مؤسسة Vantage تنضم إلى Metta Home لدعم تنمية الشباب في تايلاند

بانكوك, 27 سبتمبر، 2024 / PRNewswire / -- تعاونت مؤسسة Vantage مع Metta Home في تايلاند، وهو مأوى للأطفال الضعفاء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عامًا، وقدمت تبرعات باللوازم الأساسية، بما في ذلك طلاء المنزل والملابس الرياضية، لدعم الصحة الجسدية والعاطفية للأطفال وتعزيز بيئتهم المعيشية.

Vantage Foundation Joins Hands with Metta Home to Support Youth Development in Thailand

يوفر Metta Home، الذي يعمل تحت إدارة مراقبة وحماية الأحداث في تايلاند، خدمات أساسية تهدف إلى حماية حقوق ورفاهية الشباب. يقدم المأوى دعمًا شاملاً، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية والبدنية، والتوجيه التعليمي، والتدريب المهني. من خلال فريق مخصص من الممرضات والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الأكاديميين، يزود Metta Home الشباب بالأدوات التي يحتاجونها لإعادة الاندماج في المجتمع بنجاح.

قال Pakorn Romruen، رئيس دار الأحداث تحت المراقبة في Metta Home: "لقد كان تركيزنا دائمًا على تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال من خلال التدخلات العلاجية وإعادة التأهيل العقلي، مع الاهتمام أيضًا بصحتهم الجسدية، بما في ذلك التغذية، والنوم، والرفاهية الشاملة".

واستطرد قائلاً: "سيساعد الطلاء الذي تبرعت به مؤسسة Vantage في إضاءة المساحات المعيشية، وهو ما يجعلها أكثر ترحيبًا وراحةً للأطفال، وستشجع الملابس الرياضية على النشاط البدني، وتعزيز العمل الجماعي، والشعور بالسعادة، والثقة بين الشباب".

هذه الشراكة تُوائِم بين التركيز الأساسي لـ Metta Home ومهمة مؤسسة Vantage المتمثلة في معالجة التحديات غير المرئية المصاحبة لانعدام الحراك الاجتماعي. قال Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage: "إن الشراكة مع Metta Home هي انعكاس لالتزامنا بتقديم مستقبل أكثر إشراقًا لهؤلاء الأطفال، ومساعدتهم على عيش حياة سعيدة، وضمان أن لديهم الدعم الذي يحتاجونه للتنمية الشخصية".

يشتهر Metta Home بقصص نجاحه في تطوير حياة العديد من الشباب، وتوجيههم نحو الاستقرار في العمل والسعادة الشخصية. ويستمر نهجهم الشامل في العمل حتى بعد مغادرة الشباب للمركز، وهو ما يضمن حصولهم على دعم مستمر في رحلتهم نحو إعادة الاندماج.

بالنسبة إلى أولئك المهتمين بدعم Metta Home، يتوفر المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي لإدارة مراقبة وحماية الأحداث أو من خلال قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أُطلِقَت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia في ماليزيا، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation.

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg