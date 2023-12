مؤسسة BE OPEN تشارك رؤياها حول عمليات الاستدامة في التعليم في جلسة نقاش COP28

لندن, 6 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- انضمت مؤسسة BE OPEN إلى برنامج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 COP28، وهو المؤتمر الأكبر والأكثر تأثيرًا في العالم في مجال التغير المناخي والطاقة والاستدامة.

Winners of BE OPEN's competition at COP28 Panel session on sustainability in education at COP28

وفي اليوم السادس من مؤتمر COP28، شارك المدير التنفيذي لمؤسسة BE OPEN، السيد Gennady Terebkov، النتائج والبيانات المتعلقة بالتعليم المرتبط بالاستدامة المتراكمة في سياق برنامج مسابقة الطلاب تحت عنوان أهداف التنمية المستدامة SDG الذي يمتد لخمس سنوات، وجاء ذلك خلال فعاليات مركز التعليم الأخضر الذي تستضيفه وزارة التربية ضمن الجناح التعليمي لمؤتمر COP28. ويختار البرنامج التركيز على هدف واحد معين من أهداف التنمية المستدامة كل عام، وقد غطى حتى الآن SDG12: المسؤولية في الاستهلاك والإنتاج، وSDG11: الاستدامة في المدن والمجتمعات، وSDG2: القضاء على الجوع، وSDG7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وSDG13: التغييرات المناخية.

أصبحت جلسة النقاش التي أقيمت تحت عنوان "تمكين الأوساط الأكاديمية: دمج الاستدامة في التعليم العالي" جلسة ديناميكية وتفاعلية مصممة لإلهام وتزويد طلاب الجامعات والأساتذة والمعلمين والمهنيين الأكاديميين بالمعرفة والأدوات اللازمة لدمج الاستدامة في التعليم العالي.

وشهدت جلسة النقاش، بالإضافة إلى Gennady Terebkov، حضور سفيرين من قمة الطاقة الطلابية وعضوين من مجموعة العمل من أجل تمكين المناخ (ACE WG)، وقد شاركوا برؤى وتجارب ونهج مبتكرة لدمج مبادئ الاستدامة في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وقد قامت مُؤَسسةُ BE OPEN، السيدة Elena Baturina، بشرح السبب الكامن وراء برنامج BE OPEN التعليمي تحت عنوان الاستدامة بشكل أفضل، وقالت: "يحتاج الجميع إلى تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها برنامج أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة - والتي تتمثل في الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من البشرية بأسرها. كما يسعى برنامج BE OPEN جاهدًا للمساعدة في تثقيف الجماهير على نطاق أوسع بأن تحقيق مستقبلًا مستدامًا يعتمد علينا جميعًا، ومع ذلك فأنا مقتنعة بأن جيل الشباب اليوم أكثر مسؤولية ووعيًا. وإنني أرى التزامًا لا يصدق واستجابة وجرأة في كيفية تعاملهم مع أي مشاكل نطلب منهم معالجتها."

وقد شاركت مؤسسة BE OPEN، قبل COP28، في قمة الطاقة الطلابية (SES 2023) التي أقيمت في مدينة أبو ظبي. وأثبتت القمة أنها أكبر حدث للطاقة يقوده شباب العالم، ويوفر مساحة لمئات الشباب للتعاون في حلول الطاقة المستدامة والتواصل مع قادة الصناعة في قطاعي الطاقة والمناخ.

وتشرفت مؤسسة BE OPEN، كونها شريك في قمة الطاقة الطلابية ((SES 2023، بمخاطبة 650 شابًا من أكثر من 100 دولة حول العالم تجمعوا في جامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD). وقد شاركوا في البرنامج الدولي ومتعدد التخصصات الذي يسعى جاهدًا إلى إعداد الشباب للعمل في مجال تحول الطاقة، وإظهار الأصوات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في مجال الطاقة وتمكين الشباب من بناء علاقات مهمة مع أقرانهم ومحترفي الصناعة.

من بين وفود القمة ومؤتمر COP28، كان هناك الفائزون في مسابقة BE OPEN الأخيرة طاقة أفضل حسب التصميم ، وسيكون حضورهم جزءًا من جائزتهم بالإضافة إلى المنح المالية المخصصة لهم.