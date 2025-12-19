شركة Vantage Foundation تنشر أجواء العيد بين الأطفال من خلال مبادرة Starlight Sydney

سيدني، 19 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- جدّدت Vantage Foundation التزامها بدعم الأطفال والعائلات التي تمر بظروف صعبة، من خلال تعاونها الأخير مع Team Building with Purpose، التي نظّمت جلسة تطوّع جماعية للشركات بالنيابة عن شريكها الخيري Starlight Children's Foundation في سيدني. شركة Starlight هي مُنظمة غير ربحية عالمية تُكرّس جهودها لنشر السعادة والأمل بين الأطفال المصابين بأمراض خطيرة عبر اللعب والإبداع والترفيه.

وخلال هذه الجلسة، اجتمع متطوعو Vantage Foundation في موسم الأعياد لإعداد وتغليف حُزم هدايا ألعاب خاصة تُعرف باسم Sparkle Packs، وتقديمها للأطفال المستفيدين من برنامج Starlight. شارك في المبادرة ما مجموعه 10 متطوعين، أسهموا مجتمعين في تقديم هدية خاصة ونشر بهجة الكريسماس بين 27 طفلًا مريضًا في المستشفى.

تضمنت حُزم Sparkle Packs مجموعات ليغو، وألعابًا تعليمية وكتبًا، وألعاب بطاقات، ومواد للتلوين. ولإضفاء لمسة شخصية، أدرج المتطوعون أيضًا رسائل مكتوبة بخط اليد داخل كل حُزمة، تضمنت كلمات تشجيع ودفء للأطفال الذين سيتلقون الهدايا.

بالإضافة إلى جهود التطوع العملية، حققت المبادرة كذلك دعمًا ماليًا مباشرًا للمؤسسة الخيرية. ونظرًا لأن Team Building with Purpose تتقاسم 50% من صافي أرباح كل جلسة مع شريكها الخيري، فقد حصلت Starlight Children's Foundation أيضًا على ما لا يقل عن 500 دولار أسترالي (بإضافة ضريبة السلع والخدمات "GST"). يتيح هذا التبرع للمؤسسة الخيرية توفير مجموعات "فنون وحِرف يدوية" خاصة لصالح 25 طفلًا مريضًا في المستشفى، لتوسيع أثر المبادرة إلى ما بعد موسم العيد.

يأتي هذا التعاون في وقتِ موسمِ العيدِ حيث يزيد القلق عند الأطفال والعائلات التي تواجه أمراضًا خطيرة. فبينما ترتبط الأعياد غالبًا بأجواء الاحتفال، فإنها قد تُفاقم أيضًا مشاعر عدم اليقين والضغط النفسي. ومن خلال هذه المبادرة، سعت Vantage Foundation إلى المساعدة في التخفيف من هذا العبء عبر تقديم لحظات من السعادة والطُمأنينة حيثُما تشتد الحاجة إليها.

قال Steven Xie، المدير التنفيذي لشركة Vantage Foundation: "يمكن أن يكون موسم العيد صعبًا خُصوصًا على الأطفال المرضى وعائلاتهم. ومن خلال شراكتنا مع Starlight Children's Foundation، نأمل في إدخال مشاعر الفرح والراحة والإحساس بالحياة الطبيعية عليهم عبر شيء بسيط، لكنه بالغ الأثر، كاللعب. ونرجو أن تكون حُزم Sparkle Packs تذكيرًا للأطفال بأنهم ليسوا وحدهم".

تواصل Vantage Foundation دعم المنظمات الخيرية والمبادرات المجتمعية حول العالم. ومع كل مشروع، تظلُّ Vantage Foundation مُركِّزةً على إحداث أثر إيجابي، وتقديم الراحة والفُرص للمجتمعات، ولا سيما للأطفال والعائلات الذين يواجهون ظروفًا صعبة.

ومن خلال تعاونات كهذه مع Starlight Children's Foundation في سيدني، تجدد Vantage Foundation التزامها بإحداث فرق ملموس — من خلال عمل إنساني بسيط في كل مرة.

نبذة عن Vantage Foundation

Vantage Foundation هي منظمة خيرية مستقلة أُطلِقَت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. أقامت المؤسسة شراكات مع منظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منظمة Grab في أندونيسيا، وiREDE Foundation في نيجيريا، ومنظمة Teach For Malaysia، ومعهد Claret في البرازيل، لدفع المبادرات الاجتماعية المؤثرة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.vantage.foundation

