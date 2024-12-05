مجموعة Valesco التابعة لـ New World Group تستحوذ على الحصة الأكبر في مقر Moncler العالمي بقيمة 200 مليون يورو في ميلانو

صفقة تاريخية تصبح أكبر صفقة مكتبية في إيطاليا منذ عام 2022

لندن،, 5 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- استحوذت مجموعة Valesco، وهي شركة تندرج في محفظة New World Group، على الحصة الأكبر في تطوير مقر Moncler العالمي بقيمة 200 مليون يورو في منطقة سيمبيوسيس في ميلانو. تم تطوير المبنى بواسطة Covivio SA ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025، ويمتد على مساحة 38,000 متر مربع ويتكون من ستة طوابق، ويُمثل قمة تصميم المكاتب المستدامة.

تُعد هذه الصفقة أكبر صفقة مكتبية في إيطاليا منذ أكثر من عامين، وتُشير إلى الابتكار والفخامة والاستدامة والتصميم المبتكر. تُعزز هذه الصفقة الالتزام القوي للمجموعة بتشكيل مستقبل مراكز الأعمال العالمية، وتدعم الطموح الأوسع لـ New World Group لتحديد واكتساب أصول استراتيجية في أوروبا وآسيا.

وعلق آدم صادق، الرئيس التنفيذي لـ New World Group وعضو مجلس إدارة Valesco:

"تُعتبر Moncler علامة تجارية عالمية أيقونية، ويعكس هذا التعاون طموحنا للاستثمار في أصول استراتيجية عالية الجودة في أسواق دولية رئيسية، وهذا التطوير ليس مجرد تطوير للأصول؛ ولكنه يجسد الابتكار والفخامة والاستدامة والتصميم، ونحن جميعًا فخورون بترحيبنا بها في محفظتنا كجزء من مهمتنا الأكبر للاستثمار في فرص تحويلية في أوروبا وآسيا".

يتم تصميم مقر Moncler المستقبلي، من قِبل Antonio Citterio وPatricia Viel، ويستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية بفضل مزايا الاستدامة المُتقدمة مثل الألواح الكهروضوئية، وأنظمة تجميع مياه الأمطار، وتدوير الهواء الحيوي. مع عقد إيجار مرتبط بالتضخم لمدة 15 عامًا، والذي حصلت عليه Moncler؛ وهي شركة رائدة في مجال المنتجات الفاخرة بقيمة سوقية تبلغ 13 مليار يورو، يضم المبنى مَرافق مميزة؛ بما في ذلك صالة ألعاب رياضية، ومناطق لتناول الطعام، ومساحات مخصصة للفعاليات؛ مما يعزز مكانة ميلانو كمركز عالمي للأزياء.

يقع المقر الجديد في منطقة سيمبيوسيس بميلانو، مَوطن العلامات التجارية المرموقة مثل Prada وLVMH، وهو جاهز للمساهمة بشكل كبير في منظومة الأزياء في المدينة. تُواصل المنطقة جذب الانتباه العالمي بمشاريع مثل Scalo Porta Romana ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة لعام 2026، مما يعزز جاذبيتها كوجهة رئيسية للأعمال التجارية وأسلوب الحياة.

قال Shiraz Jiwa، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة The Valesco Group:

"إن تعافي الطلب من الشركات الكبرى والحيوية على مساحات مكتبية عالية الجودة لموظفيها قد تقدم بشكل جيد وحقيقي ويدعم نظرية التشعُّب. يسرنا أن نتعاون مع Covivio، المعروفة بجودة مشاريعها وفهمها لاحتياجات المُستأجرين، حيث تقدم مشروعًا استثنائيًا".

نبذة عن New World Group:

مجموعة New World هي شركة استثمارية متنوعة تسعى بنشاط إلى فُرص استراتيجية عالية الجودة في أوروبا وآسيا. تتمتع المجموعة بمكاتب في لندن ودبي وكوالالمبور، وتتخصص في القطاعات العالمية ذات النمو العالي، مدفوعة بالتزام بالابتكار والاستدامة والتميُّز.

نبذة عن The Valesco Group:

مجموعة Valesco هي شركة رائدة في إدارة استثمارات العقارات، تُركز على الأصول المستدامة وفقًا لمعايير البيئة والمُجتمع والحوكمة في الأسواق الرئيسية في أوروبا، وهي معروفة بخبرتها في تقديم استثمارات مُبتكرة وتحويلية، تتعاون Valesco مع مستأجرين عالميين مُتميزين لإعادة تعريف معايير المكاتب الحديثة.