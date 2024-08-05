مجلة Fortune تُعلن عن قائمة Fortune Global 500 لعام 2024

Walmart تحتفظ بالمرتبة الأولى للسنة الحادية عشرة على التوالي

الولايات المتحدة تستعيد الصدارة من الصين الكبرى لأكبر عدد من الشركات في القائمة لأول مرة منذ عام 2018

نيويورك، 5 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجلة Fortune اليوم عن قائمة Fortune Global 500(™) لعام 2024، وهي القائمة النهائية لأكبر الشركات العالمية مرتبةً حسب الإيرادات للعام المالي 2023. واحتفظت شركة Walmart، التابعة لولاية آركنسا‎، بالمركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي، تليها شركة Amazon التي احتلت المركز (الثاني)، ثم State Grid في المركز (الثالث)، وشركة Saudi Aramco في المركز (الرابع)، وجائت Sinopec في المركز (الخامس).

أظهر تصنيف Fortune الرسمي للشركات القوى الاقتصادية العالمية الحالية، حيث برزت الهيمنة الواضحة للشركات الأمريكية (بعدد 139 شركة). وبزيادة قدرها ثلاث شركات عن عام 2023، استعادت الولايات المتحدة الصدارة من الصين الكبرى (133 شركة، بانخفاض 9 شركات عن العام الماضي) لأول مرة منذ عام 2018. وتضم الصين الكبرى البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان. وتشكل الشركات الصينية والأمريكية 9 من أصل أكثر 10 شركات ربحية في قائمة Fortune Global 500.

وقد عاد القطاع المالي بقوة إلى القائمة العالمية: حيث تصدرت البنوك (57 مؤسسة مالية) وشركات التأمين (40 شركة) القائمة كأكثر فئتين تَضُمان شركات ضمن قائمة Fortune Global 500، تليهما شركات تصنيع السيارات وقطع غيار السيارات (37 شركة)، ومصافي البترول (33 شركة)، وشركات المعادن (23 شركة). هذا وتَصدر القطاع المالي جميع القطاعات في مؤشرين ماليين رئيسيين، حيث حقق 8.6 تريليون دولار أمريكي في مؤشر الإيرادات و992 مليار دولار أمريكي في مؤشر الأرباح.

ولا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى تضع بصمتها في القائمة، حيث حققت شركات Apple (المركز السابع) وAlphabet (المركز 17) وMicrosoft (المركز 26) ومنصات Meta (المركز 66)، بشكل جماعي صافي دخل قدره 282 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بصافي دخل 233 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

قائمة أفضل 10 شركات في قائمة FORTUNE GLOBAL 500 لعام 2024:

Walmart (الولايات المتحدة الأمريكية) Amazon.com (الولايات المتحدة الأمريكية) State Grid (الصين) Saudi Aramco (المملكة العربية السعودية) Sinopec (الصين) China National Petroleum (الصين) Apple (الولايات المتحدة الأمريكية) UnitedHealth Group (الولايات المتحدة الأمريكية) Berkshire Hathaway (الولايات المتحدة الأمريكية) CVS Health (الولايات المتحدة الأمريكية)

سجلت الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 500 لعام 2024 إيرادات إجمالية قياسية بلغت 41 تريليون دولار (بزيادة قدرها 0.1%)، ووظفت 70.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ثبات الإيرادات بشكل أساسي في عام 2023، إلا أن الأرباح ارتفعت بنسبة 2% بعد انخفاضها في عام 2022. واحتلت شركة Saudi Aramco (التي حققت المركز الرابع في القائمة) صدارة الشركات الأكثر ربحية في قائمة Fortune Global 500 للعام الثالث على التوالي، حيث حققت أرباحًا قدرها 121 مليار دولار أمريكي.

شهد عدد الرئيسات التنفيذيات لشركات قائمة Fortune Global 500 تراجعًا طفيفًا إلى 28 رئيسة، بانخفاض رئيسة تنفيذية واحدة عن العام السابق. وتعد شركة CVS Health أكبر شركة من حيث الإيرادات تديرها امرأة، وهي Karen Lynch، الرئيسة التنفيذية CEO للشركة. وتضم الولايات المتحدة 15 شركة تضم رئيسات تنفيذ، تليها فرنسا بأربع شركات، والبرازيل وبريطانيا والصين بشركتين لكل منهما.

