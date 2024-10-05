مجموعة Jereh تبرم عقد هندسة ومشتريات وبناء وتشغيل ((EPCC تاريخي مع شركة Bapco Upstream

مدينة يانتاي، دولة الصين، 5 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- وقَّعت شركة Jereh Oil & Gas Engineering Co.، Ltd.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة Jereh، عقدًا هامًا مع شركة Bapco Upstream للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل (EPCC) لمحطات كبس الغاز. تبلغ قيمة العقد الإجمالية 288 مليون دولار أمريكي (بدون ضريبة القيمة المضافة).

Jereh Secures Landmark EPCC Contract with Bapco Upstream

ودخل العقد حيز التنفيذ عقب توقيعات السيد Li Weibin، الرئيس التنفيذي لمجموعة Jereh، والسيد Johann Pleininger، الرئيس التنفيذي لشركة Bapco Upstream. وشهد توقيع الاتفاق رسميًا السيد Ni Ruchi، سفير جمهورية الصين الشعبية في البحرين، الذي أعرب عن ترقبه للتسليم الناجح للمشروع وأكد على أن هذا التعاون سيعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والبحرين.

ما تزال البحرين لاعبًا مهمًا في سوق الطاقة الإقليمية الخليجية. فلطالما ركزت البلاد على تحسين مواردها النفطية والغازية مع تنويع اقتصادها. وكجزء من مبادراتها الاستراتيجية، أطلقت Bapco Upstream العديد من المشاريع الرئيسية التي تهدف إلى ترقية بنيتها التحتية للطاقة وضمان إمدادات الطاقة المستقرة.

وقد اختيرت Jereh كمقدم العطاء المفضل في مناقصة تنافسية للغاية، تنافس فيها العديد من شركات الهندسة الدولية على الظفر بالعقد. لقد كانت Jereh الشركة الصينية الوحيدة التي اجتازت عملية التأهيل المسبق الصارمة لـ Bapco Upstream، بفضل سجل أعمالها المُثبت في الشرق الأوسط، والقدرات الفنية القوية، ورضا العملاء العالي، وكانت تلك هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تصنيفها ضمن أعلى التقييمات الفنية والتجارية على حد سواء.

يشمل المشروع محطات كبس للغاز ومرفق كبس مركزي، كما تغطي Jereh النطاق الكامل للتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل.

باكتمال المشروع، سيعزز بشكل كبير من تطوير واستخدام موارد الغاز الطبيعي في البحرين.

نبذة عن Jereh Oil & Gas Engineering

تلتزم Jereh بتعزيز وجودها في سوق النفط والغاز الراقية. في الآونة الأخيرة، احتلت الشركة المرتبة 130 في قائمة سجل أخبار الهندسة ((ENR 2024 لأفضل 250 مقاول دولي. نجحت Jereh في تقديم مشاريع لشركات النفط الوطنية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك شركة النفط الكويتية، ADNOC، والجزائرية SONATRACH، ما عزز سمعة الشركة كشريك موثوق به في قطاع الطاقة.

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