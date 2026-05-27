مجموعة دويتشه روك تواصل تحقيق نمو مربح

دوسلدورف، ألمانيا, 27 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- وسّعت مجموعة دويتشه روك أعمالها خلال السنة المالية 2025، وعززت في الوقت نفسه مركزها المالي. واصل إجمالي الأقساط المكتتب بها ارتفاعه عبر جميع القطاعات الاستراتيجية للأعمال، مسجلًا زيادة بنسبة 6.1% إلى أكثر من 2.2 مليار يورو. ارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 9.1% إلى نحو 1.6 مليار يورو. جاء هذا النمو من الأسواق الدولية والسوق الألمانية المحلية على حد سواء.

في أعمال تأمين الحياة والتأمين الصحي، التي يكتتب فيها Deutsche Rück في الأسواق الناطقة بالألمانية وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها بقوة بنسبة 24.9% إلى 105.2 مليون يورو. كانت مجموعة دويتشه روك قد وسّعت أعمال إعادة التأمين على الحياة والتأمين الصحي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024. كما سجلت فروع تأمين الممتلكات (+4.7%) وفروع تأمين المركبات والمسؤوليات (+5.6%) نموًا متينًا. نمت فروع التأمين الأخرى بشكل ملحوظ بنسبة 12.5% لتصل إلى 115.7 مليون يورو.

قال Bosch: "في عام 2025، حققنا مرة أخرى نموًا مربحًا في جميع قطاعات الأعمال، ولا سيما في إعادة التأمين على الحياة والتأمين الصحي. نعدّ ذلك دليلًا واضحًا على نجاح استراتيجيتنا في التوسع الدولي التدريجي والهادف. وتظل متانتنا المالية عاملًا رئيسيًا في توسيع أعمالنا الدولية."

بلغ دخل الاستثمار لمجموعة دويتشه روك 69.6 مليون يورو. أسهم تخصيص مبلغ كبير قدره 109.2 مليون يورو لاحتياطي المعادلة والمخصصات المماثلة في تعزيز المركز المالي لمجموعة دويتشه روك بصورة إضافية. ارتفع إجمالي الأوراق المالية، بما في ذلك صافي مخصصات المطالبات ومخصصات المنافع المستقبلية لوثائق التأمين، إلى أكثر من 3.5 مليار يورو. وبوجه عام، بلغ صافي الربح بعد الضريبة لمجموعة دويتشه روك 21.1 مليون يورو (العام السابق: 14.5 مليون يورو).

تتوقع مجموعة دويتشه روك في عام 2026 مزيدًا من النمو في إعادة التأمين على الحياة والتأمين الصحي، مدفوعًا بكلٍّ من توسع الأعمال في الأسواق الناطقة بالألمانية ونمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

