مجموعة Radisson Hotel تُشكِّل مستقبل تصميم اجتماعات الرعاية الصحية

يكشف تقرير الصناعة الجديد الصادر عن مجموعة Radisson Hotel عن التحول من تنفيذ الفعاليات إلى التصميم الإستراتيجي لاجتماعات الرعاية الصحية، المدعوم بالمنهجية والتنظيم الذكي، والنتائج القابلة للقياس.

بروكسل، 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تساعد مجموعة Radisson Hotel (RHG) في دفع حقبة جديدة من تخطيط اجتماعات الرعاية الصحية، من خلال المساهمة في تطور القطاع من مجرد تنظيم تشغيلي للفعاليات إلى تخصص إستراتيجي منظم يركز على تحسين التبادل العلمي، واتخاذ القرار، ونتائج الرعاية الصحية.

نشأت هذه النتائج عن قمة تبادل المعرفة لمجموعة Radisson Hotel: تخطيط وتصميم وإستراتيجية الرعاية الصحية، التي أُقيمت في فلورنسا، إيطاليا، حيث اجتمع 75 خبيرًا من قطاعات الأدوية، ووكالات الرعاية الصحية، وإنتاج مواقع الفعاليات لاستكشاف مستقبل تصميم اجتماعات الرعاية الصحية. ركزت القمة، التي امتدت على مدار يومين وصُممت لتحقيق نتائج ملموسة، على جلسات العمل التعاونية وورش العمل العملية التي حوّلت رؤى القطاع إلى أُطُر عمل قابلة للتنفيذ، بدلًا من الاعتماد على نموذج المؤتمرات التقليدي.

يحدد التقرير الناتج تحولًا واضحًا في الصناعة: باتت اجتماعات الرعاية الصحية تُعتبر بشكلٍ متزايد أكبر من مجرد فعاليات مستقلة، بل أنظمة تواصل إستراتيجية تتطلب تصميمًا منظمًا، ومنهجيات قابلة للقياس، وتحسينًا مستمرًا.

قالت Muriel Poulenc، المديرة الأولى لإستراتيجية المبيعات لدى مجموعة Radisson Hotel: "لم تعد اجتماعات الرعاية الصحية مجرد عمليات لوجستية، بل أصبحت منصات تواصل إستراتيجية يمكنها تحقيق نتائج تعليمية وعلمية ومؤسسية قابلة للقياس". "على مستوى الصناعة، نشهد إدراكًا متزايدًا بأن تحقيق نتائج أفضل يتطلب أكثر من مجرد تنفيذ متقن. فهو يحتاج إلى تصميم منظم، وسير عمل متكامل، ونهج أكثر دقة في كيفية تخطيط الاجتماعات وتنفيذها وقياس نتائجها. وستكون المؤسسات التي تتبنى هذا التحول في أفضل موقع لإحداث تأثير فعّال".

تصميم اجتماعات الرعاية الصحية يتحول إلى تخصص مهني

كان من أبرز المحاور التي برزت خلال قمة فلورنسا الاتجاه المتزايد نحو الاحترافية في تخطيط اجتماعات الرعاية الصحية. مع استمرار تزايد المتطلبات التنظيمية، وتوقعات أصحاب المصلحة، وتعقيد الهياكل المؤسسية، يتجه القطاع نحو اعتماد منهجيات وأُطُر عمل وأنظمة قياس مشتركة تدعم تحقيق نتائج أكثر اتساقًا وفعالية.

استنادًا إلى النقاشات التي انطلقت لأول مرة خلال تبادل المعرفة لعام 2025، عمل المشاركون على تحويل رؤى القطاع إلى أدوات عملية قابلة للتكرار، تهدف إلى تحسين فعالية الاجتماعات، والامتثال التنظيمي، وتعزيز تفاعل أصحاب المصلحة. يؤكد التقرير أن اجتماعات الرعاية الصحية ينبغي عدم النظر إليها كفعاليات منفصلة، بل كنُظُم مصممة بعناية لدعم التعلم والتعاون واتخاذ القرار عبر منظومة الرعاية الصحية بأكملها.

مُخطِّط اجتماعات الرعاية الصحية يتحول إلى مهندس قرارات

مع تزايد تعقيد اجتماعات الرعاية الصحية، يتطور دور مُخطِّط الاجتماعات ليتجاوز مهام التنسيق والخدمات اللوجستية التقليدية. يسلط التقرير الضوء على ظهور مُخطِّطي الاجتماعات كمهندسي قرارات إستراتيجيين، يتولون مسؤولية مواءمة أصحاب المصلحة، وتنظيم سير العمل، ومساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل طوال دورة التخطيط.

كشفت النقاشات التي جرت خلال ورش العمل أن العديد من التحديات المؤسسية، بما في ذلك التأخيرات، وانخفاض الكفاءة، وإعادة العمل، غالبًا ما تكون ناتجة عن تقسيم عملية اتخاذ القرار، وليس بسبب قصور في التنفيذ. خَلُصَ المشاركون إلى أن تحسين الاجتماعات يعتمد على وجود هياكل أفضل لاتخاذ القرار، ومستويات أعلى من التوافق بين الأطراف المعنية، وإشراك المخططين بصورة إستراتيجية في مراحل مبكرة.

الذكاء الاصطناعي لن يُصلح اجتماعات الرعاية الصحية. بل الأنظمة الأفضل هي الحل

في الوقت الذي يواصل فيه الذكاء الاصطناعي (AI) الهيمنة على نقاشات الصناعة، شككت قمة فلورنسا في الافتراض القائل إن التكنولوجيا وحدها قادرة على حل تحديات اجتماعات الرعاية الصحية. وفقًا للنقاشات والبيانات التي عُرضت خلال القمة، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء القطاع، فإن عددًا محدودًا نسبيًا من المؤسسات ينجح في تحقيق كامل القيمة المرجوة. اتفق المشاركون على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تبني التكنولوجيا بحد ذاته، بل في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات عمل ونماذج حوكمة وأنظمة اتخاذ قرار متماسكة.

يحدد التقرير العمليات المجزأة، وسير العمل غير المترابط، وهياكل التخطيط غير المتسقة باعتبارها من أبرز العوائق التي تحد من تقدم الصناعة. في العديد من المؤسسات، لا يزال ما بين 40% و60% من أنشطة التخطيط يتركز على أعمال لا تضيف قيمة حقيقية.

لمعالجة هذه التحديات، تدعو مجموعة Radisson Hotel (RHG) إلى اعتماد منهجيات منظمة، من بينها Lean Six Sigma، وAgile، ومنهجية Sprint، بهدف إعادة تصميم تخطيط اجتماعات الرعاية الصحية بما يركز على انسيابية العمل، والكفاءة، والنتائج القابلة للقياس.

ابنِ. قِس. تعلّم.

من أبرز مساهمات التقرير تقديم واستعراض معدل كفاءة تدفق الاجتماعات (MFER)، وهو إطار عمل صُمم لقياس التوازن بين الأنشطة التي تُنتج قيمة حقيقية والجهود التفاعلية المرتبطة بالتخطيط. يوضح النموذج كيف يمكن للمؤسسات زيادة الوقت المخصص للتخطيط المنتج من خلال تحسين تصميم سير العمل، وتقليل العوائق، وتعزيز مستويات التوافق بين الفرق وأصحاب المصلحة.

كما يؤكد التقرير أيضًا ضرورة تجاوز مفهوم الفعاليات المنفصلة لمرة واحدة، والانتقال نحو نموذج تفاعل مستمر. يكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ضوء ما كشفه التقرير من أن 66% من المتخصصين في الرعاية الصحية يغيرون ممارساتهم السريرية أو سلوكياتهم المتعلقة بوصف الأدوية بعد مشاركتهم في الندوات التي ترعاها جهات من القطاع، ما يبرز التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه اجتماعات الرعاية الصحية على القرارات المهنية ونتائج المرضى.

