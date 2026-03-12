مجموعة ويز فاينانشال تُنجز أول عملية تحويل عابرة للحدود مدعومة بالعملات المستقرة من الولايات المتحدة إلى 80 دولة بالتعاون مع «بيتغو

يمثّل هذا الإنجاز المرحلة التالية من تطوّر المنصة متعددة المنتجات التابعة لويز فاينانشال في مجال التكنولوجيا المالية، مع توسيع قدرات منصة «ويز كروس بوردر يو إس إيه» لتشمل مدفوعات الأعمال بين الشركات (B2B) وبين الشركات والمستهلكين (B2C) المعتمدة على تقنيات البلوك تشين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ويز فاينانشال، الشركة العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا المالية وفي حلول المدفوعات العابرة للحدود والمحافظ الرقمية، عن إتمام أول عملية تحويل مالي عابر للحدود وإدارة خزانة مدعومة بالعملات المستقرة تنطلق من الولايات المتحدة، مع إمكانات وصول إلى 80 دولة، وذلك بالشراكة مع بنك «بيتغو بنك آند تراست، إن إيه» ("بيتغو")، المصرف الائتماني للأصول الرقمية الخاضع لتنظيم مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) والتابع لشركة «بيتغو هولدنغز» المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: BTGO). ومن خلال هذه الشراكة، تستفيد ويز فاينانشال من بنية المحافظ المؤسسية المتقدّمة والخدمات الرقمية للتداول لدى بيتغو، لتمكين تحويل العملات الورقية إلى عملات مستقرة، بما يتيح تسوية شبه فورية، وإدارة مُحسّنة للسيولة، وتدفقات تحويل عابرة للحدود متوافقة وقابلة للتوسّع عبر شبكتها العالمية مع إطلاق مسارات تحويل جديدة بشكل تدريجي.

تشكل هذه العملية إطلاق استراتيجية ويز فاينانشال الخاصة بالعملات المستقرة وتقنيات البلوك تشين عبر منصة «ويز كروس بوردر يو إس إيه»، والمصممة لدعم تدفقات المدفوعات العابرة للحدود لكلٍّ من معاملات الأعمال بين الشركات (B2B) ومعاملات الأعمال بين الشركات والمستهلكين .(B2C)

ومن خلال دمج بنية البلوك تشين في منظومة منتجاتها القائمة من خدمات التحويل، والبطاقات، والمدفوعات الرقمية، تهدف مجموعة ويز فاينانشال إلى تحسين سرعة التسوية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التسعير، وتحسين إدارة السيولة، مع الالتزام بالأطر التنظيمية والمتطلبات الرقابية المعمول بها.

وأصبحت المنصة الأمريكية التابعة للمجموعة الآن قيد التشغيل، حيث تتيح تنفيذ المدفوعات الصادرة من الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية المستقبِلة. كما توفر المنصة إمكانات حسابات مشابهة للتحويلات المحلية (ACH) للعملاء من خارج الولايات المتحدة، ما يوسّع من إمكانية وصول المستخدمين الدوليين إلى البنية التحتية لمنظومة المدفوعات الأمريكية.

وقال أمير نغمي، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة ويز فاينانشال: «لقد طال انتظار التغيير الجذري في قطاع المدفوعات العابرة للحدود. ومن خلال هذه العملية التاريخية، تثبت ويز فاينانشال أن تكنولوجيا العملات المستقرة، حين تقترن بالامتثال التنظيمي الصارم، قادرة على تلبية ما يحتاجه العملاء فعلياً: السرعة، والشفافية، والتكلفة المعقولة على نطاق واسع. إننا نبني مستقبل الحوالات العالمية، وهذه مجرد البداية».

ومن جانبه، قال بن يانيف تشيشيك، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي للمنتجات في ويز فاينانشال: «لقد توّجت استثماراتنا في بنية البلوك تشين بتطوير نظام تسوية مباشر يعيد ابتكار عمليات الخزانة من جذورها. ومن خلال شراكتنا مع بيتغو والاستفادة من بنية المدفوعات المعتمدة على العملات المستقرة، تخلّصنا من أوجه القصور والتأخير التي لطالما أثقلت كاهل المدفوعات العابرة للحدود التقليدية. ما كان في السابق عملية معقّدة تستغرق أياماً عدّة بات اليوم يحدث في وقت شبه آني، ونحن نجعل هذه الإمكانات في متناول الشركات والأفراد حول العالم».

