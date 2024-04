Une nouvelle initiative investit dans les défenseurs des adolescentes en Afrique de l'Est

NEW YORK, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Un nouveau programme lancé aujourd'hui en Afrique de l'Est représente une occasion importante pour les défenseurs de l'autonomie physique des adolescentes. Women Deliver, un leader mondial de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomie physique des filles et des femmes, lance la cohorte inaugurale de son nouveau programme Emerging Leaders for Change dans la région.

Le programme est une initiative de deux ans qui fournit aux jeunes défenseurs des droits un financement, des ressources, des formations et un accès aux décideurs, visant à amplifier leurs efforts de plaidoyer axés sur les jeunes dans les espaces nationaux, régionaux et mondiaux pour faire progresser l'autonomie physique des adolescentes. Women Deliver lancera le programme dans d'autres régions chaque année sur une base continue, en adoptant une structure ciblée, régionale et thématique.

« Women Deliver reconnaît que l'adolescence est une étape charnière, une étape où les filles commencent souvent à faire face à des opportunités qui diminuent et qui se poursuivent à l'âge adulte. Grâce à notre programme Emerging Leaders for Change, nous nous engageons à changer les trajectoires de vie des adolescentes en soutenant des défenseurs qui peuvent fournir des solutions axées sur les jeunes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs,« Phumzile Mlambo-Ngcuka, présidente du conseil d'administration de Women Deliver et ancienne secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive d'ONU Femmes. L'Afrique de l'Est a été sélectionnée comme région inaugurale de cette initiative en raison de son importante population de jeunes et de ses besoins urgents. En tirant parti d'un environnement favorable aux défenseurs de l'égalité des sexes et de partenariats régionaux établis, notre mission est de veiller à ce que chaque fille et chaque femme qui s'auto-identifient ait le plein contrôle de son corps et de sa vie. »

Les candidatures pour la cohorte 2024 des leaders émergents d'Afrique de l'Est débuteront le 15 avril 2024 et se termineront le 30 mai 2024. Le programme accueille des personnes âgées de 15 à 29 ans du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de Tanzanie et de l'Ouganda, de tous les sexes, en mettant l'accent sur celles qui s'identifient comme femmes/filles ou LGBTQIA+. Le plaidoyer des demandeurs devrait se concentrer sur la SSRD dans les communautés locales, en particulier autour des trois domaines prioritaires de Women Deliver : la couverture sanitaire universelle, la crise climatique, la lutte contre les mouvements anti-droits. Pour en savoir plus, visitez la page Web de l'application .

À propos de Women Deliver :

Women Deliver est l'un des principaux défenseurs mondiaux de l'égalité des sexes et de la santé et des droits des filles et des femmes. Grâce à la promotion, à la mobilisation et aux partenariats, Women Deliver favorise l'investissement et l'action pour parvenir à un monde où chaque fille et femme peut vivre une vie saine, égale et épanouissante. Pour en savoir plus : www.womendeliver.org .