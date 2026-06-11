تتزايد واردات قطر من الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

تحظى هذه الطماطم بتقدير كبير من قبل خبراء الضيافة والمستهلكين على حد سواء، وذلك بفضل جودتها العالية وفوائدها الصحية وتعدد استخداماتها.

نابولي، إيطاليا, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تُعزز حملة "الذهب الأحمر من أوروبا" الترويجية، التي أطلقتها أنيكاف، الجمعية الإيطالية لصناعات الخضراوات المعلبة عام 2025، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على جودة وسلامة واستدامة وتعدد استخدامات الطماطم المعلبة عالية الجودة من أوروبا وإيطاليا، مكانتها في السوق القطرية.

Qatar imports of canned tomatoes from Italy

في عام 2025، بلغت واردات قطر من منتجات الطماطم المعلبة من إيطاليا 2.935 طن، بزيادة عن 2.863 طن في عام 2024 (بقيمة إجمالية تقارب 14.29 مليون ريال قطري - 3.669 مليون يورو). من المتوقع أن تصل واردات قطر من الطماطم المعلبة من الاتحاد الأوروبي في عام 2026 إلى 15.62 مليون ريال قطري (4.01 مليون يورو) من حيث القيمة، و3.200 طن من حيث الحجم، بينما من المتوقع أن تصل الواردات من إيطاليا وحدها إلى 3.150 طن من حيث الحجم، و15.2 مليون ريال قطري (3.903 مليون يورو) من حيث القيمة.

وقال جيوفاني دي أنجيليس، المدير العام لأنيكاف: "يؤكد المستهلكون والمتخصصون في مجال الأغذية في قطر حماسهم للطماطم المعلبة الإيطالية والأوروبية. فمن المطابخ الاحترافية إلى الطبخ المنزلي اليومي، تستمر الطماطم المعلبة الأوروبية في إلهام مجموعة واسعة من الأطباق بفضل جودتها العالية ومذاقها الغني وفوائدها الغذائية الطبيعية."

وتواصل حملة "الذهب الأحمر من أوروبا" تعريف المستهلكين القطريين بالفوائد الفريدة لإدراج الطماطم المعلبة في نظامهم الغذائي اليومي، مع تعزيز تقديرهم للممارسات الزراعية الأوروبية التقليدية. تُحصد الطماطم وتُحفظ في أوج نضجها، ليتمتع المستهلكون في قطر بنكهتها الأصلية الغنية، مع الاستفادة القصوى من فوائد الليكوبين الصحية التي تحتويها.

سواءً كانت طماطم كاملة مقشرة بتوازنها المثالي بين الحلاوة والحموضة، أو طماطم مقطعة لسهولة التحضير، أو معجون الطماطم بنكهته القوية، أو طماطم كرزية، أو مركز طماطم لإضفاء قوام مميز على جميع الأطباق، فإن جميع منتجات الطماطم المتوفرة تأتي بضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة.

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