ما يمكن لخبي تقديمه丨شبكة أسلاك آنبينغ تربط العالم

شيجياتشوانغ، الصين، 23 مارس/آذار 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من Great Wall New Media:

تشتهر آنبينغ بأنها أكبر منتِج لشبكة الأسلاك في الصين، وهي أكبر قاعدة إنتاج ومركز توزيع لشبكة الأسلاك على هذا الكوكب. يتم تصدير أكثر من 80٪ من شبكة الأسلاك المنسوجة في الصين إلى العالم، وبيعها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة. من المنافسة المنخفضة إلى التنمية عالية الجودة، من الأعمال التجارية في القرى إلى التجمعات الصناعية، أصبحت شبكة آنبينغ للأسلاك، التي تتمتع بأكثر من 500 عام من التراث والابتكار، الصناعة الرائدة والمفيدة في آنبينغ، مما يحفز الاقتصاد المحلي.

ما هو تاريخ شبكة آنبينغ للأسلاك؟ وكيف تطورت؟ شرعت نيناد مالكوفيتش من صربيا في استكشاف رائع لصناعة شبكة آنبينغ للأسلاك، في مقاطعة خبي. دعونا نتبع خطى نيناد ونتعرف على إجابات هذه الأسئلة!

المنتجين المشرفين: نا شوشين، زانغ يانبينغ، وانغ يويلو

المنتجين الرئيسيين: شاو كوان، لي ياو، ليو ليو

المخططون: جينغ تينغنان، شي يانغ، تساو زاويانغ، يانغ جيانمين، وانغ يونغهونغ

مديرو مصممو الرقصات: سونغ ليفانغ، تشنغ باي، لي شانشان

المصورون السينمائيون: لي وينبي، وانغ شوي

المحررون: زانغ رونغبينغ، تشاو بوكسوان

مترجمو السيناريو: سونغ ليفانغ، مي وينينغ (متدرب)

مصححو النصوص: زينغ باي، لي وينبي

وحدة المدرب: مكتب المعلومات لحكومة الشعب في مقاطعة هيبي

وحدة الدعم: مركز خبي للدعاية والتبادل الأجنبي

شكر وتقدير: قسم الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة آنبينغ، مركز آنبينغ الإعلامي