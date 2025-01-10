مؤسسة VANTAGE تدعم GRAB Indonesia في تمكين النساء السائقات الشريكات

مدينة جاكرتا، دولة إندونيسيا، 10 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في 19 ديسمبر 2024، تفخر مؤسسة Vantage بالإعلان عن شراكتها مع Grab Indonesia لدعم برنامج Wiramudi Grab الخاص بها، والمصمم لتمكين النساء ومساعدتهن على تحقيق دخل كسائقات شريكات في تطبيق Grab دون ساعات عمل مُحددة في جميع أنحاء إندونيسيا.

Steven Xie, Executive Director of Vantage Foundation, pictured with Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia, and a beneficiary of the Wiramudi Grab program during the Melaju Syantiek campaign event. Vantage Foundation Supports Grab Indonesia in Empowering Women Driver-Partner

برنامج Wiramudi Grab الذي تم إطلاقه في أبريل 2024 مصمم لمواجهة التحديات الخاصة بالنساء في العمل، ولا سيما صعوبة الموازنة بين ساعات العمل الثابتة والمسؤوليات الأسرية. ويؤكد البرنامج، من خلال حملته الرائدة، Melaju dengan Syantiek، على رسالة "التقدم دون تنازلات"، مشددًا على عدم اضطرار النساء للاختيار بين حياتهن المهنية أو الأسرية أو التعليمية. ومن خلال الانضمام إلى تطبيق Grab كشريكات سائقات، يوفر البرنامج المرونة للنساء لتحديد ساعات العمل الخاصة بهن، وفرص تنافسية للكسب، ومجموعة واسعة من المزايا.

خلال هذه الشراكة، ساعدت مؤسسة Vantage العديد من النساء على الانضمام إلى منصة Grab عبر التغلب على العوائق الرئيسية، وأهمها: نقص رأس المال، ومعدات القيادة اللازمة. كما حصلت المشارِكات على موارد أساسية ودعم مالي لبدء رحلتهن كشريكات سائقات في تطبيق Grab.

كشفت مجموعة نقاش أجرتها Grab Indonesia أن ما يقرب من نصف النساء ذكرن أن رأس المال والمعدات هما العقبتان الأهم للانضمام إلى المنصة. وقد عالجت هذه الشراكة هاتين العقبتين، لتمكين النساء من الاستقلال المالي مع الاستمرار في تقديم الدعم لأسرهن.

ومنذ بدء الشراكة في نوفمبر 2024، انضمت أكثر من 1000 سيدة جديدة إلى المنصة، كما استفادت المئات من السائقات الحاليات من رأس المال الإضافي، ما مكّنهُنّ من القيادة وكسب المال مرة أخرى.

وقد صرح Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، قائلًا: "من خلال هذه الشراكة، لا نقدم الأدوات التي تحتاجها النساء من أجل النجاح فحسب، بل نعمل أيضًا على خلق تأثير إيجابي مُستمر". "إننا فخورون بكوننا جزءًا من حملة تعزز التقدم وتمكن النساء من المضي قُدمًا دون أي تنازلات."

يمكن معرفة التأثير الحقيقي لبرنامج Wiramudi Grab من خلال شهادات السائقات. شاركت أم عازبة من بالي كيف ساعدتها خدمة تأجير الدراجات الكهربائية اليومية التي يقدمها تطبيق Grab على التركيز على تحقيق الدخل دون القلق بشأن تكاليف شراء مركبة. وفي تجربة مشابهة، عبرت سائقة من ماكاسار كيف سمح لها عملها كسائقة في تطبيق Grab بدعم أسرتها بعد أن أصيب زوجها بسكتة دماغية. تُظهر هذه القصص الأثر الكبير للبرنامج على تمكين النساء وتحسين مجتمعاتهن.

يتجاوز التزام Grab بدعم شريكاته السائقات مجرد المساعدات المالية، حيث يقدم ميزات أمان شاملة لضمان أمنهن أثناء الرحلات، ويشمل ذلك ميزة "تفضيل الركاب النساء" للسماح للسائقات بالاختيار في التطبيق أنهن يفضلن الركاب النساء. كما تقدم الشركة أيضًا التدريب والتعليم، وإجراءات التشغيل القياسية للسلامة، وخصومات على خدمات المركبات من خلال برامجها المختلفة لتقديم الدعم لشريكاتها السائقات.

صرحت Rivana Mezay، مدير الاستدامة الرقمية في Grab Indonesia، قائلةً: "في Grab، يعد توفير التمكين الاقتصادي، ولا سيما للمجتمعات المحرومة مثل النساء (والأشخاص ذوي الإعاقة)، في صميم مهمتنا. وبفضل شراكتنا مع مؤسسة Vantage، تمكنا من إزالة العوائق الرئيسية، وتزويد النساء برأس المال، وخلق فرص للدخل لأنفسهن ولأسرهن. معًا، نعزز مجتمعًا شاملًا يمكن فيه للنساء أن يزدهرن في المنزل وفي العمل على حد سواء".

بدأ برنامج Wiramudi Grab في أبريل 2024 وهو مصمم لمساعدة النساء على تحقيق الدخل كشريكات سائقات في Grab. بالإضافة إلى توفير فرص لتحقيق الدخل، يوفر البرنامج للنساء النمو بسهولة على منصة Grab. وهو متاح في 18 مدينة في جميع أنحاء إندونيسيا.

لمعرفة المزيد عن تطبيق Grab ومبادراته، تفضل بزيارة موقع الويب ولمزيد من المعلومات حول Melaju dengan Syantiek، تفضل بزيارة قناة Grab Indonesia على يوتيوب.

نبذة عن تطبيق Grab

تطبيق Grab أحد التطبيقات الفائقة الرائدة في جنوب شرق آسيا، يعمل في قطاعات التوصيل والتنقل والخدمات المالية الرقمية. يخدم Grab أكثر من 700 مدينة في ثمانية بلدان في جنوب شرق آسيا - كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام - ويتيح لملايين الأشخاص يوميًا طلب الطعام أو البقالة، وإرسال الطرود، أو حجز رحلة، أو طلب سيارة أجرة، أو الدفع مقابل الشراء عبر الإنترنت، أو الوصول إلى خدمات مثل الإقراض والتأمين، كل ذلك من خلال تطبيق واحد. تأسس تطبيق Grab في عام 2012 بهدف دفع جنوب شرق آسيا إلى الأمام من خلال خلق التمكين الاقتصادي للجميع. يسعى Grab إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية - نحن نهدف إلى تقديم الخدمات المالية لشركائنا على الفور، وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي، والذي يتضمن التمكين الاقتصادي لملايين الأشخاص في المنطقة، مع التخفيف من بصمتنا البيئية.

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أُطلِقَت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia في ماليزيا، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation.

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

للتواصل: Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، البريد الإلكتروني: [email protected]