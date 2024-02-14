مجموعة مترا تعلن عن شراكة القيمة المضافة (VAP) لدول مجلس التعاون الخليجي مع شركة Secure AIOPs TechBridge، www.tech-bridge.biz

DUBAI, UAE, 13 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أبرمت مجموعة مترا - الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات وحلول المعلومات في المنطقة والتي تتمتع بإرث يمتد لأكثر من أربعة عقود - مؤخرًا اتفاقية شراكة ذات قيمة مضافة مع شركة TechBridge Consultancy Services LLP - وهي شركة هندية رائدة في عمليات مركز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي. يتم دعم الأمن السيبراني من خلال التحليلات المتقدمة وقدرات التعلم الآلي/الذكاء الاصطناعي (AI). توفر TechBridge منصة مفتوحة مع عمليات تكامل محلية، للبنى التحتية غير المتجانسة مثل مشاريع مراكز البيانات في المدن الكبرى الحديثة، والمدن الذكية، والمدن الآمنة، وقطاع الطاقة، والاتصالات، وما إلى ذلك عبر القطاعات الرأسية

Mr. Puneet Kaura, VP Sales and Operations - Aquila Clouds; Mr Saurabh Agarwal, Founder and CEO of Tech-Bridge; Mr. Maan Al Saleh, VP Sales and Business Development - Aquila Clouds; Mr. Adib Rajji, VP Vendor Strategy and Business Development of Metra Group.

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قُدر حجم سوق مراقبة الشبكات العالمية بـ 3.04 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو من 3.34 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 6.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقدرت قيمة حجم سوق أمن الشبكات العالمية بـ 21.43 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو من 23.83 مليار دولار أمريكي في عام 2022. 2023 إلى 54.37 مليار دولار بحلول عام 2030.

الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي AIOps على سبيل المثال العمليات تكنولوجيا المعلومات - هو تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)، مثل معالجة اللغة الطبيعية ونماذج التعلم الآلي، لأتمتة وتبسيط سير العمل التشغيلي.

وأوضح السيد سوراب أغاروال - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TechBridge، والذي كان حاضرًا في هذه المناسبة، كيف يساعد الذكاء الاصطناعي والأتمتة عمليات مركز البيانات على تحقيق أهداف Zero Touch و Zero Trust، مع قوة Gen-AI التي تساعد التحول الرقمي والأمن مدعومين بالثقة. كما حذر أيضًا من مخاطر الحمل الزائد للبيانات والمعلومات وأوضح أيضًا كيف تتعامل منصات TechBridge مع هذه المجموعة الكبيرة من البيانات وتوفر دعم القرار المستند إلى الذكاء الاصطناعي الموجه/المكثف لتقديم القيمة الشاملة في بيئة آمنة وواثقة.

يمكن للمنصات المدمجة محليًا، والأمن السيبراني، و AIOPs التي تعمل بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، أن تحقق توفير كبير جدا تصل إلى ملايين الدولارات للمؤسسات. توفر منصة TechBridge عمليات AIOP آمنة، والتي توفر التنسيق عبر عمليات مركز البيانات وأمن إدارة متماسكة واستراتيجية بيانات متكاملة تشمل التعامل مع الحوادث الأمنية وإدارة الأصول، مما يوفر تسجيل المخاطر وتوصيفها على نطاق 360 درجة، مما يوفر عرض قيمة فريدًا.

تحدث السيد أديب راجي، نائب الرئيس لاستراتيجية الموردين وتطوير الأعمال في مجموعة ميترا، عن متطلبات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الناشئة لعمليات مركز البيانات الذكية/الآمنة. الاستخدام المتقدم للتحليلات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تم التأكيد على الحاجة إلى التقنيات القائمة على القدرات الفريدة لمنصة TechBridge. اختارت مجموعة مترا أن تكون الموزع ذو القيمة المضافة لشركة TechBridge في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

علاوة على ذلك، تحدث أيضًا عن القيمة الرئيسية لهذه الشراكة وكيف أنها فريدة من نوعها بطبيعتها لإحداث الفرق.

حضر المؤتمر خبراء الصناعة وقادة الفكر في مجالات المدن الذكية والإدارة الحضرية وتطوير البنية التحتية:

السيد بونيت كورا نائب الرئيس للمبيعات والعمليات – Aquila Clouds

السيد معن الصالح نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال – أكويلا كلاودز

السيد سراب أجارول - مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيك بريدج

و السيد أديب راجي ، نائب الرئيس لاستراتيجية البيع وتطوير الأعمال لمجموعة مترا ،

نبذة عن مجموعة ميترا:

تعد مجموعة Metra هي المزود الأول لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في المنطقة منذ عام 1982، لتصبح أسرع موزع لتكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة نموًا في المنطقة مع أكثر من 30 بائعًا و500 موظف و6500 شريك وبائع. تتفوق مجموعة Metra Computer Group في إنشاء شبكات التوزيع مع التركيز الشديد على الخدمات اللوجستية والخدمات وتجميع المنتجات والصيانة والدعم الفني. شرعت مجموعة مترا (https://metragroup.com) في رحلة التوسع الدولي بدخول سوق المملكة العربية السعودية في عام 1991. وفي وقت لاحق، أسست الشركة وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993 ودبي في عام 1998. وقد شكلت هذه المشاريع تحديات كبيرة أدت في النهاية إلى غذت نمو المجموعة ونجاحها. خلال العقد الثاني من تأسيسها، شهدت مجموعة Metra نموًا قويًا، تميزت بشراكات استراتيجية مع عمالقة الصناعة مثل Acer، وDell، وHP، وIBM، وIntel. وقد ساهمت هذه التعاونات في توسع الشركة في قطر والبحرين والأردن والكويت والعراق. ومع دخول مجموعة Metra عقدها الثالث من التشغيل، فقد أقامت تحالفات مع مزودي تكنولوجيا إضافيين، بما في ذلك Cisco وOracle وDell. وقد أدى ذلك إلى تعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء المنطقة. مع مرور العقد الخامس، تواصل مجموعة مترا تقدمها وتوسعها المطرد.

حول TechBridge: tech-bridge.biz (https://tech-bridge.biz) - TechBridge هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المنتجات والحلول. تتيح حلول AIOps الرائدة في السوق للعملاء الاستفادة بسرعة من قطاعات السوق المتنامية وتقديم منتجات وتطبيقات وخدمات مميزة. نحن خبراء وقادة في الحلول الحكومية، وحلول المدن الذكية، ومراكز البيانات، والشركات الكبيرة

Mr. Maan Al Saleh, VP & Sales & Business Development, +971504535833

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