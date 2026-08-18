مبادرة "الذهب الأحمر من أوروبا" تروج للتراث الطهوي للطماطم الإيطالية والأوروبية المعلبة في المملكة العربية السعودية

نابولي، إيطاليا - 18 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- اختُتمت في إيطاليا جولة تعليمية ناجحة نظمتها "أنيكاف" - الرابطة الإيطالية لصناعات الخضراوات المعلبة - بتمويل مشترك من المفوضية الأوروبية، بهدف الترويج للتراث الغني للطماطم الإيطالية المعلبة في السعودية. وقد سلطت هذه المبادرة الضوء على جوهر المطبخ الإيطالي أمام نخبة من سبعة من قادة الرأي السعوديين وممثلي وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة.

From the Kingdom of Saudi Arabia to the Kingdom of Canned Tomatoes.

وخلال زيارتهم لإيطاليا، استمتع المشاركون بتجربة غامرة تضمنت زيارات لحقول الطماطم الخضراء، حيث تعرفوا على عمليات الزراعة والحصاد. كما قاموا بجولة في مرافق معالجة الطماطم الحديثة، واكتسبوا نظرة ثاقبة على الأساليب الدقيقة المستخدمة في إنتاج طماطم معلبة عالية الجودة.

وتضمنت الجولة أيضًا ورش عمل تفاعلية بقيادة طهاة مشهورين، أتاحت للمشاركين فرصة التعمق في فن الطهي الإيطالي. كما مكّنت جلسات تحضير البيتزا العملية المشاركين من إعداد بيتزا نابولية أصيلة، وصقل مهاراتهم، وتقدير النكهات المميزة للمكونات. خلال الجولة، استعرضت قوائم التذوق المستوحاة من تقاليد الطهي النابولية تنوع استخدامات الطماطم الإيطالية المعلبة.

إلى جانب هذه التجارب الطهوية الفريدة، استكشف الضيوف السعوديين أبرز معالم نابولي وضواحيها، وانغمسوا في الثقافة والتراث المحليين اللذين يُؤثران في تقاليد الطهي الإيطالية.

قال جيوفاني دي أنجيليس، المدير العام لأنيكاف: " لقد كانت هذه الجولة فرصة رائعة لتقريب الثقافات ومشاركة نكهات إيطاليا مع ضيوفنا الكرام من السعودية. نحن متحمسون لرؤية كيف سيشاركون تجاربهم ويُروجون للطماطم الإيطالية المعلبة في مجتمعهم."

وانعكس الأثر الإيجابي لهذه التجربة في ردود فعل المشاركين، الذين أعربوا عن حماسهم لمشاركة ما اكتشفوه ونقل نكهة إيطاليا إلى السعودية. وكما علّق أحد المشاركين:

" إلى جانب كرم الضيافة، فقد قدّرتُ بشكل خاص فرصة تبادل وجهات النظر والاستفادة من المعرفة والخبرات والرؤى المشتركة. لقد عدتُ من الرحلة وقد تعلمتُ الكثير، على الصعيدين المهني والشخصي."

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط الغذائية بين إيطاليا والمملكة السعودية، مُبرزةً أهمية المنتجات الإيطالية عالية الجودة وتقاليد الطعام الإيطالية الفريدة التي اعترفت بها اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي.

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