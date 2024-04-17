مؤسسة RSPO تستضيف أول منتدى لسلسلة توريد زيت النخيل المستدام في أفريقيا بمدينة كيب تاون

ويهدف إلى جذب أطراف سلسلة توريد زيت النخيل في إفريقيا، بما في ذلك مصافي التكرير ومصنعي السلع الاستهلاكية والتجار والموزعين، لاستكشاف واستغلال العوامل الرئيسية التي تدعم التزامات الاستدامة في القارة، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة استخدام زيت النخيل المستدام (CSPO) المعتمد من مؤسسة RSPO في إفريقيا.

على الرغم من ارتفاع الطلب على زيت النخيل المستدام في أفريقيا، إلا أنه يسير بوتيرة أبطأ مقارنةً بدول إنتاج زيت النخيل الأخرى. وفقًا لإنتاج زيت النخيل لعام 2022 والذي بلغ 3.4 مليون طن متري، لم يكن سوى 11.7% منه زيت نخيل مستدام CSPO معتمد من مؤسسة RSPO. وتأتي نسبة إضافية من الإنتاج تقدر بـ 15.4% من أعضاء يعملون على الحصول على شهادة RSPO، بموجب الخطة المحددة زمنياً للاعتماد.

ومن جانبه، قال Elikplim Agbitor، رئيس مكتب مؤسسة RSPO في أفريقيا: "إن الجهات الفاعلة في سلسلة توريد زيت النخيل تلعب دورا رئيسيا في دفع الطلب على السوق. ويمثل هذا المنتدى فرصة لإشراك الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد في أفريقيا لتبني الممارسات المستدامة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم من خلال شهادة اعتماد RSPO، وزيادة الاعتماد على زيت النخيل المستدام المعتمد CSPO في القارة". وأضاف قائلًا: "لدى الجهات الفاعلة مسؤولية مشتركة تتمثل في ضمان إنتاج السلع التي يبيعونها بطريقة أخلاقية وأن تتم عملية الإنتاج وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية".

تُعد مؤسسة RSPO، التي تأسست عام 2004، المعيار الرائد لإنتاج زيت النخيل المستدام. تغطي مبادئ ومعايير مؤسسة RSPO لعام 2018 ومعيار المزارعين الصغار المستقلين لعام 2019 الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يوفر إطارًا شاملًا للممارسات المستدامة. يدعم أعضاء مؤسسة RSPO، من خلال الحصول على زيت النخيل المستدام المعتمد CSPO من RSPO، المبادرات التي تعزز ممارسات العمل العادلة، واحترام حقوق السكان الأصليين، والمشاركة المجتمعية في مناطق إنتاج زيت النخيل.

تعتبر جنوب أفريقيا أكبر مستهلك لزيت النخيل المستدام المعتمد CSPO في القارة الأفريقية، تليها نيجيريا ومصر وكينيا، وتمثل هذه الدول مجتمعة 17% من إجمالي استهلاك زيت النخيل المستدام المعتمد CSPO في القارة السمراء. ولأهمية موقعها، تعد جنوب أفريقيا مركزًا رئيسيًا لموردي سلسلة التوريد، فهي تملك أعلى عدد من المنشآت الحاصلة على شهادات سلسلة توريد RSPO في إفريقيا. من خلال الالتزام بشراء زيت النخيل المستدام، ولا يقتصر دور هذه الجهات الفاعلة على دفع الطلب على زيت النخيل المستدام المعتمد CSPO عبر القارة فحسب، بل تشجع الموردين أيضًا على اعتماد ممارسات مستدامة.

سيغوص المشاركون في المنتدى بعمق في مواضيع من شأنها مساعدة الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد على تعزيز الشفافية وإمكانية تتبع سلاسل التوريد الخاصة بهم، بما في ذلك مناقشة معايير اعتماد سلسلة توريد RSPO، واستخدام ترخيص العلامة التجارية RSPO، وإجراءات الترخيص والتدقيق وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

نبذة عن RSPO:

مؤسسة Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) هي شراكة عالمية تهدف إلى جعل زيت النخيل سلعة مستدامة. تُعد RSPO منظمة غير ربحية متعددة الأطراف تأسست عام 2004، حيث توحد الأعضاء من جميع أنحاء سلسلة قيمة زيت النخيل، بما في ذلك منتجي أشجار النخيل، ومعالجي وتجار زيت النخيل، ومصنعي السلع الاستهلاكية، وتجار التجزئة، والبنوك والمستثمرين، إلى جانب المنظمات غير الحكومية (NGOs) المعنية بالبيئة أو الحفاظ على الطبيعة، والمنظمات غير الحكومية NGOs الاجتماعية أو التنموية.

تُعد مؤسسة RSPO، كشراكة للتقدم والتأثير الإيجابي، بمثابة محفز للتغيير العالمي لجعل إنتاج واستهلاك زيت النخيل مستدامًا. وتشارك المؤسسة الفوائد البيئية والاجتماعية لإحداث التغيير. ولإحراز التقدم، نقوم بتحفيز التعاون. ولضمان المصداقية، وضعنا معايير الاعتماد.

وقد جرى تسجيل مؤسسة RSPO كجمعية دولية في زيورخ، سويسرا، ولها مكاتب رئيسية في ماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في الصين وكولومبيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.