Deutsche Rück Group continúa creciendo de forma rentable

DÜSSELDORF, Alemania, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Deutsche Rück amplió su negocio en el ejercicio 2025 y, al mismo tiempo, fortaleció su posición financiera. Las primas emitidas brutas crecieron una vez más en todos los segmentos comerciales estratégicos, aumentando un 6,1 % a más de € 2.200 millones. Las primas netas ganadas aumentaron un 9,1 % a alrededor de 1.600 millones de €. El crecimiento provino tanto de los mercados internacionales como del mercado interno alemán.

En el negocio de vida y salud, que Deutsche Rück suscribe no solo en los mercados de habla alemana, sino también en la región de Medio Oriente y África del Norte, las primas brutas aumentaron bruscamente en un 24,9 % a € 105,2 millones. El Grupo Deutsche Rück había expandido su negocio de reaseguros de vida y salud a la región Mena en 2024. Las líneas de seguros inmobiliarios (+4,7 %) y las de motor y responsabilidad civil (+5,6 %) también registran un sólido crecimiento. Las otras líneas de seguros crecieron significativamente en un 12.5 % a € 115.7 millones.

"En 2025, una vez más logramos un crecimiento rentable en todos los segmentos de negocios, particularmente en reaseguros de vida y salud", dice Bosch. "Consideramos que esto es una clara evidencia del éxito de nuestra estrategia de internacionalización gradual y decidida. Nuestra solidez financiera sigue siendo un factor clave para la expansión de nuestro negocio internacional ".

El Grupo Deutsche Rück generó unos ingresos por inversiones de 69,6 millones de €. Una asignación sustancial de € 109,2 millones a la reserva de igualación y provisiones similares fortaleció aún más la posición financiera del Grupo Deutsche Rück. El total de valores, incluidas las provisiones netas de siniestros y las provisiones para futuros beneficios de pólizas, aumentó a más de € 3.500 millones. En general, el Grupo Deutsche Rück logró un beneficio neto después de impuestos de € 21,1 millones (año anterior: € 14,5 millones).

Para 2026, el Grupo Deutsche Rück prevé un mayor crecimiento en los reaseguros de vida y salud, impulsado tanto por la expansión de los negocios en los mercados de habla alemana como por el crecimiento de los negocios en la región de Oriente Medio y África del Norte.

- La imagen está disponible en AP –

FUENTE Deutsche Rückversicherung AG