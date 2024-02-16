مبادرة STL لربط الثقافات والمجتمعات باستخدام حلولها البصرية في معبد BAPS، في أبو ظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- قامت STL [NSE: STLTECH]، الشركة الرائدة في مجال الحلول البصرية والرقمية، بالإعلان عن شراكتها مع معبد BAPS الهندوسي المرموق في أبو ظبي اليوم. يعد هذا التعاون الخاص رمزًا للتناغم الثقافي، وسيساعد في الربط بين المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد المعبد الشهير، الذي يمتد على مساحة 27 فدانًا، أول معبد حجري في المنطقة والأكبر في غرب آسيا. إن رؤية هذا المعبد - وهو ملتقى الثقافات والحضارات المتنوعة - تتآزر إلى حد كبير مع هدف STL المتمثل في تغيير حياة المليارات من البشر من خلال مد جسور الترابط بين أنحاء العالم.

STL announces partnership with the prestigious BAPS Hindu temple in Abu Dhabi

وSTL مسؤولة عن الاتصال الشامل في المبنى، والذي يتم توفيره من خلال حلول الكابلات الهيكلية المتطورة والمتكاملة. وتشمل حلول STL كابلات الألياف الضوئية وكابلات الفئات والخزائن والرفوف لدعم اتصال شبكة 10G والأمن واللاسلكي وحلول إدارة المباني. وقال Sushil Deshpande، مدير المبيعات الإقليمي، STL: "إن حلولنا مجهزة بميزات مثل سهولة تتبع الشبكة، وتيسير العمليات والصيانة، وتحسين الاستفادة من المساحة. وهذا يوفر اتصالاً عالي السرعة، ليس فقط للمعبد ولكن أيضًا للمرافق الأخرى داخل المبنى، بما في ذلك المراكز التعليمية والثقافية المجتمعية وقاعات الإقامة المترامية الأطراف."

وفي هذه المناسبة الخاصة، علق Aksharatit Das ji قائلاً: "يجسد هذا المشروع الوحدة والتبادل الثقافي، ويرمز إلى الصداقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة. وفي حين أن المعبد يربط بين قلوب وعقول الناس، فإن STL، وهي شركة ذات جذور هندية وحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعمل على ربط مباني المعبد من خلال دمج الاتصال الرقمي في قلب هذه البقعة الروحانية.

وقال Gavin Faulds، الرئيس الإقليمي لشركة STL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "يعد هذا مشروعًا تاريخيًا ضمن مجموعة استثمارات STL - Estelan في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. يجسد هذا المعبد روح الانسجام الثقافي. ولقد كان العمل من أجل تحقيق رؤية تربط بين قلوب الناس تجربةً مُرضيةً بحق. وباعتبارنا شركة ذات تراث هندي تعتز به، نحن فخورون بتقديم حلولنا البصرية وحلول الاتصال لهذا المشروع المميز للغاية."

معلومات عن STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL هي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول البصرية والرقمية تقدم عروضًا متقدمة لبناء شبكات 5G وRural وFTTx والمؤسسات ومراكز البيانات. اقرأ المزيد، للتواصل، stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTube

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