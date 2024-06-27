مؤسسة Vantage تتعاون مع Doorstep Library لتعزيز أهمية الثقافة بين الأُسر التي تعيش في المناطق المحرومة في المملكة المتحدة

لندن, 27 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر مؤسسة Vantage بالإعلان عن شراكتها مع Doorstep Library، وهي مؤسسة خيرية للقراءة والكتابة تركز على المجتمع تُعني بإدخال سحر الكتب وسعادة القراءة مباشرة إلى منازل الأطفال في جميع أنحاء لندن. كجزء من هذا التعاون، تبرعت مؤسسة Vantage Foundation بمبلغ 2000 دولار أمريكي لمؤسسة Doorstep Library، بهدف تعزيز تنمية معرفة القراءة والكتابة وتعزيز حب القراءة بين الأطفال، وتمكينهم من تغيير قصصهم إلى الأبد.

Vantage Foundation partners with Doorstep Library to enhance literacy among families living in areas of disadvantage in the UK

تعمل Doorstep Library في المناطق المحرومة، خاصة في لندن، لضمان حصول كل طفل على الكتب وفرصة الاستمتاع بالقراءة، ويَزور المتطوعون العائلات أسبوعيًا، ويُحضِرون معهم الكتب ويشاركون القصص ويشجعون الآباء على القراءة مع أطفالهم.

تُسلط الأبحاث التي أجرتها مؤسسة [1] National Literacy Trust بالتعاون مع Chase الضوء على الحاجة المُلحة لمثل هذه المبادرات، حيث كشفت أن واحدًا من كل خمسة من الآباء ومقدمي الرعاية ينفقون مبالغ أقل على اقتناء الكتب لأطفالهم بسبب الصعوبات المادية، ومع عدم وجود مكتبات في مدرسة من بين كل سبع مدارس ابتدائية في الولاية، يَفوت العديد من الأطفال فُرص التعلم المبكر الحرجة.

يمكن رؤية تأثير مؤسسة Doorstep Library من خلال العديد من القصص الصادقة. فَاجأَ Josh، الصبي البالغ من العمر تسع سنوات، والذي لم يقرأ بصوت عالٍ مطلقًا خلال الجلسات، الجميع في أحد الأيام عندما طلب قراءة كتابه للمتطوعين ووالدته، وعلى الرغم من تعثره في قراءة بعض الكلمات، قرأ Josh الكتاب بأكمله، مما يمثل نقطة تحول مهمة في رحلته القراءية.

وفي حكاية أخرى، شاركت Nia البالغة من العمر ثماني سنوات مع Katie Bareham، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Doorstep Library، سبب اعتقادها بأن Doorstep Library مهمة جدًا. قالت Nia: "عندما نكبر، سنتذكر أن هذا كان أفضل جزء من الأسبوع وسنقرأ مع أطفالنا أيضًا". تؤكد هذه الرؤية العميقة على التأثير الدائم لعمل .Doorstep Library

وقالت Katie: "نحن نتغلب على مشكلة عدم قراءة الأطفال، من أجل المتعة والفرح من خلال هذا الأمر، ونريد أن نخلق لهؤلاء الأطفال، ذكريات ستدوم لهم مدى الحياة، ونأمل أن تستمر إلى الجيل القادم".

وقال Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، "تفتح القراءة الأبواب أمام عوالم جديدة من الخيال والمعرفة"، "نحن متحمسون لتقديم دعمنا وتزويد المزيد من الأطفال بالكتب، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي لعائلاتهم، وإحداث تأثير إيجابي على مستقبلهم، ويعد عمل Doorstep Library الجيد في تعزيز حب القراءة خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف."

تعرف على المزيد حول Doorstep Library من خلال الرابط www.doorsteplibrary.org.uk

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أطلقت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation.

]1] تم نشر التقرير الكامل لـ National Literacy Trust وChase في 27 فبراير 2023. مقال مرتبط هنا.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2448335/Image.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg