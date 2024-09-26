مؤسسة أرفع تقدير تعليمي دولي، جائزة يدان، تعلن عن الفائزين في العام 2024

الإقرار بفضل الأعمال الابتكارية في تعزيز التنمية المستدامة العالمية من خلال البحث الديموغرافي والتقنية المتكافئة في الأحوال الطارئة

هونج كونج، 26 سبتمبر/ أيلول 2024 /PRNewswire/ -- قامت مؤسسة جائزة يدان، المؤسسة الخيرية الدولية، بالإعلان عن منح جائزة يدان، أرفع تقدير تعليمي دولي، للعام 2024 للبروفسير/ وولفغانغ لوتز "Wolfgang Lutz" عن أعماله المساهمة في فهم الفوائد طويلة الأجل للاستثمارات قريبة الأجل في مجال التعليم وللبروفسير/ مارك جوردانز "Mark Jordans" و مروة زهر "Marwa Zahr" و لوك ستانارد "Luke Stannard" عن جهودهم في إحياء التعلم لدى الأطفال المهمشين في البيئات المتأثرة بالنزاعات ومحدودة الموارد من خلال التدخل المعرفي الرقمي "أتوق إلى التعلّم" التابع لتحالف أطفال الحرب "War Child Alliance".

وحتى يومنا هذا، قامت مؤسسة جائزة يدان بمنح جوائز بلغ إجمالها 480 مليون دولار هونج كونجي (حوالي 61.6 مليون دولار أمريكي) للإقرار بفضل صانعي التغيير ودعمهم، ويأخذ نصف هذا المبلغ (240 مليون دولار هونج كونجي، حوالي 30.8 مليون دولار أمريكي) شكل صندوق للمشاريع غير المقيدة للفائزين لتوسعة نطاق نشر أعمالهم في أكثر من 50 دولة.

الفائز بجائزة يدان في مجال البحث التعليمي للعام 2024، البروفسير/ وولفغانغ لوتز الفائزون بجائزة يدان في مجال البحث التعليمي للعام 2024، البروفسير/ مارك جوردانز ومروة زهر ولو ستانارد

قال الدكتور/ تشارلز تشين يدان "Charles CHEN Yidan"، رجل الأعمال الخيرية ومؤسس جائزة يدان: "بما أن العالم يتطور، فلا بد أن يتطور التعليم أيضًا. وتبرز جائزة يدان صانعي التغيير والحلول الابتكارية التي من شأنها تعزيز التعليم في عالم متغير بصورة بالغة السرعة. وتتسم الإنجازات الاستثنائية التي حققها الفائزون في العام 2024 بأنها حيوية في إعداد الجيل القادم لمستقبل يحوطه عدم اليقين".

تعترف الجائزة بالأفكار التي تركز على المستقبل والأفكار المبتكرة والتحولية والمستدامة في البحث العلمي وتطور التعليم. وسيحصل الفائزون بجائزة يدان على 30 مليون دولار هونج كونجي (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي) ويأخذ نصف هذا المبلغ شكل صندوق للمشاريع غير المقيدة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار هونج كونجي لدعمهم في توسعة نطاق نشر أعمالهم.

قالت لوسي ليك "Lucy Lake"، مديرة المشاركة الدولية في مؤسسة جائزة يدان: "في الأوقات التي تتسم بالتغيرات العالمية المعقدة، من المهم للغاية الاعتراف بالحاجة الملحة إلى جعل التعليم في قلب التطور العالمي. ومن خلال تركيز الضوء على البحث والممارسات التي تهدف إلى التعامل مع الاحتياجات التعليمية ونقلها، نتحرك بوتيرة أقرب لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة بخصوص التنمية المستدامة للوصول إلى ضمان لتوفير التعليم الشامل والمتكافئ للجميع".

السمو بالتعليم في الحوار العالمي للتنمية المستدامة

فاز البروفسير/ وولفغانغ لوتز، الأستاذ الفخري المتميز في المؤسسة الدولية لأنظمة التحليل التطبيقية، بجائزة يدان للبحث العلمي في العام 2024. كما أنه يشغل منصب المدير المؤسس لمركز ويتغنشتاين للديموغرافيا ورأس المال البشري العالمي، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع المؤسسة الدولية لأنظمة التحليل التطبيقية والأكاديمية النمساوية للعلوم وجامعة فيينا. وتوضح أبحاثه الإحصائية الفوائد طويلة الأجل للاستثمار في التعليم الأساسي والثانوي. وبصفته عالم إحصاء وديموغرافيا بصورة رائدة في التقييمات الخاصة بتأثير التعليم على أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الصحة والنمو الاقتصادي والتكافؤ بين الجنسين والتكيف مع التغير المناخي، تسلط أعمال وولفغانغ الضوء على التأثير المركب لجودة التعليم للحصول على مستقبل مشرق وبراق بصورة أفضل. ويخطط لاستخدام أموال مشروع جائزة يدان لإنشاء مركزين بحثيين في شراكة مع جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا وجامعة تشولالونكورن في تايلند. وسيعمل المركزان على دعم صناعة القرارات السياسية من خلال تدريب المزيد من علماء الإحصاء في أفريقيا وتوسعة قاعدة الدليل في بناء التكيف مع المتغيرات والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في المناطق الساحلية من خلال التعليم كل فيما يخصه.

قال أندرياس شليشر "Andreas Schleicher"، رئيس هيئة التحكيم للبحث التعليمي في جائزة يدان ومدير مديرية التعليم والمهارات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "تقدم أعمال وولفغانغ لوتز أساسًا علميًا يساعدنا في توصيل النقاط بين المهارات الأفضل والوظائف الأفضل والحياة الأفضل في مجتمعاتنا. وتتسم قواعد البيانات الخاصة به، المتوفرة للعالم في صورة مصلحة عامة، بأنها بالغة الأهمية في تطوير السياسة العامة بشأن الاستثمار في الموارد العامة التي تتسم بالندرة وذلك لإحداث الفرق البالغ لمستقبلنا جميعًا".

تحسين الوصول المتكافئ للتعلم الممتع من خلال التكنولوجيا

تمنح جائزة يدان للعام 2024 في مجال تطوير التعليم للبروفسير/ مارك جوردانز، مدير البحث والتطوير و مروة زهر، المنسقة الدولية للبرنامج ، ولوك ستانارد، مدير برنامج "أتوق إلى التعلّم" التابعين لتحالف أطفال الحرب. وتقر الجائزة بفضل الجهود التعاونية لفريق البحث والتطوير التابع لتحالف أطفال الحرب وفريق "أتوق إلى التعلّم" في توسيع نطاق وصول التعليم إلى ما يزيد على 205,000 من الأطفال المهمشين. وبما يتفق مع المناهج الوطنية، يقوم برنامج " أتوق إلى التعلّم" باستخدام التقنية الرقمية والمحتوى المخصص حسب السياقات المحلية بتقديم التعليم الجيد من خلال الألعاب على الإنترنت والألعاب دون اتصال بالإنترنت في البيئات المتأثرة بالنزاعات ومحدودة الموارد عبر ثماني دول بما في ذلك أوكرانيا وأوغندا والأردن ولبنان وتشاد والسودان وجنوب السودان. ويقوم الفريق وشركاؤه بالمشاركة في تصميم الألعاب التعليمية مع الأطفال والمعلمين لضمان الارتباط الثقافي وإمكانية الوصول والتحسين المستمر للمنصة بناءً على الدليل من البحث العلمي وتقييم عملية التنفيذ. ومن خلال برنامج "أتوق إلى التعلّم"، يتعلم الأطفال القراءة والحساب بمفردهم باستخدام الحواسب اللوحية والحواسب المحمولة والهواتف المحمولة. وثبت أن المنصة التي تتسم بفعالية التكاليف تبني المهارات الخاصة بمحو الأمية الأساسية والحسابية. ويخطط الفريق لاستخدام أموال مشروع جائزة يدان لتطوير واختبار وتحسين برنامج " أتوق إلى التعلّم" إستنادا إلى الأدلّة من الأبحاث وخبرة التنفيذ في البلدان الّتي تم تطبيق برنامج "أتوق إلى التعلّم" فيها بالإضافة إلىالبلدان الّتي لم يتم الوصول إليها بعد.

