مبادرة "Wishing Well" التابعة لمؤسسة "Vantage" تبث روح المتعة والمرح في ملجأ "Rumah Hope" للأطفال في ماليزيا

بيتالينغ جايا، ماليزيا، 14 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- في موسم الأعياد الحالي، تبُث مؤسسة Vantage البهجة والحياة في نفوس شباب الفقراء في ملجأ Rumah Hope للأطفال في ماليزيا، بمبادرتها الحنونة المصممة خصيصًا لمرعاة المشاعر وتحقيق الألفة والتكامل في احتفالات الأعياد. حيث تهدف حملة "Wishing Well" التي أطلقتها مؤسسة "Vantage"، إلى التأكد من استمتاع كل فرد في ملجأ "Rumah Hope" بموسم الأعياد، وذلك بتحقيق أمنياتهم للكريسماس.

The residents of Rumah Hope Children's Home get their Christmas wishes fulfilled by the Wishing Well initiative led by Vantage Foundation

في عالم تملؤه بهجة الأعياد وتبادل الهدايا، لا يسعنا نسيان أن متعة الحصول على الهدايا من الأسرة لا تتحقق للجميع. وقد أدركت مؤسسة "Vantage" هذه المأساة، وكلها إيمان بما يتمتع به المجتمع من قوة وتعاطف وترابط، يمكنه من إحداث تغيير في حياة من هم أقل حظًا فيه.

مؤسسة "Vantage" هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في سنغافورة، وتحمل على كاهلها رسالة أساسية وهي رفع الوعي بأوضاع المحتاجين المهمشين. عادة ما يكون هناك صعوبات خفية منها اليأس والقلق والوحدة، والتي تعرقل المسيرة الاجتماعية.

وقد صرّح السيد/ ستيفن شي، المسؤول التنفيذي في مؤسسة "Vantage" قائلا: "لا يقتصر دور مبادرة "Wishing Well" على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال في ملجأ "Rumah Hope" فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تحفيز روح العطف والكرم في المجتمعات". وأردف قائلا: "وكلنا أمل في أن تلهم جهودنا غيرنا للعمل على أن تعم فرحة الأعياد جميع أفراد المجتمع".

ملجأ "Rumah Hope" هو ملاذ آمن لحماية الأطفال من ضحايا الإساءة والإهمال والاحتياج، تأسس عام 1994. والملجأ مسجل لدى مجلس سلانغور لرفاهية المُجتمع في ماليزيا.

وقد صرّحت السيدة/ إمي دي كروز، رئيسة ملجأ "Rumah Hope" قائلة: "من المفارقات المؤسفة تحول احتفالات أعياد الكريسماس إلى فترة من الرهاب الاجتماعي يعاني منه الأطفال البعيدين عن أسرهم" "ومن المؤكد أن حصولهم على هدايا تمنوها بأنفسهم، سيبعث في نفوسهم السعادة والفرح. حيث تقدم تلك الهدايا كتبرعات من متطعوين، لمساعدتهم على اكتساب ثقة أكبر في أنفسهم".

نبذة حول مؤسسة "Vantage"

مؤسسة "Vantage" هي منظمة خيرية مستقلة، متخصصة في رفع الوعي بأوضاع المحتاجين المهمشين. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation .

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg