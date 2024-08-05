沃爾瑪（Walmart）連續十一年排名第一

美國企業自2018年以來首次超越大中華區，企業數量最多

美國紐約2024年8月5日 /美通社/ -- 今天，《財富雜誌》公佈2024年財富全球500強排名（Fortune Global 500™），排名按全球最大企業2023財年收入而確定。總部位於美國阿肯色州（Arkansas）的零售商沃爾瑪（Walmart）連續第十一年排名第一，其次是亞馬遜（Amazon；第2名）、中國央企國家電網（State Grid；第3名）、沙特阿美（Saudi Aramco；第4名）和中石化（Sinopec；第5名）。

《財富雜誌》對目前企業世界的權威排名顯示了美國公司的主導地位（世界500大企業中美國公司佔139間）。美國於2023年新增了三間世界500大企業，自2018年以來首次超越大中華區（133間，比去年下跌9間）。大中華區包括中國內地、香港、澳門、台灣。財富全球500強排名（Fortune Global 500™）10間利潤最高企業之中，中國和美國公司佔了9間。

金融行業回歸全球排名：銀行（57間）和保險公司（40間）是財富全球500強排名（Fortune Global 500™）公司數量最多的兩個領先行業，其次是汽車和汽車零件製造商（37間）、煉油廠（33間）、金屬行業（23間）。金融在兩個關鍵金融指標方面領先所有行業，產生了8.6兆美元的收入和9920億美元的利潤。

大型科技公司仍然留下印記。整體來說，蘋果（第7名）、Alphabet（第17名）、微軟（第26名）和Meta Platforms（第66名）帶來了2820億美元的淨收入（去年數字為2330億美元）。

2024年財富全球500強排名前10位名單：

沃爾瑪（Walmart）（美國） 亞馬遜（Amazon.com）（美國） 國家電網（State Grid）（中國） 沙特阿美（Saudi Aramco）（沙特阿拉伯） 中石化（Sinopec）（中國） 中國石油天然氣集團（China National Petroleum）（中國） 蘋果電腦（Apple）（美國） 聯合健康集團（UnitedHealth Group）（美國） 巴郡（Berkshire Hathaway）（美國） CVS健康公司（CVS Health）（美國）

2024年財富全球500強名單上的公司錄得創紀錄的總收入，金額達41兆美元（增長0.1%），在全球僱用7050萬人。儘管2023年收入基本上保持平穩，但在2022年下降後利潤上漲了2%。沙特阿美（第4名）盈利1210億美元，連續第三年成為財富全球500強之中利潤最豐厚的公司。

財富全球500強公司的女性行政總裁數量略有下降，跌至28人，較一年前下跌一人。CVS健康公司（CVS Health）由女性行政總裁Karen Lynch營運，在一眾由女性行政總裁營運的公司之中營收排名最高。美國擁有15間擁有女性行政總裁的公司，其次是法國（4間），巴西、英國、中國各有兩家。

財富全球500強公司總部位於全球35個國家/地區，遍佈全球238個城市。前五大城市（北京、東京、紐約、上海、首爾）是幾乎四分之一的企業的基地。倫敦和巴黎均僅以一間公司之差落後五大城市。

13間公司首次於財富全球500強排名亮相，反映了全球對人工智能和減肥藥的興趣。這些公司包括芯片製造商輝達（Nvidia）（第222名）和製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）（第469名）。

財富全球500強排名完整版刊登於《財富雜誌》八月/九月號，今天可在此處獲取。完整的資料集可在此處購買。

《財富雜誌》總編輯兼內容總監Alyson Shontell表示：「三十五年來，《財富雜誌》一直透過財富全球500強排名追蹤全球最大公司，證明是全球業務的可靠指標。」「今年的名單顯示了一些趨勢衝突——能源價格下降，而人工智能變得炙手可熱。問題是，就這項充滿前途的嶄新技術，我們的花費及技術可以產生的業務之間差距有多大，而且時間範圍為何。」

《財富雜誌》行政總裁Anastasia Nyrkovskaya表示：「今天的商業世界真正是全球化，而財富全球500強排名是這個世界的明亮地圖。」「我們很高興能與眾多依賴其權威和信譽的受眾分享排名。」

《財富雜誌》研究部副總裁Scott DeCarlo表示：「財富全球500強排名是業務成功的終極計分卡。財富全球500強企業在2023年的總收入達到41兆美元，水平創紀錄。這筆金額代表全球國內生產總值超過三分之一，表明這些公司集中了多大的經濟實力。」

財富全球500強公司按截至2024年3月31日或之前的各個財政年度總收入排名。名單上的所有公司均必須公佈財務數據，並向政府機構上報部分或全部數據。 名單中的最新數據由各公司上報；任何比較均與最初報告的前一年數字進行。《財富雜誌》並沒有因會計變化而重新列出上一年的數據。

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SOURCE Fortune Media