قالت دوروثي ك. غوردون "Dorothy K. Gordon"، رئيسة هيئة التحكيم الخاصة بتطوير التعليم في مؤسسة جائزة يدان وعضو مجلس إدارة معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في مجال التعليم: "توضح المنهجية المبتكرة والتكرارية والتعاونية التي يتبعها برنامج "أتوق إلى التعلم" أن التقنية التعليمية المصممة والمنفذة بصورة متأنية بالإضافة إلى المحتوى التعليميالملائم ثقافيا وسياقيا يمكن أن يعزز بصورة كبيرة من الوصول إلى فرص تعلم تتسم بالجودة والتكافؤ لمعظم الأطفال المهمشين. ولا تعمل المنهجية واسعة النطاق فقط على المترادفات والمناهج الوطنية لكنها تستجيب أيضًا للأشكال الواقعية التي يتعرض لها الأكثر ضعفا".

سيتم الاحتفال بإنجازات الفائزين بالجائزة لعام 2024 في حفل توزيع جائزة يدان في 8 ديسمبر/ كانون الأول. ومع تجمع القادة في مجالات التعليم والسياسة العامة والأعمال الخيرية في هونج كونج، ستعقد قمة جائزة يدان السنوية أيضًا في 9 ديسمبر/ كانون الأول لاستكشاف أهمية التكيف مع المتغيرات في مجال التعليم.

تسريع التغيرات الإيجابية في التعليم الدولي

منذ تأسيسها، قامت مؤسسة جائزة يدان بدعم 19 من صانعي التغيير في مجال التعليم بخصوص مشاريعهم في مناطق جغرافية مختلفة. ويشمل ذلك الدعم الفائز بجائزة تطوير التعليم في سنة 2023 شاي رشيف الذي توسع نطاق عمله إلى التعليم العالي من خلال "جامعة الشعب" في تقديم التعليم الافتراضي لأكثر من 137,000 من الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية أو جغرافية أو ثقافية في أنحاء العالم. وفي الوقت الراهن، قامت الدكتورة/ ليندا دارلنغ هاموند "Linda Darling-Hammond" الفائزة بجائزة البحث التعليمي في العام 2022 من خلال أبحاثها بتوسعة نطاق معرفة المعلمين وصانعي السياسات في أكثر من 15 دولة حول التعليم المتكافئ وطرق التعلم.

قال الدكتور/ كويشيرو ماتسورا "Koichiro Matsuura"، رئيس لجنة التحكيم في مؤسسة جائزة يدان والمدير العام السابق لمنظمة اليونسكو: "ترسم ترشيحات هذا العامة صورة جلية للتطور في مجال التعليم على الصعيد العالمي. ونلقى تشجيعًا خاصًا يتمثل في الزيادة في ترشيحات الفرق. ويعزز ذلك من قوة التعاون في قيادة التغير الدائم في مجال التعليم".

الترشيحات الخاصة بجائزة يدان للعام 2025 مفتوحة من 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى 31 مارس/ آذار 2025.

عن مؤسسة جائزة يدان

مؤسسة جائزة يدان مؤسسة خيرية عالمية وتتمثل مهمتها في إيجاد عالم أفضل من خلال التعليم. ومن خلال جائزتها وشبكة المبتكرين الخاصة بها، تقوم مؤسسة جائزة يدان بدعم الأفكار والممارسات في مجال التعليم لاسيما الأفكار والممارسات التي تتسم بالقوة لإحداث التغير الإيجابي في الحياة والمجتمع.

تعد جائزة يدان بمثابة أرفع تقدير تعليمي دولي للاعتراف بجهود الأفراد أو الفرق التي ساهمت بصورة كبيرة في الجانبين النظري والتطبيقي للتعليم. وتتكون من جائزتين، العمل المتناغم: جائزة يدان للبحث التعليمي وجائزة يدان لتطوير التعليم. وصممت الجائزتان للتأثير: يحصل كل الفائزين بكل جائزة على أموال للمشاريع غير المقيدة يصل إجمالها إلى 15 مليون دولار هونج كونجي على مدار ثلاث سنوات لمساعدتهم في تصعيد نطاق أعمالهم بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وجائزة نقدية قيمتها 15 مليون دولار هونج كونجي. وتوزع أموال المشاريع والجائزة النقدية على الفرق بالتساوي.

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