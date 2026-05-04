ماركتنا: إطلاق منصة عربية رقمية ذكية للإعلانات المبوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة "ماركتنا" عن إطلاق منصتها الرقمية الجديدة للإعلانات المبوبة في العالم العربي، من خلال تطبيقها وموقعها الإلكتروني.

تحت شعار "بيع وشراء سهل"، تعد ماركتنا منصة تربط بين المشترين والبائعين، في قطاعات مختلفة مثل السيارات، والعقارات، والإلكترونيات، وأثاث المنزل وأدواته، والوظائف، والخدمات. مما يمكن المستخدمين من الإعلان لعرض وبيع أي شيء تقريبا.

وتهدف المنصة، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تسهيل عملية الترويج عبر الإنترنت، من خلال بيئة آمنة وسلسة الاستخدام.

وتقدم المنصة خدماتها باللغتين العربية والإنجليزية، في نطاق تسع دول عربية: الإمارات، السعودية، مصر، الأردن، الكويت، قطر، عمان، البحرين، ولبنان. والتوسع جار ليشمل قريبا سوريا، العراق، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا، مع إضافة اللغة الفرنسية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية ماركتنا لتصبح منصة رقمية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في العالم العربي، مع التركيز على جودة تجربة المستخدم.

وتهدف ماركتنا إلى إنشاء مجتمع إلكتروني شامل يربط بين أسواق المنطقة، مما يعزز ازدهار الاقتصاد الرقمي العربي.

سلاسة في إعداد ونشر الإعلانات المبوبة

تعتمد ماركتنا على أربعة عناصر رئيسية تجعل تجربة البيع والشراء فريدة للمستخدم:

سرعة وسهولة : التسجيل بخطوة واحدة، والإعلان بثلاث خطوات

أمان وثقة : التركيز على حماية بيانات وخصوصية المستخدم

خدمة متميزة : اعتماد سريع للإعلان، ودعم خدمة عملاء استثنائي

وصول أكبر : الوصول بالإعلان إلى أكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة

دعم الأفراد وأصحاب الأعمال

تقدم المنصة للبائعين من الأفراد ميزات إضافية عبر عضوية "بريميوم"، التي تمنحهم مزايا دائمة مثل القدرة على نشر عدد غير محدود من الإعلانات، وفترة صلاحية ممتدة للإعلانات، وأولوية في نتائج البحث، إضافة إلى شارة تميز خاصة بالبائع.

ومن خلال إنشاء حساب "بزنس" الذي يمكن إنشاؤه في بضع دقائق، توفر ماركتنا حسابات خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لتمكينهم من الإعلان عن السيارات والعقارات بشكل محترف.

كما سيتمكن المستخدمون الجدد من الأفراد والتجار نشر إعلاناتهم الأساسية بلا مقابل، والحصول على خصومات خاصة وحصرية لتعزيز الإعلانات في حال الترقية إلى عضوية "بريميوم" أو "بزنس بلس"، مما يمكنهم الوصول إلى شريحة أكبر من المشترين المحتملين.

تجربة استخدام مثالية عبر تطبيق ماركتنا الذكي

يتوفر تطبيق ماركتنا الذكي للهواتف المتحركة التي تعمل بنظام أندرويد في متجر جوجل بلاي، والذي يتيح للمستخدمين تصفح الإعلانات والنشر من أي مكان، وفي أي وقت، مع إمكانية التواصل المباشر بين المستخدمين عبر الدردشة الإلكترونية.

وصمم التطبيق بواجهة استخدام مبسطة وعصرية وسريعة الاستجابة، وسيطلق التطبيق الخاص بنظام أبل iOS قريبا، بهدف توفير الدعم إلى المستخدمين كافة.

لمزيد من المعلومات عن ماركتنا وخدماتها، يمكن زيارة الموقع الرسمي https://marketna.com