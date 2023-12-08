مجموعة ماينهارت وإينوفو وشنايدر إلكتريك يتعاونون من أجل تعزيز ممارسات الاستدامة في دولة الإمارات أو تعاون لتعزيز ممارسات الاستدامة بين "شنايدر إلكتريك" و"ماينهارت" و"إينوفو" في دولة الإمارات

التعاون يؤكد على التزام شنايدر إلكتريك ببناء مستقبل مستدام والتخلص من الانبعاثات الكربونية في المنطقة

· التعاون يستهدف تعزيز التقدم التكنولوجي وتقليل الأثر الكربوني لمستقبل أكثر استدامة من أجل الجميع

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- وقّعت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، مذكرة تفاهم لتعزيز ممارسات الاستدامة مع كلٍ من "مجموعة ماينهارت" و"إينوفو" خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي، وذلك في إطار التزام شنايدر إلكتريك بتعزيز التقدم التكنولوجي وتقليل الأثر الكربوني من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع.

Meinhardt Mena, Innovo and Schneider Electric signed (MoU) to drive sustainability energy practices in the UAE

وقع مذكرة التفاهم كل من إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لمجموعة ماينهارت، ورؤوف عزت، الرئيس التنفيذي لإينوفو إنترناشيونال، ووليد الششتاوي، نائب الرئيس لقطاع الخدمات في منطقة الخليج في شنايدر إلكتريك، وذلك بحضور أحمد خشّان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج.

وتعد مجموعة ماينهارت شركة عالمية للاستشارات الهندسية في العديد من التخصصات، حيث تقدم خدمات شاملة لاستشارات المشروعات.

وإينوفو هي شركة مقاولات رائدة عالميا؛ تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة البناء والتشييد من خلال التكنولوجيا المتطورة والممارسات المستدامة والحلول المبتكرة.

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لمجموعة ماينهارت: "إنّ تعاوننا مع كل من شنايدر إلكتريك وإينوفو يجمع أفضل الخبرات الصناعية الاستراتيجية التي تسعى للتعامل مع التحديات المرتبطة بكفاءة الطاقة. ونستهدف معاً توفير حلول شاملة لتحفيز الممارسات المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

بدوره قال رؤوف عزت، الرئيس التنفيذي لإينوفو انترناشونال : "سنتمكن من خلال تعاوننا مع شنايدر إلكتريك وماينهارت مينا، من تحفيز الابتكار في قطاع التشييد والبناء، وكذلك في المباني المقامة بالمنطقة. وسنعمل عبر مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم على نشر أحدث الحلول التكنولوجية، وتنفيذ حلول فعالة لتعزيز كفاءة استخدامات الطاقة وتطوير ممارسات الطاقة المستدامة."

من جانبه، أكدأحمد خشّان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج أن "هذه الشراكة تتوافق مع التزام شنايدر إلكتريك الثابت بتطوير مسار الاستدامة في القطاعات الصناعية ونشر أفضل الممارسات المستدامة في كفاءة إدارة الطاقة. ومن خلال تضافر جهودنا مع كلٍ من مجموعة ماينهارت وإينوفو، سنعمل على تقديم حلول شاملة للطاقة من شأنها تحقيق تأثير واسع في منظومة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

وتشمل الشراكة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تنفيذ تقييمات دقيقة لكفاءة الطاقة، ونشر أحدث الحلول التكنولوجية الفعالة في استخدام الطاقة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف COP28 والذي وُصف بأنه "قمة التضامن العالمي للمناخ"، يعمل على تمكين الشراكات وتجميع جهود المجتمعات والمنظمات وفعاليات الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تحفيز العمل المناخي ومكافحة التغيرات المناخية المؤثرة على العالم أجمع. وكداعم مناخي لمؤتمر COP28، تقود شنايدر إلكتريك مبادرات الاستدامة وتعقد شراكات استراتيجية لضمان مستقبل خالٍ من الانبعاثات للكوكب.

­­­­حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

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