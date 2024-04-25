مؤسسة Vantage تدعم الأنشطة التعليمية للمكتب الإقليمي لليونسكو في جنوب آسيا في نيودلهي بالهند

سنغافورة، 25 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- لا تزال الضرورة العالمية لتحسين الوصول إلى جودة التعليم أمرًا بالغ الأهمية، وفي هذا الصدد، تشير مؤسسة Vantage الخيرية المستقلة إلى إحراز الهند خطوات كبيرة في نظامها التعليمي، مع مؤشرات قوية تشير إلى الجهود البارزة التي تبذلها البلاد لتعزيز نتائج التعلم.

Vantage Foundation supports education activities of the UNESCO South Asia Regional Office in New Delhi in India

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة Vantage تعترف بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو UNESCO) في تسهيل انتقال الهند نحو مجتمع يتمتع بالتمكين الرقمي، وتَعتبَر رؤى اليونسكو العميقة، التي تم عرضها من خلال تقرير حالة التعليم (SOER) الذي نشره مكتب اليونسكو في نيودلهي، شهادة على التزامها بدفع الإصلاحات التعليمية الإيجابية.

"تُقدم اليونسكو نيودلهي تقريرها الرئيسي حول القضايا المتعلقة بمجال التعليم في الهند مثل الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعليم الفني والمهني والتعليم المناخي وما إلى ذلك"، كما أوضحت Joyce Poan، أخصائية البرنامج ورئيسة قطاع التعليم في اليونسكو نيودلهي. "لقد تعاوننا مع Vantage حول موضوع الذكاء الاصطناعي والتعليم، وتعتبر هذه التقارير مفيدة لصناع السياسات لأنها توفر معلومات محدثة وعشرة توصيات ملموسة خاصة بالهند."

"جاء تقرير حالة التعليم (SOER) نتيجة بحث دقيق من قبل الخبراء، وهو مُصمَّم للتطبيق العملي، ويمكننا أن نشهد على آثاره الملموسة في الهند اليوم، "وفق ما قاله Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، "والأهم من ذلك، أن رؤاه العالمية لديها القدرة على تجاوز الحدود، ويقدم فوائد بعيدة المدى تمتد إلى ما وراء الهند".

وسلطت Joyce الضوء أيضًا على حالات الاستخدام الواسعة النطاق في التقارير: "تعمل تقاريرنا كمجموعة أساسية من أفضل الممارسات، وتتجاوز مجرد إعلام صناع السياسات، كما أنها تمثل مستودعًا هامًا للمعرفة حول الموضوع المختار، وتهدف إلى تثقيف المعلمين والطلاب والجمهور على حد سواء"، وفق قولها.

وعندما سُئِلَت عن التحديثات المستقبلية لقاعدة معرفتها، أوضحت Joyce قائلة "هذا العام، ستعطي اليونسكو نيودلهي الأولوية للتعليم الثقافي والفني في الهند. يسلط تقريرنا القادم الضوء على أفضل الممارسات من مختلف الولايات الهندية واستراتيجيات تعزيز التعليم الثقافي والفني في جميع أنحاء البلاد."

تمثل كلًا من مؤسسة Vantage وUNESCO New Delhi التفاني المشترك في رعاية التميز التعليمي والتقدم الاجتماعي، من خلال جهودهم التعاونية. تم تصميم هذه المبادرات لإلهام الجيل القادم لبذل الجهد من أجل تحقيق إنجازات أكبر، سواء داخل الهند أو على نطاق عالمي.

نبذة حول مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي مؤسسة خيرية مستقلة تم إطلاقها في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR))، وفريق NEOM McLaren Extreme E في عام 2023. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .www.vantage.foundation

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