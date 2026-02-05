مجمّع دبي للعلوم يحتفي بعقدين من إسهامه البارز في تمكين قطاع العلوم من تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار

- الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم تهدف إلى دعم نمو اقتصاد المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والبحث والتطوير

- مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم يضمّ أكثر من 90 مختبراً لدعم الأبحاث العلمية وما يزيد عن 6,500 موظف متخصّص في شتّى مجالات العلوم

- مجمّع علمي رائد يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031"

يحتفي مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية، بمرور عقدين على إسهامه البارز في دعم نمو قطاع العلوم وتعزيز مشهد البحث والتطوير في المنطقة، بما يدفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

يضطلع مجمّع دبي للعلوم، الذي يُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، منذ 20 عاماً بدور ريادي في دعم وتمكين نخبة رائدة من الشركات وألمع المواهب العلمية. ولطالما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز اقتصاد المعرفة ودعم نمو القطاع العلمي، بما يسهم في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي في مجالات العلوم والبحث والتطوير.

وقد نجح مجمّع دبي للعلوم منذ إطلاقه في توفير بيئة عمل متخصّصة ومرنة تتيح فرص التعاون والعمل المشترك، حيث يضمّ اليوم نخبة بارزة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في مجالات علوم الحياة والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 90 مختبراً لدعم الأبحاث العلمية وأكثر من 6,500 موظف متخصّص من ذوي الكفاءات العالية في قطاع العلوم.

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، أنّ الرؤية الإستراتيجية لمجمّع دبي للعلوم ترتكز على الارتقاء بالمعرفة العلمية وتسخيرها لتحقيق أثر إيجابي ومستدام يعود بالفائدة على الجميع، مشيراً إلى أنّ المجمّع قد ساهم على مدى 20 عاماً في توفير منظومة عالمية تدعم الابتكار والتقدّم في شتّى مجالات العلوم.

وقال: "يضطلع مجمّع دبي للعلوم منذ تأسيسه بدور محوري في تعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لنخبة من أبرز الشركات الرائدة في علوم الحياة والطاقة والبيئة. ونفخر بالمنظومة العلمية المتكاملة والمزدهرة التي ساهم مجمّعنا الرائد في توفيرها والإنجازات النوعية التي نجحنا في تحقيقها بالتعاون مع شركائنا على مرّ السنين".

وأضاف: "نؤكد التزامنا بمواصلة استقطاب أبرز الشركات العالمية ودعم وتمكين ألمع المواهب العلمية وتوفير البيئة الحاضنة للابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031".

وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات مذكّرة تفاهم مع مجمّع دبي للعلوم في أغسطس 2025، لتعزيز التعاون في مجالات حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع. ويهدف هذا التعاون إلى تزويد المبتكرين والباحثين في مجمّع دبي للعلوم وغيره من المجمّعات المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم بما يلزم من دعم قانوني وفني، لتسريع إجراءات قبول طلبات براءات الاختراع.

دعم التقدّم العلمي

يواصل مجمّع دبي للعلوم ترسيخ مكانته كوجهة رائدة للابتكار العلمي، حيث يستقطب نخبة متنوّعة من الشركات العلمية المتخصّصة في شتّى القطاعات الحيوية. ويضمّ اليوم مجموعة رائدة من شركات علوم الحياة من كافة أنحاء العالم، بما فيها "أسترازينيكا" و"فايزر" و"بوسطن ساينتيفيك" و"هيمالايا ويلنس" و"ثيرمو فيشر ساينتيفيك". كما يحتضن مجمّع دبي للعلوم نخبة من الشركات الرائدة في القطاع، مثل "جوتن"، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة مواد الدهان والطلاء والتي تدير مختبراً للبحث والتطوير من مقرّها الإقليمي القائم في مجمّع دبي للعلوم.

ويضمّ مجمّع دبي للعلوم مجموعة بارزة من الشركات الرائدة في تركيب العطور والنكهات، والتي تسهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشمل هذه المجموعة شركات رائدة على غرار شركة "دي إس إم فيرمينيش"، التي تملك مركزاً للإبداع والتطوير في مجمّع دبي للعلوم، وشركة "آي إف إف"، التي افتتحت مركزها الإبداعي الجديد للعطور في دبي ضمن مقرّها القائم في مجمّع دبي للعلوم في عام 2025.