تنتشر شركات قائمة Fortune Global 500 في 238 مدينة و35 دولة/إقليم حول العالم. وتستحوذ المدن الخمس الأولى -بكين وطوكيو ونيويورك وشنغهاي وسيول- على مقرات ما يقرب من ربع الشركات المُدرجة في القائمة. بينما تأتي لندن وباريس في المركز السادس بعد أن تفصلهما شركة واحدة عن المركز الخامس.

يشهد هذا العام ظهور 13 شركة للمرة الأولى على قائمة Fortune Global 500، وتعكس تلك الشركات سحر العالم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوية إنقاص الوزن. وتشمل شركة صناعة الرقائق الإلكترونية Nvidia (المركز 222) وشركة الأدوية Novo Nordisk (المركز 469).

يمكن العثور على القائمة الكاملة لشركات Global 500 في عدد أغسطس/سبتمبر من مجلة Fortune، وهي متاحة اليوم من هنا. كما يمكن شراء مجموعة البيانات الكاملة من هنا.

هذا وقالت Alyson Shontell، رئيسة تحرير مجلة Fortune ورئيسة قسم المحتوى لدى المجلة: "لطالما كانت مجلة Fortune تتبع أكبر الشركات العالمية على مدار خمسة وثلاثين عامًا من خلال تصنيفها العالمي Global 500، والذي أثبت نفسه بمثابة مقياس موثوق لأداء شركات اللأعمال العالمية" وأضافت: "تُظهر قائمة هذا العام وجود اتجاهين متعارضين، أولهما تبريد أسعار الطاقة، وثانيهما الارتفاع الحاد في حرارة الذكاء الاصطناعي AI. والسؤال الآن هو مدى الفجوة بين ما ننفقه على هذه التكنولوجيا الواعدة الجديدة والأعمال التي يمكن أن تولدها، وعلى أي إطار زمني سيتم ذلك".

ومن جانبها، قالت Anastasia Nyrkovskaya، الرئيسة التنفيذية CEO لمجلة Fortune: "يعتبر عالم الأعمال اليوم عالميًا حقًا، وتُعد قائمة Fortune Global 500 بمثابة خريطة مضيئة لهذا العالم "نحن متحمسون لمشاركة هذه القائمة مع العديد من الجماهير التي تعتمد على مصداقيتها وقوتها"

كما قال Scott DeCarlo، نائب رئيس قسم الأبحاث في مجلة Fortune: "تُعتبر قائمة Global 500 الركيزة الأساسية لقياس نجاح الأعمال على مستوى العالم. وقد بلغت الإيرادات الإجمالية لشركات قائمة Fortune Global 500 عام 2023 مستوى قياسيًا قدره 41 تريليون دولار أمريكي. الأمر الذى يمثل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو مؤشر على مقدار القوة الاقتصادية التي تتركز في هذه الشركات"

يتم تصنيف الشركات على قائمة Fortune Global 500 من حيث إجمالي الإيرادات للسنة المالية لكل منها التي تنتهي في أو قبل 31 مارس 2024. ويجب على جميع الشركات المدرجة في القائمة نشر البيانات المالية والإبلاغ عن جزء أو كل أرقامها إلى إحدى الجهات الحكومية. وتكون الأرقام الواردة في القائمة هي الأرقام التي أبلغت عنها الشركات، ويتم مقارنتها بأرقام العام السابق كما تم الإبلاغ عنها في الأصل. ولا تعيد Fortune ذكر أرقام العام السابق بسبب التغييرات في عمليات المحاسبة.

نبذة عن مجلة Fortune:

تُعد Fortune مؤسسة إعلامية عالمية متعددة المنصات مبنية على تراث من التقارير الموثوقة الحائزة على جوائز والمعلومات المخصصة لمن يرغبون في تحسين الأعمال. بصفتها مؤسسة مستقلة، تروي Fortune قصص أكبر الشركات العالمية وقادتها، بالإضافة إلى جيل جديد من المبتكرين الذين يدفعون عجلة الأعمال إلى الأمام. وتقيس Fortune أداء الشركات من خلال معايير صارمة، سواء في شكل رقمي أو مطبوع، وكذلك تحاسب الشركات على مستوى العالم. تشمل تصنيفاتها الشهيرة Fortune 500، وFortune Global 500، والنساء الأكثر قوة، والشركات الأكثر إعجابا في العالم. تبني Fortune مجتمعات ذات مستوى عالمي من خلال دعوة قادة الفكر في الصناعة إلى قمم ومؤتمرات حصرية، بما في ذلك منتدى Fortune Global و.Brainstorm Tech لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة fortune.com.

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