamente para gobiernos, instituciones reguladas y aplicaciones del mundo real.

Con el respaldo de un ecosistema en rápido crecimiento, ADI Foundation ahora cuenta con alianzas con más de 50 instituciones en más de 20 países, con más de 500 millones de personas a su alcance, y pilotos para identidad, pagos, energía, registros y bienes inmuebles.

ABU DHABI, EAU, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La ADI Foundation, una organización con sede en Abu Dabi que construye una infraestructura blockchain de grado soberano, anunció hoy el lanzamiento de la red principal de ADI Chain y el token de utilidad ADI, lo que marca un hito importante en su misión de llevar a mil millones de personas a la blockchain para 2030. Este lanzamiento presenta una nueva clase de infraestructura blockchain lista para el cumplimiento, diseñada específicamente para gobiernos, instituciones reguladas y sistemas del mundo real en mercados emergentes.

ADI Foundation Announces Launch of ADI Chain’s Mainnet and ADI Utility Token

ADI Chain es la primera blockchain L2 de nivel institucional en la región MENA, con la tecnología y la solidez financiera necesarias para impulsar su adopción a gran escala. Su arquitectura modular, compatible con cadenas L3 opcionales, permite a instituciones de todo el mundo lanzar aplicaciones adaptadas a las necesidades jurisdiccionales o sectoriales sin sacrificar la interoperabilidad, la escalabilidad ni la seguridad, lo que impulsa su adopción en el mundo real.

La Fundación ha establecido alianzas con 50 importantes instituciones y más de 20 países, con 500 millones de personas a su alcance. Con el lanzamiento de la red principal, estos socios comenzarán a migrar pilotos e iniciarán implementaciones en cadena.

Uno de los primeros proyectos emblemáticos de ADI Chain será una stablecoin respaldada en dírhams, desarrollada por FAB e IHC dentro del marco regulatorio de los EAU. Esta stablecoin, respaldada en dírhams, sirve como prueba de concepto nacional, diseñada específicamente para los EAU, y demuestra cómo una stablecoin regulada puede operar dentro del sistema legal y financiero de un país. Además, sienta las bases de la visión a largo plazo de ADI Chain para un entorno multidivisa en el que los países puedan emitir sus propias monedas digitales soberanas en una infraestructura compartida, interoperable y alineada con las políticas, manteniendo la soberanía monetaria y permitiendo una liquidez transfronteriza más eficiente.

Esta infraestructura se sustenta en el token ADI, el token de utilidad nativo para todas las actividades en la capa 2 (L2) y sus dominios L3 personalizables. El token ADI gestiona las comisiones de transacción, la ejecución de contratos inteligentes y la liquidación entre usuarios, desarrolladores, empresas y validadores. Desde su lanzamiento, el token de utilidad ADI estará listado en las principales plataformas de intercambio, lo que garantiza una visibilidad global y una utilidad fluida desde el primer día.

"El lanzamiento de la red principal de ADI Chain marca el inicio de una nueva fase en la infraestructura digital, donde blockchain se convierte en la vía de confianza para las economías reales", afirmó Ajay Bhatia, miembro principal del Consejo de ADI Foundation y consejero delegado de Sirius International Holding. "Al combinar cumplimiento normativo, seguridad y eficiencia, ADI Chain sienta las bases para las monedas digitales nacionales, las finanzas tokenizadas y la participación económica inclusiva en los mercados emergentes".

"La infraestructura pública siempre ha sido la base de la construcción nacional. Hoy, esa base debe extenderse al espacio digital a través de la Infraestructura Pública Digital: sistemas confiables para la identidad, los pagos y los datos", afirmó Huy Nguyen Trieu, miembro del Consejo de ADI Foundation. "ADI Chain se construyó como una infraestructura de grado soberano para ayudar a los gobiernos a ofrecer estos servicios digitales inclusivos, interoperables y alineados con las políticas".

La Fundación ha firmado múltiples alianzas estratégicas con instituciones, agencias gubernamentales y socios empresariales en Oriente Medio, África, Asia y Europa, incluyendo el Centro Inmobiliario de Abu Dabi, Emirates Driving Company y Esyasoft Holding, para explorar la creación de aplicaciones blockchain para identidad, pagos, sistemas energéticos, registros digitales y modernización inmobiliaria. Estas alianzas representan vías iniciales de producción para servicios a escala nacional, como registros de propiedad tokenizados, automatización segura de flujos de trabajo, identidades digitales verificables y sistemas de pago digitales compatibles, todos los cuales comenzarán a migrar a ADI Chain tras el lanzamiento de la red principal.

Los líderes de la compañía tendrán una presencia estratégica esta semana en la Semana de las Finanzas de Abu Dabi, la principal cumbre de inversión de MENA, donde anunciarán nuevas alianzas globales.

Con sede en Abu Dabi, ciudad que se está consolidando rápidamente como un centro global de activos digitales y una potencia de la Web3, y con sede en el Mercado Global de Abu Dabi (ADGM), que creó el primer marco de activos digitales a medida de la región, ADI Foundation lidera la transformación del emirato.

El lanzamiento de ADI Chain y ADI Token llega en un momento crucial para los EAU y la región en general. En los últimos cinco años, los Emiratos han pasado de la experimentación temprana con blockchain a la implementación a gran escala en los sectores gubernamental y financiero, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada superior al 40 % hasta 2030.

Para desarrolladores y socios

El acceso a la red principal, la documentación y el soporte de integración ya están disponibles en este enlace: https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

Se invita a los constructores, las instituciones y los socios del ecosistema a participar en el crecimiento de la red, contribuir con las herramientas e implementar aplicaciones listas para producción.

Acerca de ADI Foundation

ADI Foundation es una organización con sede en Abu Dabi que crea infraestructura blockchain que permite a gobiernos e instituciones acelerar el crecimiento de las economías digitales.

La Fundación fue fundada por Sirius International Holding, la división tecnológica de IHC, un holding con un valor de más de 240.000 millones de dólares. ADI Foundation está impulsando la inclusión social y económica a gran escala al incorporar a mil millones de personas a nivel mundial a la economía digital para 2030, basándose en la sólida base de los más de 500 millones de personas que ya forman parte de su ecosistema de proyectos.

ADI Foundation cuenta con alianzas estratégicas en más de 20 países y 50 importantes instituciones, y una creciente cartera de casos de uso, como una nueva moneda estable respaldada por el dírham de los Emiratos Árabes Unidos, basada en ADI Chain.

Con sede en el ADGM de Abu Dabi, la primera jurisdicción del mundo con un marco de activos digitales a medida, plataformas de negociación de activos virtuales supervisadas por reguladores, normas para tokens referenciados a moneda fiduciaria y un régimen pionero de Fundaciones DLT, ADI Foundation se enorgullece de liderar el auge del Emirato como centro global de activos digitales, al traducir políticas visionarias en sistemas prácticos y escalables que empoderan a personas, empresas y gobiernos por igual.

Para más información: https://www.adi.foundation

AVISO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

ADI Chain y el token ADI son desarrollados por ADI DLT Foundation ("ADI"), una fundación tecnológica.

Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal, ni una oferta para comprar o vender ningún activo digital.

Todas las características, utilidades del token, plazos y detalles de lanzamiento están sujetos a cambios sin previo aviso. No se ofrecen garantías sobre el rendimiento futuro ni el valor del token.

El capital de inversión es un riesgo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2841700/ADI_Foundation.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2841699/ADI_Foundation_Logo.jpg