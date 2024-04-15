مبادرة جديدة تستثمر في جهود المدافعين عن المراهقات في شرق أفريقيا

نيويورك، 15 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يشكل برنامج جديد يتم إطلاقه اليوم في شرق أفريقيا فرصة كبيرة لمناصرة الحكم الذاتي الجسدي للفتيات المراهقات. تعزز Women Deliver - وهي رائدة عالمية في المساواة بين الجنسين والاستقلالية الجسدية للفتيات والنساء - بإطلاق الفئة الافتتاحية لبرنامجها الجديد Emerging Leaders for Change في المنطقة.

البرنامج هو مبادرة مدتها سنتان تمنح للمدافعين الشباب التمويل والموارد والتدريب والوصول إلى صناع القرار، بهدف تعزيز جهود الدعوة التي تركز على الشباب في الأماكن الوطنية والإقليمية والعالمية لتعزيز الاستقلالية الجسدية للمراهقات. ستطلق Women Deliver البرنامج في مناطق أخرى سنويًا بصفة متكررة، مع اعتماد هيكل مركز ومحدد إقليميًا وموضوعيًا.

"تدرك Women Deliver أن المراهقة هي مرحلة محورية، حيث تبدأ الفتيات في كثير من الأحيان في مواجهة فرص تتقلص باستمرار حتى مرحلة البلوغ. من خلال برنامج Emerging Leaders for Change، نحن ملتزمون بتغيير مسارات حياة المراهقات من خلال دعم المدافعين الذين يمكنهم تقديم حلول تركز على الشباب في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، "يقول Phumzile Mlambo-Ngcuka، رئيس مجلس إدارة Women Deliver ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة. "تم اختيار شرق أفريقيا كمنطقة افتتاحية لهذه المبادرة بسبب عدد الشباب الكبير والاحتياجات العاجلة. من خلال الاستفادة من بيئة داعمة للمدافعين عن المساواة بين الجنسين وإقامة شراكات إقليمية، تتمثل مهمتنا في ضمان أن كل فتاة وامرأة مدركة لذاتها تتمتع بالسيطرة الكاملة على جسدها وحياتها."

سيُفتح باب الطلبات لـ 2024 East Africa Emerging Leaders Cohort في 15 أبريل 2024 ويُغلق في 30 مايو 2024. يستقبل البرنامج الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 من بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، من الجنسين، مع التركيز بقوة على أولئك الذين يتعرفون على أنهم نساء / فتيات أو LGBTQIA +. يجب أن تركز مناصرة مقدمي الطلبات على حقوق الإنسان الاجتماعية والاجتماعية في المجتمعات المحلية، ولا سيما حول المجالات الثلاثة ذات الأولوية لـ Women Deliver: التغطية الصحية الشاملة، وأزمة المناخ، ومكافحة الحركات المناهضة للحقوق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة صفحة الويب للتطبيق .

لاستفسارات وسائل الإعلام: Kim Lufkin، مدير الاتصالات، [email protected]

حول Women Deliver:

تعتبر Women Deliver مؤيدة عالمية رائدة تدافع عن المساواة بين الجنسين وصحة وحقوق الفتيات والنساء. من خلال المناصرة والدعوة والشراكات، تدفع Women Deliver الاستثمار والعمل لتحقيق عالم يمكن فيه لكل فتاة وامرأة أن تعيش حياة صحية ومتساوية ومرضية. لمزيد من المعلومات: www.womendeliver.org .