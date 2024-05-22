مؤسسة Vantage ومؤسسة التعليم من أجل ماليزيا تحشدان جهودهما لتمكين أطفال السكان الأصليين من خلال التعليم

سنغافورة, 22 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- تعلن مؤسسة Vantage بكل فخر عن شراكتها مع مؤسسة التعليم من أجل ماليزيا (TFM) لتمكين مجتمعات أورانغ أسلي الأصلية في ماليزيا من خلال التعليم. يؤكد هذا التعاون على مهمة مؤسسة Vantage المتمثلة في تسليط الضوء على التحديات غير المرئية التي تواجهها المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء العالم.

ستقدم مؤسسة Vantage دعمًا استراتيجيًا لمبادرات التعليم من أجل ماليزيا التي تعالج التحديات التعليمية لطلاب أورانغ أسلي، بهدف رفع مستوى الوعي وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

Vantage Foundation and Teach For Malaysia join forces to empower indigenous children through education

وقال Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage "تسلط شراكتنا مع مؤسسة التعليم من أجل ماليزيا الضوء على التزامنا بالتعليم الشامل وتمكين المجتمعات المهمشة، وخاصة أورانغ أسلي، للوصول للازدهار".

تتوافق خبرة مؤسسة TFM في توظيف وتدريب ودعم المعلمين مع مهمة مؤسسة Vantage المتمثلة في تعزيز الحراك الاجتماعي والتعليم الشامل، وتهدف المؤسستان معًا إلى كسر الحواجز النظامية وتمكين مجتمع أورانغ أسلي.

وقالت Fam Li Ying، مديرة النمو في مؤسسة التعليم من أجل ماليزيا: "يسعدنا التعاون مع Vantage لتمكين أطفالنا من خلال التعليم"، وأضافت: "ونأمل أن نحقق معًا رؤية مفادها حصول جميع الأطفال في ماليزيا على تعليم جيد."

أحد الأمثلة المؤثرة هو Shawn Stanly، وهو معلم في مدرسة في بانون، تَخلق أساليب التدريس المبتكرة لـ Shawn بيئة تعليمية غامرة حيث يزدهر الخيال و تتشكل الأحلام، ويعمل نَهجه على سد الفجوة بين الطلاب والمفاهيم غير المألوفة، ويعزز حب التعلُّم.

على سبيل المثال، جذب Shawn طلابه من خلال تحويل الفصل الدراسي إلى مقصورة داخلية لطائرة، وأنشأ Shawn "محاكاة رحلة طيران" لتوسيع آفاق الطلاب، مُستوحيًا فكرته من رغبتهم في تجربة السفر الجوي، وعلى الرغم من الموارد المحدودة، ارتدى Shawn زي الطيار وحول الفصل الدراسي إلى مقصورة طائرة، مع جهاز عرض نافذة مؤقت، حيث أرشد طلابه المذهلين باستخدام بوق خلال رحلة افتراضية على متن Air Banun إلى وجهات مثل باريس والهيمالايا، وتبادَل معهم الحقائق الرائعة طوال الرحلة.

أوضح Shawn، الذي بدا شغفه الواضح بالتدريس: "فتَحَت هذه التجربة عقولهم للعالم خارج قريتهم"، وأضاف مبتسمًا: "إنها ليست مجرد وظيفة؛ إنها نداء"، مؤكدًا التزامه بتمكين مجتمعات أورانغ أسلي من خلال التعليم.

تمثل شراكة مؤسسة Vantage والتعليم من أجل ماليزيا خطوة كبيرة نحو المساواة التعليمية والعدالة الاجتماعية في ماليزيا، وتهدف كلا المؤسستين من خلال التعاون والخبرة، إلى تحويل حياة طلاب أورانغ أسلي في جميع أنحاء البلاد إلى الأفضل.

اكتشف المزيد عن مبادرات مؤسسة التعليم من أجل ماليزيا من خلال الموقع https://teachformalaysia.org/

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي مؤسسة خيرية مستقلة تم إطلاقها في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR))، وفريق NEOM McLaren Extreme E في عام 2023، للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: . www.vantage.foundation