ويوفّر مجمّع دبي للعلوم أيضاً البيئة الحاضنة للشركات المتخصّصة في علوم الطاقة، حيث يضمّ نخبة من الشركات الرائدة في هذا المجال مثل "كلاريانت"، الشركة السويسرية المتخصّصة في إنتاج المواد الكيميائية الضرورية لقطاع النفط والغاز، و"فينكس كونتاكت"، الشركة التي توفّر حلول التشغيل الآلي لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى شركة "إكسون موبيل". وتسهم هذه الشركات مجتمعةً في دفع عجلة التقدّم في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجدّدة وتوليد الطاقة.

وانطلاقاً من التزامه الراسخ بتعزيز الاستدامة، يستقطب مجمّع دبي للعلوم نخبة من الشركات المتخصّصة في مجال البيئة والرائدة في إدارة النفايات وحلول الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، حيث يضمّ شركات مثل "الوكيل لإعادة التدوير"، وهي شركة رائدة في ابتكار حلول إعادة تدوير مخلّفات الطعام، وشركة "أڤاني إيكو" التي توفّر حلولاً بديلة وقابلة لإعادة التدوير لأدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

توفير البنية التحتية الحاضنة

تسهم البنية التحتية الحديثة ذات المواصفات العالمية في تعزيز قدرة مجمّع دبي للعلوم على إتاحة فرص التقدّم العلمي، حيث تشمل مجمّع مختبرات حاصل على شهادات المباني الخضراء LEED لدعم أنشطة البحث والتطوير المتقدّمة. كما يضمّ مجمّع دبي للعلوم مساحات واسعة مخصّصة للتخزين والخدمات اللوجستية، والتي تمتدّ على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 330 ألف قدم مربّع، لتلبية مختلف احتياجات الشركات القائمة فيه، بما في ذلك نخبة عالمية من الشركات الرائدة مثل مجموعة "أمسبيك".

بالإضافة إلى ذلك، يضمّ مجمّع دبي للعلوم مساحات العمل المشتركة "D/Quarters" التي توفّرها مجموعة تيكوم. وتهدف هذه الحلول المبتكرة إلى تلبية الطلب المتنامي على مساحات العمل المرنة في دبي، والتي تلبّي احتياجات القطاعات المستقبلية وتعزّز قدرة مجمّع دبي للعلوم على استقطاب الشركات العلمية على اختلاف أحجامها للعمل والتعاون ضمن بيئة تحفّز على الابتكار.

تعزيز الابتكار

تسهم هذه المنظومة العلمية المتكاملة في دعم الشركات الناشئة، التي تستفيد من الحلول والخدمات المبتكرة والبنية التحتية المتقدّمة التي يوفّرها مجمّع دبي للعلوم لمواصلة إحراز التقدّم العلمي الملحوظ. وتعكس حاضنة الأعمال in5 للعلوم، التي تمّ إطلاقها في عام 2023 بالتعاون مع مجمّع دبي للعلوم والتي تُعدّ من حاضنات الأعمال الأربعة المتخصّصة التابعة لحاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 في دبي، الدور البارز الذي تلعبه هذه الوجهة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وإعداد أجيال جديدة من روّاد قطاع العلوم. وقد ساهمت حاضنة الأعمال in5 للعلوم في نجاح العديد من الشركات الناشئة على غرار شركة "ديتيكتيوم"، التي تعمل على تطوير اختبار "ريڤونكو" الرائد للكشف المبكر عن أنواع متعدّدة من السرطان والمصمّم وفقاً للتركيبة الجينية الفريدة في المنطقة، وشركة التكنولوجيا الصحية "ريلفاكير" التي تسعى إلى الحدّ من ارتكاب الأخطاء في التشخيص والإجراءات الطبية وصرف الأدوية.

توفير منظومة داعمة

يحرص مجمّع دبي للعلوم على توفير البيئة الحاضنة لتعزيز التعاون بين مختلف جهات القطاع من خلال "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"، المنصّة الحصرية التي تضمّ نخبة من روّاد قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والعلوم في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تعزيز فرص التواصل وبناء شبكة علاقات قوية وتبادل المعرفة. ويسهم مجمّع دبي للعلوم، إلى جانب مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم، في تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل المعرفة بين مؤسّسات المجتمع الأكاديمي وجهات القطاع. فقد قامت جامعة "برمنغهام دبي" القائمة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية في عام 2025 بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مينترا" الناشئة في حاضنة الأعمال in5 للعلوم، لتطوير الأبحاث المرتبطة بحلول الصحة النفسية القائمة على الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات.

ولطالما شكّلت مثل هذه الشراكات الركيزة الأساسية للدور البارز الذي يلعبه مجمّع دبي للعلوم في دفع عجلة التقدّم العلمي في المنطقة وخارجها على مدى 20 عاماً.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

