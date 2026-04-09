الذكاء الاصطناعي يلتقي برهن الذهب: «ويز فاينانشال» تطلق تجربة إقراض من الجيل الجديد

كوتشي، الهند, 9 أبريل / نيسان 2026, /PRNewswire/ -- لطالما اعتُبرت قروض الذهب في الهند أحد أكثر الوسائل موثوقية للحصول على تمويل سريع، إلا أن العملية لا تزال في معظمها يدوية، مقيدة بالوقت وتتطلب مجهوداً تشغيلياً كبيراً. اليوم، تعيد «ويزموني« ‎(wizzmoni.in)، العلامة التجارية الرئيسية التابعة لـ «ويز فاينانشال« ‎(wizzfinancial.com)، صياغة هذه التجربة بالكامل.

Wizzmoni’s Automated Gold Loan Machine

أطلقت «ويزموني» أول آلة مؤتمتة بالكامل لقروض الذهب في الهند، في ابتكار رائد يتيح للعملاء إتمام رحلة قرض الذهب كاملة – من فتح الحساب وحتى صرف القرض – بشكل فوري وفي الزمن الحقيقي. ولا يقتصر الأمر على تسريع العملية فحسب، بل يمثّل إعادة هندسة شاملة لطريقة تقديم القروض المضمونة في الهند.

لا يزال القطاع يعمل إلى حد كبير وفق نماذج تقليدية تعتمد على إجراءات معقدة وكثيفة العمليات، مما يخلق فرصة واضحة لإحداث نقلة نوعية قائمة على التكنولوجيا من حيث السرعة والشفافية وتجربة العميل ككل.

استجابةً لهذه الفجوة، توفّر آلة «ويزموني» المؤتمتة لقروض الذهب رحلة إقراض متكاملة وفورية. فهي تجمع في واجهة موحدة بين تسجيل العميل والتحقّق الرقمي من الهوية (KYC)، وتقييم العيار والقيمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والموافقة الفورية على القرض، وصرف المبلغ مباشرة إلى الحساب البنكي للعميل – وكل ذلك ضمن عملية واحدة متكاملة يمكن إتمامها في غضون 20 دقيقة فقط، مع التخلص من التدخل اليدوي في إجراءات قروض الذهب. كما ترتبط الآلة بالكامل بنظام إدارة طلبات ومنح القروض (LOS-LMS) لدى الشركة، لتوفير تحديثات فورية للعميل طوال رحلة القرض.

وبهذا الإطلاق، تصبح «ويزموني» أول مؤسسة تمويل غير مصرفية (NBFC) في الهند تقدم آلة مؤتمتة بالكامل لقروض الذهب، تدمج في الوقت الفعلي بين التقييم، والتسعير، والموافقات، وتحويل الأموال.

وقال أمير نَغَمِّي، المؤسس لـ«ويز فاينانشال» :

«يتماشى هذا الابتكار مع رؤية 'ويز فاينانشال' الأشمل لبناء نظام مالي هجين، حيث ندمج القدرات الرقمية المتقدمة ضمن البنية التحتية الفعلية لتقديم خدمات مالية أسرع وأكثر ذكاءً وسهولة عبر الممرات الاقتصادية الرئيسية التي نعمل فيها».

وقال المدير والرئيس التنفيذي لـ«ويزموني» في الهند، سي. إيه. كريشنان آر:

«لقد بُني سوق قروض الذهب في الهند على أساس الثقة والحاجة الفورية للسيولة، لكن تجربة العميل بقيت إلى حد كبير دون تغيير. ومع هذا الابتكار، نوفر تجربة إقراض فورية ومتكاملة من البداية إلى النهاية ضمن تفاعل واحد فقط. وانطلاقاً من حيدر آباد، تتمثل رؤيتنا في التوسع إلى المواقع ذات الإقبال المرتفع، وجعل قروض الذهب متاحة وسهلة بقدر سهولة استخدام أجهزة إيداع النقد».

نبذة عن ويزموني:

تُعد «ويزموني» (المعروفة سابقاً باسم «يوني موني») مؤسسة تمويل غير مصرفية (NBFC) وكياناً حاصلاً على رخصة فئة AD-II، وتقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية عبر أكثر من 350 فرعاً في مختلف أنحاء الهند، بما في ذلك قروض الذهب، والمحافظ الرقمية، وبطاقات السفر متعددة العملات، وخدمات صرف العملات الأجنبية، وخدمات إرسال الأموال إلى الخارج، والمدفوعات الرقمية، والتأمين. وتُعد «ويزموني» إحدى العلامات التجارية الرئيسية التابعة لـ«ويز فاينانشال».

نبذة عن ويز فاينانشال:

تُعد «ويز فاينانشال» منصة فينتك إقليمية تعمل على إعادة ابتكار حركة الأموال عبر الحدود والإقراض الرقمي ضمن ممرات اقتصادية استراتيجية تمتد عبر الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. وتتخذ «ويز فاينانشال» من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند مقراً لها، وتدير نموذجاً هجيناً للخدمات المصرفية الرقمية (نيوبنكينغ)، يجمع بين منظومة محفظة رقمية موحدة وبنية تحتية فعلية، لتمكين العملاء من الحصول على خدمات مالية في بلدانهم الأم وبلدان الإقامة عبر منصة واحدة.

وانطلاقاً من التزامها بتقديم حلول مالية مريحة وموثوقة، تواصل «ويزموني» تمكين عملائها من خلال خدمات مالية سلسة وسهلة الاستخدام.

