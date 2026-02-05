مؤسسة ADI تتعاون مع H2O Hospitality لتوسيع نطاق المدفوعات المعزَّزة بتقنية البلوك تشين عبر قطاعات السفر والاستهلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمثّل التعاون بين مؤسسة ADI و H2O Hospitality خطوة مهمة نحو دمج تقنية البلوك تشين في قطاعي الضيافة والسفر، بما يمهّد الطريق أمام تجربة سياحية أكثر كفاءة وطابعاً رقمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا تقتصر هذه المبادرة على التماشي مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للدولة فحسب، بل تعزّز أيضاً جاذبية الإمارات كوجهة رائدة للمسافرين الدوليين.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة ADI، وهي منظمة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل على بناء بنية تحتية للبلوك تشين بمستوى سيادي، عن إبرام شراكة مع H2O Hospitality، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في تكنولوجيا الضيافة، لدمج شبكة ADI Chain في تجارب الضيافة والسفر الواقعية، وذلك باستخدام المحافظ الرقمية، وحلول الهوية الرقمية، والبنية التحتية المتوافقة تنظيمياً لإدماج المسافرين في منظومة البلوك تشين بسلاسة وعلى نطاق واسع.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مؤسسة ADI بتطوير ودمج الحلول الرقمية التي تبسّط تجربة السفر، بينما ستتولّى H2O Hospitality قيادة جانب التوزيع، من خلال تقديم تلك القدرات للمسافرين عبر منصّاتها الموجّهة للضيوف في دولة الإمارات وخارجها.

ومن خلال دمج حلول شبكة ADI Chain في نظام تسجيل الوصول الذكي الخاص بها، ستصبح H2O Hospitality قناة توزيع رئيسية تتيح للزوار فتح محفظة رقمية عند الوصول والدفع باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي، المزمع إطلاقها قريباً، طوال فترة إقامتهم. وسيوفّر النظام تجربة سلسة وخالية من التعقيدات، بما يمكّن المسافرين من إتمام عمليات الشراء دون الحاجة إلى فهم عميق لتقنية البلوك تشين.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكّن H2O Hospitality من ربط البيانات على امتداد رحلة العميل بالكامل، بدءاً من تسجيل الوصول وحتى الدفع والاستهلاك داخل المنشأة، مباشرةً عبر شبكة ADI Chain. وسوف يوفّر هذا التعاون طريقة سلسة أمام السياح لإجراء المدفوعات الرقمية، ومن المتوقّع أن يدعم استخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي في مختلف أنحاء الدولة. كما ستستكشف الشراكة فرص تقديم مكافآت حصرية وحوافز للولاء. ومن خلال سدّ الفجوة بين التكنولوجيا المالية (Fintech) وقطاع السياحة، تمهّد H2O الطريق لتجربة سفر أكثر كفاءة وابتكاراً للزوّار المحليين والدوليين على حدّ سواء.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أجاي بهاتيا، عضو المجلس الرئيسي في مؤسسة ADI: "تؤكّد هذه الشراكة التزامنا بجعل تقنية البلوك تشين عملية ومفيدة وذات أثر ملموس للناس في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال دمج شبكة ADI Chain في تجربة السفر، فإننا نمكّن الملايين من الانخراط في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات. كما تجسّد هذه الشراكة بين مؤسسة ADI وH2O Hospitality التزامنا بالشمول، وسهولة الاستخدام، والمنفعة الواقعية".

ومن جانبه، صرّح جون لي، الرئيس التنفيذي لشركة H2O Hospitality، قائلاً: "يسرّنا أن نشارك كشريك تكنولوجي وتوزيعي في هذا المشروع المحوري لدولة الإمارات، التي تتحوّل بسرعة إلى مركز عالمي للأصول الرقمية. ومن خلال التكامل الوثيق مع شبكة ADI Chain، سنبني بنية تحتية مبتكرة يمكن للسياح من خلالها استخدام العملات الرقمية بكل سهولة، دون الحاجة إلى فهم تقنية البلوك تشين الأساسية".

وقد تم توقيع الاتفاقية مع H2O Hospitality خلال فعّاليات أسبوع أبوظبي المالي (Abu Dhabi Finance Week)، وهو قمة الاستثمار الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شهد عقد مؤسسة ADI شراكات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية للجيل القادم، بما في ذلك فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton)، وبلاك روك (BlackRock)، وماستركارد (Mastercard)، مع الإعلان عن مزيد من الشراكات في وقت لاحق. ويأتي ذلك في أعقاب الإطلاق الناجح للشبكة الرئيسية لشبكة ADI Chain ورمز المنفعة الخاص بـ ADI.

كما ستعمل شبكة ADI Chain على تشغيل عملة مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، يجري تطويرها حالياً بالتعاون مع الشركة العالمية القابضة (IHC)، وشركة Sirius International Holding، وبنك أبوظبي الأوّل (First Abu Dhabi Bank)، بما يبرهن على الكيفية التي يمكن بها لعملة مستقرة منظَّمة أن تعمل ضمن النظامين القانوني والمالي للدولة. ومع استمرار دولة الإمارات في تطوير مبادرتها للعملة الرقمية، من المرجّح أن تمهّد هذه الشراكة الطريق لابتكارات مستقبلية في تكنولوجيا الضيافة، بما يوفّر فرصاً جديدة لكلٍ من المسافرين والشركات.

وبفضل بنيتها التحتية القوية وسياساتها التطلّعية، ترسّخ الإمارات مكانتها كمركز رئيسي لتقنية البلوك تشين والأصول الرقمية.

نبذة عن مؤسسة ADI

مؤسسة ADI هي مُنظمة مقرّها أبوظبي تبني البنية التحتية للبلوكتشين بمعايير سيادية تُمكّن الحكومات والمؤسسات من تسريع نمو الاقتصادات الرقمية.

تأسست مؤسسة ADI على يد Sirius International Holding، الذراع التقنية للشركة القابضة IHC التي تتجاوز قيمة أصولها 240 مليار دولار أمريكي. تقوم مؤسسة ADI بتحفيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع، من خلال دمج مليار شخص حول العالم في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، بالاستناد إلى قاعدة قوية تضم أكثر من 500 مليون شخص بالفعل ضمن منظومة مشاريعها.

وتملك المؤسسة شراكات استراتيجية في أكثر من 20 دولة ومع أكثر من 50 مؤسسة كبرى، إلى جانب محفظة متنامية من حالات الاستخدام، من بينها العملة المستقرة الجديدة المدعومة بالدرهم الإماراتي والمبنية على شبكة ADI Chain.

ويقع مقرّها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أول ولاية قضائية في العالم تعتمد إطاراً مخصَّصاً للأصول الرقمية، ومنصّات لتداول الأصول الافتراضية خاضعة لإشراف الجهات التنظيمية، وقواعد منظِّمة للرموز المرجعية للعملات الورقية، بالإضافة إلى نظام رائد لمؤسَّسات تكنولوجيا السجلات الموزَّعة (DLT Foundations Regime). وتفخر مؤسسة ADI بدورها في قيادة صعود دولة الإمارات كمركز عالمي للأصول الرقمية، من خلال ترجمة السياسات الطموحة إلى أنظمة عملية وقابلة للتوسّع تمكّن الأفراد والشركات والحكومات على حدّ سواء.

للمزيد من المعلومات: https://www.adi.foundation

نبذة عن H2O Hospitality

تُعد H2O Hospitality شركة تكنولوجيا ضيافة رائدة تقود التحوّل الرقمي في صناعة الإقامة. وتقوم الشركة بأتمتة عمليات الفنادق من خلال ربط البيئات المجزّأة عبر الإنترنت وخارجه، بما يتيح لمالكي المرافق فصل الملكية عن التشغيل. ومن خلال نظام إدارة المنشآت (Property Management System - PMS) المتكامل والحلول غير التلامسية، تسهم H2O في خفض تكاليف التشغيل الثابتة وتعظيم الإيرادات.

ويقع المقرّ الرئيسي لشركة H2O Hospitality في سيول، وتزاول أعمالها في كوريا الجنوبية واليابان وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط (دولة الإمارات العربية المتحدة). وتدير الشركة أكثر من 21,000 غرفة، وقد جمعت ما يقرب من 48 مليون دولار من إجمالي التمويل من مستثمرين من بينهم Kakao Investment وKDB Bank وSamsung Ventures.

للمزيد من المعلومات: https://www.h2ohospitality.io/en/

