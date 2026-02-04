مجموعة إكويتي تتعاون مع تشيك أوت دوت كوم لتعزيز عمليات الدفع حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة إكويتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية المالية، عن شراكتها مع تشيك أوت دوت كوم (Checkout.com)، المزوّد العالمي الرائد لحلول المدفوعات الرقمية، وذلك لتعزيز حلول الدفع التي توفّرها منصة إكويتي باي (Equiti Pay) وتسريع معدلات قبول عمليات الدفع محلياً وعالميًا.

يُمكّن هذا التعاون عملاء إكويتي من إجراء عمليات إيداع وسحوبات أسرع وأكثر أماناً، بما في ذلك الدفع المباشر إلى البطاقة (Pay to Card)، ودعم المحافظ الرقمية مثل Apple Pay وGoogle Pay، وإجراء عمليات الدفع بسلاسة. كما سيستفيد عملاء إكويتي من تمويل أسرع، وتشكيلة أوسع من خيارات الدفع، إلى جانب تحسين سرعة وموثوقية المعاملات ذات القيمة العالية التي تتطلب دقة وسرعة في التنفيذ.

يجمع هذا التعاون بين خبرات التحصيل العالمية التي تمتلكها تشيك أوت دوت كوم وتقنياتها المتقدمة لمكافحة الاحتيال، مما يجعلها شريكًا متوافقًا تماماً مع نهج إكويتي القائم على البيانات.

وبصفتها شركة رقمية رائدة، تعتمد تشيك أوت دوت كوم على الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات لتقديم حلول عالية الأداء ، لتُمكّن عملاءها من الاستفادة من خبرة محلية عميقة ضمن نطاق عالمي واسع. الأمر الذي، مجموعاً مع خبرة مجموعة إكويتي الراسخة في الأسواق، والطلب المتزايد من العملاء، وآفاق النمو المتوقعة، يُشكِّل منظومة مدفوعات فعّالة تتسم بأدائها العالي وامتثالها للأنظمة. كما يعزّز هذا التعاون من مكانة إكويتي باي باعتبارها منصةً رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، ويرتقي بميزتها التنافسية في سوق يتطلب الموثوقية والسرعة وتعدد خيارات الدفع.

وعلّق غاريث بيتمان، رئيس قسم المدفوعات في مجموعة إكويتي، على هذه الشراكة قائلًا: "من خلال هذا التعاون مع تشيك أوت دوت كوم، ستستفيد إكويتي من شبكة تحصيل عالمية متقدمة، ما يسهم في تحسين معدلات الموافقة على عمليات الدفع، وتبسيط إجراءات التنفيذ، وتعزيز كفاءة قبول المدفوعات على مستوى الوسطاء والعملاء".

ومن جانبه، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تشيك أوت دوت كوم: "يسعدنا التعاون مع شركة إكويتي لتعزيز قدراتها في مجال المدفوعات على المستويين المحلي والدولي. وحيث أننا في تشيك أوت دوت كوم ملتزمون بتحسين أداء الشركات من خلال المدفوعات، فإن هذه الشراكة تهدف إلى مساعدة إكويتي على تسريع وتبسيط عمليات التمويل والسحب، وتوسيع نطاق خدماتها عبر الحدود، مما يُمكّن أعمالها من النمو بوتيرة أسرع وتقديم خدمات أكثر كفاءة لعملائها".

وتُرسّخ هذه الشراكة معيارًا جديدًا لكفاءة المدفوعات وأتمتتها، بما يعزّز رؤية مجموعة إكويتي نحو ابتكار حلول دفع مؤتمتة بالكامل، ويُحسِّن عمليات المدفوعات للعملاء وحركة الأموال في قطاع الخدمات المالية.

عن إكويتي باي

إكويتي باي (EquitiPay) هي منصة مدفوعات مرنة تُمكّن الشركات من إدارة عمليات الدفع بكفاءة وأمان في عدد كبير من الأسواق ومن خلال طرق استخدام مختلفة. وتوفّر المنصة تكاملًا سلسًا وأداءً موثوقًا، بما يلبّي متطلبات البيئات التنظيمية ويعزّز جاهزية مؤسسات الأعمال للنمو. وتندرج إكويتي باي ضمن منظومة مجموعة إكويتي، التي تُعد من الجهات العالمية الرائدة في تقنيات التداول المتقدمة، وحلول المدفوعات، والأصول الافتراضية، وإدارة الأصول، وتقديم حلول السلع المادية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.equiti-pay.com :

عن مجموعة إكويتي

مجموعة إكويتي شركة عالمية رائدة في تقنيات التداول المتقدمة، وبرمجيات الدفع، والأصول الرقمية، وإدارة الثروات، والسلع الملموسة. تمارس المجموعة أنشطتها في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ولديها تراخيص تنظيمية في أبرز الولايات القضائية المالية، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. وتقدّم إكويتي لعملائها من الأفراد والمتمرسين والمؤسسات تجربة مالية رفيعة المستوى، تعتمد على الابتكار والأمان والموثوقية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.equiti.com

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة تشيك أوت دوت كوم على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي حول العالم. تدعم شبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية للمدفوعات الرقمية أكثر من 145 عملة وتوفر حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. وفي عام 2025، تجاوزت قيمة المدفوعات الإلكترونية التي التي عالجتها الشركة 300 مليار دولار أمريكي.

من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تساعد تشيك أوت دوت كوم التجار والمؤسسات على زيادة معدلات القبول، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى محرّك رئيسي للإيرادات. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل أوبر، وإنستاشوب، وإي باي، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقرستيشن.

.Checkout.com.حيث يقوم العالم بالدفع

