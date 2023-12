BE OPEN partage ses idées sur le développement durable dans l'éducation lors d'une table ronde à la COP28

LONDRES, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La fondation BE OPEN a rejoint le programme de la COP28, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2023 à Dubaï, de loin l'événement le plus important et le plus influent au monde en matière de climat, d'énergie et de développement durable.

Winners of BE OPEN's competition at COP28 Panel session on sustainability in education at COP28

Le sixième jour de la COP28, lors du forum sur l'éducation durable organisé par le ministère de l'Éducation, le directeur de BE OPEN, Gennady Terebkov, a partagé les conclusions et les données relatives à l'éducation au développement durable accumulées au cours des cinq années du programme de concours étudiants de BE OPEN sur le thème des objectifs de développement durable (ODD). Le programme choisit de se concentrer sur un objectif particulier chaque année, et a jusqu'à présent couvert l'ODD 12 : Consommation et production durables, l'ODD 11 : Villes et communautés durables, l'ODD 2 : Faim « zéro », l'ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable et l'ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques.

La table ronde intitulée « Responsabiliser le milieu universitaire : intégrer la durabilité dans l'enseignement supérieur » est devenue une session dynamique et interactive conçue pour inspirer et équiper les étudiants universitaires, les professeurs, les enseignants et les professionnels du monde académique avec les connaissances et les outils nécessaires pour intégrer la durabilité dans l'enseignement supérieur.

Outre Gennady Terebkov, le groupe était composé de deux ambassadeurs du Student Energy Summit et de deux membres du groupe de travail Action for Climate Empowerment (ACE WG), qui ont partagé leurs points de vue, leurs expériences et leurs approches novatrices pour intégrer les principes de durabilité dans les établissements d'enseignement supérieur.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a expliqué la raison d'être du programme éducatif de BE OPEN sur le thème de la durabilité : « Tout le monde doit participer pour atteindre les objectifs ambitieux du programme des Nations unies sur les ODD ; la créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de l'ensemble de l'humanité. Le programme de BE OPEN s'efforce de sensibiliser un public plus large au fait que nous devons tous assurer un avenir durable, mais je suis convaincue que la jeune génération est aujourd'hui plus responsable et plus consciente. Je constate que les jeunes font preuve d'un engagement, d'une réactivité et d'une audace incroyables dans la manière dont ils abordent les problèmes que nous leur demandons de résoudre. »

Avant la COP28, BE OPEN a également participé au Student Energy Summit (SES 2023) à Abou Dabi. Ce sommet s'est avéré être le plus grand événement au monde consacré à l'énergie et dirigé par des jeunes. Il a permis à des centaines de jeunes de collaborer à des solutions énergétiques durables et d'entrer en contact avec des chefs d'entreprise dans les secteurs de l'énergie et du climat.

En tant que partenaire du Student Energy Summit (SES 2023), BE OPEN a eu l'honneur de s'adresser à 650 jeunes de plus de 100 pays qui se sont réunis à la New York University Abu Dhabi (NYUAD). Ils ont participé au programme international et interdisciplinaire qui s'efforce à préparer les jeunes à une carrière dans la transition énergétique, en mettant en valeur les voix sous-représentées dans le domaine énergétique et en permettant aux jeunes de nouer des relations importantes avec leurs pairs et les professionnels de l'industrie.

Parmi les délégués du sommet et de la COP28 figuraient les lauréats du dernier concours Better Energy by Design de BE OPEN, leur participation faisant partie de leur récompense en plus des bourses.