صناعة مستعدة للتطور

أكدت جلسة نقاشية ضمت قيادات بارزة من Inizio Engage XD وMCI وEmota وOpen Audience النتائج التي توصل إليها التقرير.

استنادًا إلى بيانات الصناعة الطولية بين عامي 2018 و2026، حددت الجلسة تحديًا مشتركًا يتمثل ليس في فشل هيكلي، بل في حالة من الجمود الهيكلي. فعلى الرغم من استمرار قوة المشاركة وتواصل الاستثمارات، فإن العديد من صيغ الاجتماعات التقليدية لم تنجح في مواكبة التغيرات في التوقعات والقدرات التكنولوجية.

يخلُص التقرير إلى أن مستقبل اجتماعات الرعاية الصحية سيكون من نصيب المؤسسات التي تجمع بين المنهجيات المنظمة، والتنسيق الذكي، والتصميم الإستراتيجي، بهدف خلق تفاعل أكثر تأثيرًا وقابلية للقياس والتوسع.

من خلال الجمع بين الخبرات القطاعية، والتعاون المشترك داخل الصناعة، والنهج القائم على المنهجيات، تواصل مجموعة Radisson Hotel دعم تطوير تصميم اجتماعات الرعاية الصحية والمساهمة في الارتقاء بهذا التخصص على مستوى العالم.

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نبذة عن مجموعة RADISSON HOTEL

مجموعة Radisson Hotel هي مجموعة فنادق دولية سريعة التوسع، تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC)، مع أكثر من 1,600 فندق قيد التشغيل والتطوير في أكثر من 100 دولة. الوعد الرئيسي للعلامة التجارية للمجموعة هو "Every Moment Matters - كل لحظة مُهمة"، مع ثقافة الخدمة المميزة "Yes I Can! - نعم أنا أستطيع".

تضم محفظة علامات Radisson التجارية كلًا من Radisson Collection، وart'otel، وRadisson Blu، وRadisson، وRadisson RED، وRadisson Individuals، وPark Plaza، وPark Inn by Radisson، وCountry Inn & Suites by Radisson، وPrize by Radisson — التي تجتمع جميعها تحت المظلة التجارية الموحدة Radisson Hotels.

برنامج Radisson Rewards هو برنامج الولاء الخاص بمجموعة Radisson Hotel، حيث يوفر تجربة متطورة تجعل "كل لحظة مهمة"، ويضم أكثر من 29 مليون عضو. باعتباره من أكثر برامج الولاء سلاسة في القطاع، يتيح البرنامج للأعضاء الاستفادة من مزايا استثنائية من اليوم الأول عبر مجموعة واسعة من الفنادق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

كما توفر Radisson Meetings حلولًا مخصصة لمختلف الفعاليات والاجتماعات، بما في ذلك الحلول الهجينة، مع وضع الضيوف واحتياجاتهم في صميم خدماتها. تم بناء Radisson Meetings على ثلاثة التزامات خدمية قوية: الشخصية والاحترافية وصنع تجارب لا تُنسى، إلى جانب تقديم الأساسيات المتميزة، مع تعويض الانبعاثات الكربونية بشكلٍ فريد.

في مجموعة Radisson Hotel، نهتم بالأفراد والمجتمعات والكوكب، ونهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 استنادًا إلى أهداف معتمدة قائمة على أُسس علمية. من خلال حلول مبتكرة مثل Radisson Meetings القائمة على تعويض الانبعاثات الكربونية، نجعل الإقامة الفندقية المستدامة أكثر سهولة. لتسهيل خيارات السفر المستدام، نسعى لحصول جميع فنادقنا على اعتماد "أساسيات الاستدامة الفندقية".

تظل صحة وسلامة الضيوف وأعضاء فِرق العمل على رأس أولويات مجموعة Radisson Hotel. تخضع جميع المنشآت ضمن محفظة المجموعة لمتطلبات الصحة والسلامة، ما يضمن توفير أعلى مستويات الرعاية للضيوف وفِرق العمل باستمرار.

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