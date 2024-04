LA RSPO ACCUEILLE LE PREMIER FORUM AFRICAIN SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN HUILE DE PALME DURABLE EN AVAL AU CAP

Le forum est conçu pour mobiliser les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme africaine en aval, notamment les raffineries, les fabricants de biens de consommation, les détaillants, les commerçants et les distributeurs, afin d'explorer et d'exploiter les facteurs clés qui stimulent les engagements en matière de durabilité sur le continent, et les moyens d'accroître l'adoption de l'huile de palme durable certifiée RSPO (CSPO) en Afrique.

La demande d'huile de palme durable en Afrique augmente, bien qu'à un rythme plus lent que dans les autres pays producteurs d'huile de palme. Sur les 3,4 millions de tonnes métriques d'huile de palme produites en 2022, 11,7 % étaient certifiées RSPO. Un pourcentage supplémentaire de 15,4 % est couvert par des unités non encore certifiées au sein des membres de la RSPO, dans le cadre du plan de certification assorti d'un calendrier.

« Les acteurs en aval sont importants dans la chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme parce qu'ils ont le pouvoir de stimuler la demande du marché. Le forum est une occasion d'engager ces acteurs de la chaîne d'approvisionnement sur le continent à adopter des pratiques durables dans leurs chaînes d'approvisionnement grâce à la certification RSPO, et d'accroître l'adoption de la CSPO sur le continent, a déclaré Elikplim Agbitor, responsable de la RSPO en Afrique. Les acteurs en aval ont une responsabilité partagée de veiller à ce que les produits qu'ils vendent soient fabriqués de manière éthique et conformément aux normes environnementales et sociales. »

Fondée en 2004, la RSPO est la principale norme pour la production durable d'huile de palme. Les principes et critères de la RSPO de 2018 et la norme de 2019 sur les petits exploitants indépendants couvrent les aspects environnementaux, sociaux et économiques, fournissant ainsi un cadre complet pour des pratiques durables. En s'approvisionnant en huile de palme certifiée RSPO, les membres de la RSPO soutiennent des initiatives qui favorisent des pratiques de travail équitables, le respect des droits des peuples autochtones et l'engagement des communautés dans les régions productrices d'huile de palme.

L'Afrique du Sud est le plus grand consommateur de CSPO sur le continent, suivie par le Nigeria, l'Égypte et le Kenya, qui représentent 17 % de la consommation totale de CSPO en Afrique. L'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus grand nombre d'installations certifiées RSPO dans sa chaîne d'approvisionnement, ce qui en fait une plaque tournante essentielle pour les fournisseurs en aval. En s'engageant à s'approvisionner en huile de palme durable, ces acteurs peuvent non seulement stimuler la demande de CSPO sur tout le continent, mais également encourager les fournisseurs à adopter des pratiques durables.

Les participants au forum se pencheront sur la norme de certification de la chaîne d'approvisionnement RSPO, l'utilisation de la marque RSPO, les licences et audits, ainsi que sur d'autres sujets qui aideront les acteurs en aval à promouvoir la transparence et la traçabilité dans leurs chaînes d'approvisionnement.

À propos de la RSPO :

La table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) est un partenariat mondial pour rendre l'huile de palme durable. Créée en 2004, la RSPO est une organisation multipartite à but non lucratif qui rassemble des membres de toute la chaîne de valeur de l'huile de palme, notamment des producteurs, des transformateurs et des commerçants d'huile de palme, des fabricants de biens de consommation, des détaillants, des banques et des investisseurs, des organisations non gouvernementales (ONG) environnementales ou de conservation de la nature et des ONG sociales ou de développement.

En tant que partenariat pour le progrès et l'impact positif, la RSPO facilite le changement mondial pour rendre la production et la consommation d'huile de palme durables. Pour inspirer le changement, nous communiquons sur les avantages environnementaux et sociaux. Pour progresser, nous catalysons la collaboration. Pour fournir une assurance, nous fixons des normes de certification.

La RSPO est enregistrée en tant qu'association internationale à Zurich, en Suisse, avec des bureaux principaux en Malaisie et en Indonésie, et des bureaux en Chine, en Colombie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis.