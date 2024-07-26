مؤسسة Vantage الخيرية تُبرم شراكة مع منظمة Backpack 4 VIC Kids لدعم الأطفال الضعفاء في ولاية فيكتوريا الأسترالية

ملبورن، أستراليا، 26 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة Vantage الخيرية المستقلة عن إبرامها لشراكة جديدة مع منظمة Backpack 4 VIC Kids (B4VK)، وهي منظمة خيرية كائن مقرها في ولاية فيكتوريا تعمل على دعم الأطفال الأشد ضعفاً. كجزء من مهمتها لبناء مجتمعات قوية، تعاونت مؤسسة Vantage مع إحدى المنظمات الأسترالية المحلية في حملة ناجحة لجمع التبرعات حظيت بدعم حماسي كبير من قبل موظفي المنظمة.

Vantage Foundation Partners with Backpack 4 VIC Kids to Support Vulnerable Children in Victoria

ولا يمكن لنا أن نبالغ في أهمية وضرورة المهمة التي تتحملها منظمة B4VK على عاتقها. ففي عام 2022، احتاج أكثر من 61,000 طفل أسترالي إلى رعاية خارج المنزل، منهم أكثر من 14,000 طفل في ولاية فيكتوريا وحدها. والمثير للقلق أن طفلاً واحداً من بين كل 33 طفلاً أستراليًا يعتمد على خدمات حماية الطفل، مما يشكل زيادة سنوية بنسبة 17%، وارتفاعاً كبيراً بنسبة 24% بين الأطفال الأستراليين الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وتسلط هذه الإحصائيات الضوء على الحاجة الملحة للدعم والموارد المستمرين لمساعدة منظمة B4VK على تحقيق مهمتها.

تقدم منظمة B4VK، التي تأسست عام 2014، حقائب طوارئ وهدايا للأطفال الضعفاء من عمر الولادة حتى السابعة عشرة، توفر لهم الدفء وتساعدهم على إسترداد كرامتهم في أوقات الأزمات. وفي هذا الصدد، تشارك Sally Beard، مؤسسة منظمة B4VK، قصة مؤثرة تعكس أثر عمل المنظمة، فتقول: "في بداية مسيرتنا، تحدثت مع امرأة تذكرت بوضوح كيف كانت تمسك بحقيبة B4VK بإحكام عندما تم اقتيادها من منزلها. قالت لي: 'بالنسبة لي، كانت تلك الحقيبة كل ما أملك'. هذه القصة تعزز التزامنا بتوفير الدعم الحيوي والمساعدات المادية للأطفال النازحين، مما يساعدهم على الشعور بالأمان والقيمة خلال الأوقات الصعبة".

هذا وعبّر Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، عن إخلاص المؤسسة للشراكة قائلاً: "يشرفنا للغاية التعاون مع منظمة Backpack 4 VIC Kids ودعم المنظمات المحلية لإحداث تأثير ملموس في المجتمعات التي تعمل فيها. فبالتعاون مع B4VK وشركائنا من الشركات الأسترالية المحلية، نساهم في بناء مجتمع يشعر فيه الأطفال بالرعاية الأمنة والدعم والتقدير".

تعرف على المزيد حول منظمة Backpack 4 VIC Kids من هنا.

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أطلقت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation.

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