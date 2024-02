مجموعة SM Group تُكرم بعشرين جائزة للتميز في مجال الاتصالات

مدينة باساي، الفلبين, 2 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حازت مجموعة SM Group على 20 جائزة لتميزها في مجال الاتصالات وذلك بقيادة شركة SM Investments Corporation وشركة BDO Unibank Inc إلي جانب شركة SM Foundation Inc وشركة SM Supermalls، وجاء التكريم في النسخة العشرين من حفل توزيع جوائز Philippine Quill المتميز. وشهد الحفل أيضًا تكريم شركة SM Foundation Inc كونها الفائزة بالمركز الثاني كأفضل شركة للعام.

وقد حازت شركة SM Investments على العديد من الجوائز نظير تقريرها المتكامل لعام 2022 واستراتيجية الاتصالات الرقمية المحسنة الخاصة بها وتحديث العلامة التجارية SM.

كما حصلت شركة SM على بعض الجوائز لتميزها في المشاريع التالية: إعادة إحياء العلامة التجارية لشركة SM Foundation: إشاعة بهجة المنفعة الاجتماعية والشمولية والمشاركة؛ نشر الخير الاجتماعي لإلهام وتقوية الأمة و# نشر_القصص_الجيدة_الاجتماعية عبر الإنترنت. كما حصلت على جوائز نظير مقاطع الفيديو الاجتماعية المميزة: مشاركة قصص التحول والمرونة والأمل، إلي جانب SM Foundation Primer: مشاركة القصص وحشد الشركاء من أجل الصالح الاجتماعي وكذلك مشروع We Care: The SM Foundation Newsletter Made Even Better.

هذا وقال السيد Frederic C. DyBuncio، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SM Investments Corporation: "نحن في شركة SM، ندرك ونعترف بأن التواصل يلعب دورًا أكبر في جغرافية الأعمال الحالية، حيث يلعب دورًا أكبر في جذب أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، وفي النهاية، يساعد في تشكيل حب العلامة التجارية والولاء. نحن ممتنون ومسرورون لأن جهودنا قد تم الاعتراف بها من قبل الرابطة الدولية للاتصالات التجارية (IABC) في الفلبين".

ومُنحت شركة BDO الجوائز لتميزها في المشاريع التالية: مشروع BDO Waste BusteRRR ومشروع بوابة الوظائف المحسنة الخاصة بشركة BDO Unibank ومشروع شركة BDO للقضاء الشامل على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت؛ إلي جانب مشروع إتقان السوق: مبادرة شركة BDO Securities لتمكين المستثمرين، وكذلك مبادرة بناء الثقة، إلى جانب مشروع تحقيق النجاحات: مبادرة BDO للبحوث الدولية ولعبة بطاقات التعليم المالي BDO Fish'n Learn.

تم تكريم شركة SM Supermalls للحملات التالية، AweSM SuperKids Zone في Roblox و SM Supermalls: You're Always Welcome Here.

يعتبر حفل جوائز Philippine Quill Awards، الذي أُقيم مؤخرًا في قاعة Marriott Grand Ballroom في مدينة باساي الفلبينية، أحد أرقى برامج الجوائز في الفلبين في قطاع الاتصالات التجارية. تم استضافة النسخة العشرون من حفل جوائز Philippine Quill Awards من قبل مؤسسة IABC Philippines، وهي أول فرع للرابطة الدولية للاتصالات التجارية IABC في آسيا.