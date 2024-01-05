مؤسسة Vantage وشركة Duotech تتعاونان لنشر الفرح لأبناء المجتمع المحلي

سنغافورة، 5 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- قامت مؤسسة Vantage Foundation، في خطوة تعاونية تهدف إلى تعزيز روح المجتمع، بإبرام اتفاقية تعاون مع شركة Duotech المحلية من أجل جعل موسم الأعياد الماضي أكثر إشراقًا للمحتاجين. وقد سخر موظفو شركة Duotech، من خلال مبادرة Joy For All التي أطلقتها Vantage Foundation، مجهوداتهم في موسم العطاء لتحقيق أماني سكان دار رعاية الأطفال Chen Su Lan Methodist Children's Home في سنغافورة.

Vantage Foundation and Duotech at the Chen Su Lan Methodist Children's Home in Singapore.

وتهدف المبادرة سالفة الذكر إلى تشجيع الشركات المحلية على دعم المجتمعات المحلية العاملة بها دعم نشط وفعال، وعلى إثر ذلك يقوم موظفو Duotech شخصيا باختيار وتغليف الهدايا لأطفال دار الرعاية. وأرفقت كل هدية من الهدايا برسالة مكتوبة بخط اليد، الأمر الذي يضيف لمسة شخصية وذات مغزى للتبرعات والهدايا المقدمة للأطفال.

وفي هذا الصدد، علقت السيدة Sandy Zhao، مديرة الموارد البشرية HR في شركة Duotech Pte Ltd، على المبادرة قائلة: "إن المبادرة لا تتعلق فقط بتقديم الهدايا؛ بل بنشر الفرح وإقامة أواصر روابط هادفة مع مجتمعنا. فهذه المبادرة تتيح لنا رد الجميل بصورة شخصية".

وفي ذات الصدد، علق السيد Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage Foundation، قائلاً: "نحن نعتقد أن الجميع يستحق أن يعيش تجربة دفء الأعياد، خصوصاً أولئك الذين قد يواجهون تحديات. هذه هي طريقتنا لتحقيق تأثير إيجابي".

ومن جانبها، تؤكد Clara Lick، مديرة الشراكات في دارChen Su Lan Methodist Children's Home لرعاية الأطفال، قائلة: "إن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة Vantage Foundation تعمل على تشجيع الشركات المحلية لدعم مجتمعاتها، وتذكرنا جميعا بأن نضع في اعتبارنا الشمولية خلال موسم الأعياد. فهي تهدف إلى تعزيز روح المجتمع والمسؤولية المشتركة".

وتتوافق مبادرة Joy For All مع التزام مؤسسة Vantage Foundation بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تحث الشركات على المشاركة الفعّالة في دعم المجتمعات المحلية وتعزيزها. ولا تسعى هذه المبادرة لتوفير الفرح والسعادة للمحتاجين فحسب، بل وتعمل أيضًا على تعزيز الوعي حول أهمية التضامن خلال مواسم تقديم الهدايا والتبرعات. فليس الجميع بمقدوره قضاء الأوقات الاحتفالية مع عائلاتهم، ويمكن أن يكون ذلك مصدرًا للضغوط الاجتماعية التي تؤثر في الرفاهية العقلية والجانب النفسي لدى الشخص.

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نبذة حول مؤسسة "Vantage"

مؤسسة "Vantage" هي منظمة خيرية مستقلة، متخصصة في رفع الوعي بأوضاع المحتاجين المهمشين. وقد انطلقت المؤسسة في مركز McLaren Technology Centre في المملكة المتحدة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة UN لشؤون اللاجئين (UNHCR) وفريق عمل NEOM McLaren Extreme E في عام 2023. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation .

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