مؤسسة ADI وشركة Finstreet تتعاونان مع شركة BlockBooster لقيادة تطوير منظومةٍ للمنتجات المُرمَّزة الخاضعة للتنظيم

ستوفر مؤسسة ADI بنية تحتية للبلوكتشين بمعايير سيادية ونهج قائم على الامتثال أولًا، بالإضافة إلى حوكمة المنظومة اللازمة لدعم تطوير واعتماد المنتجات المُرمَّزة الخاضعة للتنظيم.

تتولى شركة BlockBooster دور شريك بناء المنظومة لدعم إدراج الأصول، وتنشيط الأسواق، وتنسيق الدخول إلى السوق، مع استكشاف اعتماد عملات مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وأصول مُرمَّزة بمعايير مؤسسية.

ADI Foundation and Finstreet Partner with BlockBooster to Lead Ecosystem Development for Regulated Tokenized Products

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة ADI ("ADI")وشركة Finstreet Limited ("Finstreet")وشركة BlockBooster عن توقيع مذكرة تفاهم ("MoU") لاستكشاف تعاون إستراتيجي يهدف إلى تسريع تطوير واعتماد المنتجات المُرمَّزة الخاضعة للتنظيم، إلى جانب البنية التحتية ذات الصلة.

بموجب مذكرة التفاهم، سيستكشف الأطراف فُرص الشراكة عبر ثلاثة مجالات ذات أولوية:

(i) العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي، بما يشمل تطوير السوق، وقنوات التوزيع، ومبادرات الاعتماد على السلسلة؛

(ii) الأصول المُرمَّزة بمعايير مؤسسية، بما في ذلك استكشاف فرص استقطاب وهيكلة وترميز وإدراج أصول الائتمان الخاص، ورأس المال الخاص، والأصول المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يتناسب مع المستثمرين المؤسسيين؛ و

(iii) تطوير المنظومة، بما يشمل التعاون المحتمل في الاستثمارات، والبنية التحتية الداعمة، وإدراج الأصول، وتنسيق الدخول إلى السوق.

ستعمل BlockBooster، وهي استوديو مشاريع ومدير أصول في مجال Web3 يركز على العملات المستقرة والأصول الحقيقية (RWAs)، على دراسة جدوى مجالات التعاون المحتملة مع مؤسسة ADI وشركة Finstreet.

وأي مشاريع تنبثق عن مذكرة التفاهم ستخضع للتنفيذ بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

قال Ajay Bhatia، عضو المجلس الرئيسي في مؤسسة ADI:

"إن مستقبل التمويل الرقمي لن يُبنى على المضاربة، بل على الثقة، وإتاحة الوصول الخاضع للتنظيم، والمنفعة الحقيقية. تجمع هذه الشراكة مع BlockBooster بين بنية السوق التحتية ومسارات البلوكتشين بمعايير سيادية، لنقل الأصول المُرمَّزة وحالات استخدام العملات المستقرة من مرحلة المفهوم إلى التنفيذ؛ مع ترسيخ البلوكتشين كطبقة وظيفية فاعلة ضمن النظام المالي الحقيقي".

قال Samuel Gu، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BlockBooster:

"نرى إمكانات قوية للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسة ADI وشركة Finstreet لدعم تطوير منظومة متوافقة وقابلة للتوسع للمنتجات المُرمَّزة الخاضعة للتنظيم. وبالاستناد إلى قدرات البنية التحتية لمؤسسة ADI وإطار السوق المنظم لدى Finstreet، ستركّز BlockBooster على دعم إدراج الأصول، وتنشيط الأسواق، وتنسيق جهود الدخول إلى السوق ضمن الأُطُر التنظيمية المناسبة، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز للابتكار في الأصول الرقمية بمعايير مؤسسية".

نبذة عن مؤسسة ADI

مؤسسة ADI هي مُنظمة مقرّها أبوظبي تبني البنية التحتية للبلوكتشين بمعايير سيادية تُمكّن الحكومات والمؤسسات من تسريع نمو الاقتصادات الرقمية.

تأسست مؤسسة ADI على يد Sirius International Holding، الذراع التقنية للشركة القابضة IHC التي تتجاوز قيمة أصولها 240 مليار دولار أمريكي. تقوم مؤسسة ADI بتحفيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع، من خلال دمج مليار شخص حول العالم في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، بالاستناد إلى قاعدة قوية تضم أكثر من 500 مليون شخص بالفعل ضمن منظومة مشاريعها.

للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: www.adi.foundation

نبذة عن شركة Finstreet Limited

شركة Finstreet Limited هي شركةٌ تابعةٌ لـ International Holding Company (IHC) من خلال شركة Sirius International Holding. تعمل Finstreet Limited كشركة قابضة مقرّها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ولديها ثلاث شركات تابعة مُرخّصة لمزاولة الأنشطة التنظيمية التالية:

شركة Finstreet Global Markets Limited ("FGM") وهي مُرخّصة لمزاولة النشاط المُنظّم المُتمثل في تشغيل مرفق تداول متعدد الأطراف؛

شركة Finstreet Global Clearing and Settlement Limited ("FGCS") وهي مُرخّصة لمزاولة النشاط المُنظّم كمرفق للتسوية الرقمية وأمين حفظ مركزي للأوراق المالية؛ و

شركة Finstreet Capital Limited ("FCL") وهي مرخّصة لمزاولة الأنشطة المُنظّمة الخاصة بترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان. كما أن Finstreet Capital Limited مُرخّصة لمزاولة الأنشطة المنظّمة التالية: تشغيل منصة تمويل خاصة، وإدارة صندوق استثماري جماعي، وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان، وترتيب الصفقات في الاستثمارات، وترتيب خدمات الحفظ ( Custody ).

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.finstreet.ae

نبذة عن BlockBooster

شركة BlockBooster هي استوديو مشاريع ومدير أصول في مجال Web3، تركز على العملات المستقرة والأصول الحقيقية (RWAs)، مدعومةً من عدة مؤسسات رائدة، مع سجل مُثبت في الاستثمار والمشاركة في بناء البنيات التحتية متعددة السلاسل لمنظومة التمويل اللامركزي (DeFi).

تتمثل مهمة الشركة في ريادة تقدم صناعة Web3 من خلال الاستثمار الإستراتيجي والمشاركة في بناء مشاريع Web3 الواعدة. نحن نهدف إلى تمكين المطورين في هذا المجال، وأن نكون الجسر الموثوق للمستثمرين بين Web2 وWeb3.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.blockbooster.io