وقال نِك كومبس، المدير الإداري في بيتغو: «يسعدنا أن ندعم ويز فاينانشال في هذا المشروع وجهودها الرامية إلى تحسين المدفوعات العابرة للحدود. فقد جرى تصميم المنصة المؤسسية لبيتغو مع مراعاة أعلى معايير الأمان والامتثال، لتوفير البنية التحتية اللازمة لحلول مثل منصة «ويز كروس بوردر يو إس إيه» بما يمكّنها من العمل والتوسّع على نطاق واسع».

ويبرهن هذا الإنجاز على قدرة ويز فاينانشال على الجمع بين البنية التحتية المالية المنظمة وتقنيات البلوك تشين لدعم الحوالات، وبرامج البطاقات، والتسويات المؤسسية، وتدفقات الخزانة عبر الأسواق العالمية. وتخطط ويز فاينانشال للعمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية، والمصارف، وشبكات الدفع، والشركاء العالميين لتوسيع هذا النموذج، وتمديد الخدمات القائمة على العملات المستقرة إلى مزيد من المسارات والفئات المستهدفة من العملاء. كما تدرس الشركة عقد شراكات إضافية في مجال تقنيات البلوك تشين وحلول الحفظ لتعزيز كفاءة التشغيل والأمان عبر منظومتها.

نبذة عن مجموعة ويز فاينانشال

تُعد ويز فاينانشال شركة تكنولوجيا مالية تركّز على إعادة ابتكار حركة الأموال العابرة للحدود والإقراض الرقمي عبر ممرات اقتصادية استراتيجية تمتد عبر الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة. وتتخذ المجموعة من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند مقراً رئيسياً لها، وتعمل وفق نموذج «النيوبنك» الهجين الذي يجمع بين منظومة محفظة رقمية موحّدة وبنية تحتية فعلية لخدمة العملاء في بلدانهم الأصلية وبلدان إقامتهم عبر منصة واحدة

وتقدّم ويز فاينانشال مجموعة متكاملة من الخدمات الموجّهة للأفراد والشركات، تشمل الحوالات، والصرف الأجنبي، وإصدار ومعالجة البطاقات، والمحافظ الرقمية، والإقراض المضمون، وحلول إدارة الخزانة والسيولة بالعملات المستقرة، وحلول «المنصّة كخدمة»، وكل ذلك مدعوم ببنية تقنية سحابية أصلية طُوّرت داخل الشركة. وتزاول المجموعة أعمالها بموجب أكثر من 50 ترخيصاً تنظيمياً حول العالم، من خلال شبكة تضم أكثر من 500 فرع. وقد شارك في تأسيس ويز فاينانشال كلٌّ من أمير نغمي ومجموعة أبوظبي كابيتال (ADCG)

نبذة عن بيتغو

تُعد بيتغو (NYSE: BTGO) شركة رائدة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية، حيث توفّر خدمات الحفظ والمحافظ الرقمية، والتخزين، والتداول، والتمويل، والعملات المستقرة، وخدمات التسوية انطلاقاً من بنية تخزين بارد منظَّمة. ومنذ عام 2013، تركز بيتغو على تسريع انتقال النظام المالي العالمي إلى اقتصاد قائم على الأصول الرقمية. وتحافظ الشركة على حضور عالمي وشبكة من الكيانات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك «بيتغو بنك آند تراست، الجمعية الوطنية»، أول مصرف ائتماني للأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي مملوك لشركة مدرجة في البورصة. واليوم، تقدّم بيتغو خدماتها لآلاف المؤسسات حول العالم، بما في ذلك العديد من أبرز العلامات التجارية في القطاع، والمؤسسات المالية، ومنصات التداول، إلى جانب ملايين المستثمرين حول العالم

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.bitgo.com[1]

إخلاء مسؤولية

لا تنطبق هذه المذكرة الصحفية والعملية الخاصة بالتحويل العابر للحدود والمدعومة بالعملات المستقرة الموصوفة فيها على الهند، ولا تشمل أيّاً من كيانات ويز فاينانشال في الهند

وتُنفَّذ هذه الأنشطة حصراً من جانب الكيانات التابعة لمجموعة ويز فاينانشال خارج الهند وفي الولايات القضائية الملتزمة بالأطر التنظيمية ذات الصلة

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2814077/Logo.jpg