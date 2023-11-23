مجموعة شرائح Dimensity 8300 الجديدة من MediaTek تبشر بتحول نموذجي في عالم الهواتف الذكية 5G، ما يرفع التجارب المتميزة إلى مستويات غير مسبوقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

23 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت MediaTek اليوم عن Dimensity 8300، وهي مجموعة شرائح موفرة للطاقة مصممة لتعزيز قدرات هواتف 5G الذكية المتميزة. بصفتها أحدث نظام شرائح في مجموعة Dimensity 8000، تجمع بسلاسة بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وميزة توفير الطاقة، وتكنولوجيا الألعاب التكيفية، والاتصال السريع لتقديم تجارب رائدة في قطاع الهواتف 5G الذكية المتميزة.

MediaTek Dimensity 8300 Infographic

استنادًا إلى عملية تصنيع TSMC من الجيل الثاني بدقة 4 نامومتر، تحتوي شرائح 8300 Dimensity على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع أربعة نويات Cortex-A715 من Arm وأربعة نويات Cortex-A510 مبنية على أحدث بنية وحدة معالجة مركزية v9 من Arm. ومع تكوين النواة القوي هذا، تتميز شرائح Dimensity 8300 بأداء أسرع بنسبة 20% في وحدة المعالجة المركزية و 30% من المكاسب القصوى في كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بمجموعة شرائح الجيل السابق. بالإضافة إلى ذلك، توفر ترقية وحدة معالجة الرسومات Mali-G615 MC6 لشرائح Dimensity 8300 أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 60% وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بنسبة 55%. وأيضًا تحرص الذاكرة الرائعة وسرعات التخزين لمجموعة الشرائح أن يستمتع المستخدمين بالتجارب السلسة والحيوية في الألعاب والتطبيقات الحياتية والتصوير الفوتوغرافي وغيره.

قال الدكتور ينشي لي نائب المدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek أنه "مع سلسلة Dimensity 8000 المحسّنة من MediaTek، لا يتعين على المستهلكين الانتقاء والاختيار بين إمكانية الوصول والتجارب الممتازة مثل الذاكرة الرائدة أو قدرات الذكاء الاصطناعي المتسارعة — في حين أنه يمكنهم الحصول على كل شيء". وأضاف، "حيث تفتح شرائح Dimensity 8300 بابًا لإمكانيات جديدة لقطاع الهواتف الذكية المتميزة، موفرًا للمستخدمين ميزة الذكاء الاصطناعي في متناول اليد، وفرص ترفيه واقعية للغاية، واتصال سلس دون التضحية بالكفاءة".

حيث إن شرائح Dimensity 8300 من MediaTek هي أول طبقة نظام شرائح متميزة تأتي مع دعم كامل للذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بفضل معالج الذكاء الاصطناعي APU 780 المدمج في مجموعة الشرائح. وهذا يُمكّن شرائح Dimensity 8300 من تقديم الدعم للمطورين لبناء تطبيقات مبتكرة تعزز من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) حتى 10B، بالإضافة إلى الانتشار المستقر. فيتميز 780 APU بنفس بنية نظام شرائح Dimensity 9300 الرائد، مما يؤدي إلى تحسن مُضاعف في العمليات الحسابية للأعداد الصحيحة والفاصلة العائمة ذات الـ 16 بت وتعزيزًا بمقدار 3.3x في أداء الذكاء الاصطناعي على شرائح Dimensity 8200. فستأخذ إمكانات الذكاء الاصطناعي هذه، جنبًا إلى جنب مع ميزةHDR-ISP Imagiq 980 ذات الـ 14 بت الخاصة بـ MediaTek، التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية المتميزة والتقاط الفيديو إلى آفاق جديدة. فسيتمكن المستخدمون من التقاط مقاطع فيديو أكثر حدة ووضوحًا بجودة HDR 4K60، والتسجيل لفترة أطول بفضل تصميم شرائح Dimensity 8300 شديد الكفاءة في استهلاك الطاقة.

لتحسين عمر البطارية، يوفر الجيل القادم من MediaTek من تقنية الألعاب التكيفية HyperEngine تحسينات متقدمة لتوفير الطاقة. ومن خلال الاستفادة من خوارزميات الأداء الحصرية، تتكيف شرائحDimensity 8300 بذكاء مع متطلبات الحوسبة وتقوم بمراقبة درجة حرارة الجهاز، والمحافظة على برودة الجهاز مع تحسين طريقة اللعب حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بـ FPS الكامل، وزمن الوصول المنخفض، والعرض السلس.

وتدعم شرائح Dimensity 8300 السرعات فائقة السرعة مع مودم 3GPP مدمج Release-16 قياسي من الجيل الخامس والذي يستخدم تحسينات خاصة بالسيناريو لتوفير اتصال مُحسَّن في البيئات ذات الاتصالات الأضعف. كما تعمل هذه التحسينات على توسيع أداء sub-6GHz ونطاقه للحصول على تجربة اتصال أكثر موثوقية. ويدعم المودم تقنية تجميع حامل البيانات 3CC، بسرعات تنزيل تصل إلى 5.17 جيجابايت في الثانية.

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لشرائح Dimensity 8300 من MediaTek ما يلي:

تأتي الشرائح مع ذاكرة LP5x بسرعة 8533 ميجابايت في الثانية وذاكرة uFS4.0 MCQ فيقوموا بتوفير زيادة في السرعة بنسبة 33% في LPDR وما يصل إلى 100% R/W أسرع للوميض مقارنة بسابق Dimensity 8300 .

تعمل 5 G UltraSave 3.0 + من MediaTek على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من الجيل الخامس بنسبة تصل إلى 20% في حالات الاستخدام اليومي مقارنة بالجيل السابق.

تأتي الشرائح مع واي فاي 6E مزود بإداء مُحَسَّن مع نطاق ترددي يبلغ 160 ميجاهرتز، بجانب تقنية التعايش الهجين تحت اسم واي فاي/بلوتوث، لذلك تعمل سماعات الأذن ولوحات الألعاب اللاسلكية والأجهزة الطرفية الأخرى معًا بسلاسة.

تمكن تقنية Dimensity 5G Open Resource Architecture (DORA) أيضًا صناع الأجهزة من إنتاج هواتف ذكية تتميز بسمات فريدة بين المنافسين.

ستعمل شرائح Dimensity 8300 على تشغيل أجهزة الجيل الخامس التي ستطلق في السوق العالمية قبل نهاية عام 2023. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول الصفات الخاصة بـ Dimensity من MediaTek، يرجى زيارة: https://i.mediatek.com/mediatek-5g .