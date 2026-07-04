أطلقت مجموعة فنادق راديسون تقنيةً رائدةً في قطاع الضيافة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمطابقة الأسعار في الوقت الفعلي

تقوم الميزة الجديدة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، برصد أسعار الفنادق الأقل المعروضة عبر الجهات الخارجية ومطابقتها تلقائيًا في الوقت الفعلي، مما يلغي تمامًا الحاجة إلى تقديم المطالبات يدويًا أو إرفاق لقطات الشاشة أو انتظار إجراءات المراجعة والموافقة. وبذلك، تستبدل نموذج ضمان أفضل سعر عبر الإنترنت التقليدي بحل مؤتمت بالكامل يعمل في الوقت الفعلي.

بروكسل، 4 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت مجموعة فنادق راديسون (Radisson Hotel Group) تقنيةً رائدةً تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمطابقة أسعار الفنادق في الوقت الفعلي، في خطوة تُحدث نقلة نوعية في الطريقة التي يحجز بها المسافرون إقاماتهم مباشرةً عبر الإنترنت.

ترصد الميزة الجديدة تلقائيًا الأسعار العامة الأقل المتاحة لفنادق مجموعة راديسون على منصات الحجز التابعة لجهات خارجية، ثم تُطابقها فورًا على موقع RadissonHotels.com — مما يُغني الضيوف تمامًا عن تقديم الطلبات أو إرفاق لقطات الشاشة أو انتظار إجراءات المراجعة والموافقة اليدوية. وعلى خلاف برامج ضمان أفضل سعر التقليدية، التي تُلزم العملاء بالعثور على سعر أقل بأنفسهم ثم إكمال عملية الطلبات اليدوية، تعمل ميزة مطابقة الأسعار على التحقق من الأسعار الأقل المؤهلة وتطبيقها تلقائيًا وفي الوقت الفعلي. ويمثل إطلاق هذه التقنية محطةً بارزةً في استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة، إذ يرسخ معيارًا جديدًا للشفافية في الأسعار وسهولة الحجز المباشر في قطاع الفنادق بأكمله.

" يتوقع المسافرون اليوم أن تتسم عملية الحجز بالسرعة والسهولة والثقة"، حسبما قال Gianni Di Fede، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية العالمية في مجموعة فنادق راديسون. "تمثل ميزة مطابقة الأسعار التزامنا بضمان ألا يساور الضيوف الذين يختارون الحجز المباشر معنا أي شك في أنهم كان بإمكانهم العثور على عرض أفضل في مكان آخر. ومن خلال أتمتة هذه العملية في الوقت الفعلي، نجعل الحجز المباشر أكثر سهولة وشفافية، مع تقديم قيمة أكبر لكلٍ من الضيوف وشركائنا من الفنادق".

التسعير في الوقت الحقيقي

عندما يعثر أحد الضيوف على سعر أقل لأحد فنادق مجموعة راديسون عبر وكالة سفر إلكترونية (OTA) أو من خلال محرك بحث مثل Google Hotels، يتولى النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي التحقق تلقائيًا من فرق السعر، ثم يطابق الأسعار الأقل المؤهلة والمتاحة، ويعيد توجيه المستخدم إلى الموقع الإلكتروني للفندق لإتمام الحجز، دون الحاجة إلى أي إجراءات أو تفاعل إضافي من جانبه.

الميزة متاحة الآن في جميع فنادق مجموعة راديسون حول العالم، وتشمل حاليًا مطابقة الأسعار المعروضة عبر أبرز وكالات السفر الإلكترونية، بما في ذلك Booking.com وExpedia وHotels.com وAgoda وPriceline وTrip.com وMakeMyTrip، إلى جانب العديد من المنصات الأخرى الرائدة.

المزايا للضيوف والفنادق

وبالنسبة للضيوف، تمنحهم ميزة مطابقة الأسعار الثقة بأن الحجز المباشر عبر RadissonHotels.com يضمن لهم دائمًا أفضل سعر متاح، مع توفير الوقت والجهد. أما بالنسبة لفرق العمل في الفنادق، فإن العملية المؤتمتة بالكامل تُلغي الأعباء الإدارية المرتبطة بمعالجة طلبات مطابقة الأسعار يدويًا، مما يتيح للموظفين التفرغ للتركيز على تقديم تجارب استثنائية للضيوف. كما يوفّر النموذج المؤتمت مستوىً أعلى من الرؤية حول أداء التسعير وسلوك العملاء، مما يُسهّل قياس أثر هذا الأمر وتحسين استراتيجيات الحجز المباشر.

تُعد ميزة مطابقة الأسعار جزءًا من استراتيجية مجموعة فنادق راديسون الأوسع للابتكار الرقمي، والتي تركز على توفير تجارب ضيافة أكثر ذكاءً وسلاسة من خلال الأتمتة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إمكانات الحجز المباشر. ومن خلال استبدال آلية ضمان أفضل سعر عبر الإنترنت التقليدية، التي تعتمد على تفاعل العميل بعد اكتشاف سعر أقل، بحل استباقي ومؤتمت بالكامل، يؤكد هذا الإطلاق مواصلة مجموعة فنادق راديسون الاستثمار في التقنيات التي تُبسّط عملية التخطيط للسفر، وفي الوقت نفسه تعزز علاقاتها المباشرة مع ضيوفها حول العالم.

تفضَّل بزيارة https://www.radissonhotels.com لمعرفة كيف تجعل ميزة مطابقة الأسعار عملية الحجز أكثر سهولة وسلاسة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3003660/PRICE_MATCH_DIAGRAM_WITH__LANDSCAPE.jpg