مبادرة "معاً نمشي" تنطلق بنسختها الجديدة هذا العام للوقاية من مرض السكري في مجمّع دبي للعلوم

• المبادرة الخيرية السنوية تعود إلى مجمّع دبي للعلوم بنسختها الخامسة في 16 نوفمبر 2024

• مجموعة تيكوم تخصّص كامل ريع تبرعات "معاً نمشي" هذا العام لدعم جمعية دبي الخيرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تنظم مجموعة تيكوم النسخة الخامسة من مبادرة "معاً نمشي WeWak" الهادفة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في فعالية خيرية سنوية للمشي يوم السبت 16 نوفمبر 2024، لرفع الوعي بمرض السكري وأمراض الغدد الصمّاء بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية.

WEWALK 2024 - TECOM Group

وتتوفّر التذاكر اليوم أمام سكان دبي من العائلات والأفراد المهتمين بالصحة النفسية والجسدية، حيث يمكن للمشاركين المشي، الهرولة أو الركض لمسافة 3.5 كيلومتر خلال مبادرة "معاً نمشي" 2024 التي يجري تنظيمها في مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم. وتهدف النسخة الخامسة من هذا المبادرة إلى تشجيع الأطفال والعائلات على المشاركة، لرفع الوعي العام والاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الفعاليات، بما فيها العروض الحية والأنشطة التفاعلية والمنصّات التثقيفية. وسيجري تخصيص كامل ريع التبرعات لدعم جمعية دبي الخيرية ورفع الوعي بمرض السكري وصحة الغدد الصمّاء.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "يسرني أن أعرب عن اعتزازنا في جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع مجموعة تيكوم، في تنظيم الفعالية الخيرية السنوية (معًا نمشي) بدورتها الخامسة، انطلاقًا من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها إستراتيجيتها وقيمها المؤسسية، وحرصها على تفعيل العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي والتواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع، وفقًا للنهج الإنساني الأصيل الذي تدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والذي جعل من دولتنا نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها باعتبارها عنوانًا للعطاء".

وأضاف: "ونحن في دبي الخيرية ملتزمون ببناء مجتمع صحي وسعيد، ونؤمن بأن الاستثمار في صحة المجتمع هو استثمار في مستقبلنا، وفعالية (معًا نمشي) هي رسالة واضحة حول أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة مثل السكري، وأن الرياضة ليست مجرد وسيلة لتنظيم مستوى السكر في الدم، بل هي أيضًا وسيلة لتحسين الصحة النفسية وتعزيز الثقة بالنفس. وندعو الجميع إلى الانضمام إلينا في هذه المبادرة، لنبني معًا مجتمعًا أكثر صحة وسعادة".

ومن جانبها، أشارت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – التخطيط الإستراتيجي والتسويق، إلى أنّ بناء مجتمعات قوية يتطلب تعزيز الروابط الاجتماعية التي تسهم في تحقيق أثر إيجابي ملحوظ في حياة أفراد المجتمع. وقالت: "تعكس "معاً نمشي" هذه الرؤية التي نطمح إلى تحقيقها، حيث تعدّ المبادرة منصّة تهدف إلى تعزيز التزام مجتمعاتنا بشكل مشترك تجاه الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية. ونسعى من خلال "معاً نمشي" إلى تمكين أفراد المجتمع من التوجّه أكثر فأكثر نحو الخيارات الصحية والارتقاء بمعايير الصحة في مجتمعنا، عبر تعزيز الوعي هذا العام بأهمية الوقاية من مرض السكري".

تهدف مبادرة "معاً نمشي" إلى إلهام سكان دبي من مختلف الفئات العمرية على السعي نحو تحقيق هدف يعود بالمنفعة على كافة أفراد المجتمع. وقد نجحت النُسخ السابقة من هذه المبادرة في استقطاب مئات المشاركين سنوياً ضمن مجمّعات الأعمال المتخصّصة والرائدة في دبي، بما فيها مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم، لتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في سبيل الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.

ويتمثل الهدف من تنظيم مبادرة "معاً نمشي" في دعم الجمعيات والمؤسسات المحلية، مثل جمعية دبي الخيرية في نسخة هذا العام ومركز دبي للتوحّد وجمعية الإمارات للأمراض النادرة ومؤسسة الجليلة في النُسخ السابقة، عبر تعزيز ثقافة العطاء وتحفيز كافة أفراد المجتمع على الإسهام في رسم مستقبل أكثر صحة وسعادة.

تجدر الإشارة إلى أنّ نسخة هذا العام من مبادرة "معاً نمشي" تستقطب شركاء من القطاعين العام والخاصّ لرفع الوعي بمرض السكري وأمراض الغدد الصمّاء، بما في ذلك شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. ويُعدّ المستشفى الأمريكي في دبي شريكاً استراتيجياً لمبادرة "معاً نمشي" 2024 التي يجري تنظيمها بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ومجمّع دبي للعلوم، في حين أنّ شركة "سكيتشرز" و"مياه العين" تشاركان في هذا الحدث بصفتهما شريكاً ذهبياً. أما "لولوليمون" وشركة "ميدترونيك" وجامعة ولونجونج بدبي و"روبيكون إكزوتيك" و"أوبتيموم نيوتريشن"، فتشارك جميعها بصفتها شريكاً زمردياً. وتشارك صحيفة "جلف نيوز" وإذاعة "الرابعة إف إم" وقناة 104.8 بصفتها الشريك الإعلامي لنسخة العام 2024 من مبادرة "معاً نمشي".

ويمكن لكافة أفراد المجتمع المشاركة في مبادرة "معاً نمشي" من خلال التسجيل عبر موقع "بلاتينوم ليست". للمزيد من المعلومات حول هذا الحدث وكيفية المشاركة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.wewalk.ae وصفحة @WeWalk_AE على منصّة "إنستغرام".

سيجري تنظيم نسخة العام 2024 من مبادرة "معاً نمشي" في مجمّع دبي للعلوم، وهو من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

- صورةhttps://mma.prnewswire.com/media/2552676/WEWALK_2024_TECOM_Group.jpg