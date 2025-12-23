إكويتي تعيّن رئيسًا جديدًا لقسم البيانات والذكاء الاصطناعي دعمًا لخططها الاستراتيجية للنمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة إكويتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية المالية، عن تعيين دانيش تشاندراشيكهر أرولي رئيسًا لقسم البيانات والذكاء الاصطناعي، في خطوةٍ استراتيجية تعكس التزام المجموعة بتعزيز الابتكار القائم على البيانات وتطوير قدراتها في هذا المجال ضمن عملياتها التشغيلية العالمية.

وينضم دانيش إلى إكويتي نظرًا لما يتمتع به من خبرة واسعة اكتسبها من عمله في منصات تقنية عالمية كبرى ومنصات ناشئة سريعة النمو، من أهمها شركة "ميتا" (Meta). كما تشتمل خبراته على هندسة البرمجيات، وتصميم الأنظمة، وقيادة فرق التطوير التقنية، ما يجعله إضافة محورية لدعم طموحات إكويتي في مرحلة تشهد تحوّلات كبيرة في قطاع التقنية المالية إقليميًا وعالميًا.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع تركيز إكويتي خلال الربع الرابع من عام 2025 على بناء قدرات تقنية متقدمة تواكب النمو المتسارع في المنطقة، لاسيما مع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي للاستثمار، وتزايد الإقبال على التداول الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتمد هذا التوجّه بشكل رئيسي على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تمكين المتداولين والمستثمرين من الحصول على تحليلات أكثر ذكاءً وتجارب أكثر سلاسة، إلى جانب توفير حلول مبتكرة تعزز القيمة المقدمة للعملاء.

وقال سرتاج سينغ، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة إكويتي: "لقد أوجدنا بنية قوية للبيانات تشكّل حجز الأساس لمنظومتنا التقنية، ويأتي انضمام دانش ليُسهم في تسريع تطوير منتجات قائمة على البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنظمتنا. وتمثّل هذه الخطوة تقدمًا مهمًا نحو بناء منصة ذكية ترتكز على الرؤى والتحليلات لدعم عملية اتخاذ القرار".

وصرّح دانيش أرولي، رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في مجموعة إكويتي، قائلاً: "تشهد الأسواق المالية العالمية تحولًا متسارعًا تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي إكويتي، سنحرص على تحويل هذه التقنيات المتقدمة إلى قيمة ملموسة تمنح عملاءنا مزايا حقيقية في التداول. وأنا متحمس للعمل على بناء منظومة بيانات متطورة تُسهِم في اتخاذ قرارات أدق، وتوفير رؤى أعمق، وتطوير منتجات مبتكرة تُحدث فارقًا فعليًا في تجربة المستخدم".

ويُعدُّ انضمام دانيش إلى مجموعة إكويتي إضافةً استراتيجية تعكس حرص الشركة على الارتقاء بتجارب عملائها ومنحهم تجارب أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، إلى جانب تعزيز قدراتها المستقبلية بما يدعم ريادتها في قطاع التقنية المالية، وذلك مع استعدادها لدخول مرحلة جديدة من النمو والابتكار القائم على البيانات والتقنيات المتطورة.

عن مجموعة إكويتي

مجموعة إكويتي شركة عالمية رائدة في تقنيات التداول المتقدمة، وبرمجيات الدفع، والأصول الرقمية، وإدارة الثروات، والسلع الملموسة. تمارس المجموعة أنشطتها في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ولديها تراخيص تنظيمية في أبرز الولايات القضائية المالية، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقبرص. وتقدّم إكويتي لعملائها من الأفراد والمتمرسين والمؤسسات تجربة مالية رفيعة المستوى.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2850439/Equiti_head_of_data_and_ai_Dhanesh.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2606487/equiti_Logo.jpg