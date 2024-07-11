محطة Gribo-Popoli الكهرومائية التابعة لشركة POWERCHINA تُعلن نجاحها في الربط بشبكة الكهرباء والبدء الرسمي في العمليات التجارية

تعزيز التعاون في مجال الطاقة الخضراء بين الصين وجمهورية الكوت ديفوار

POWERCHINA's Gribo-Popoli Hydropower Station in Côte d'Ivoire Achieves Early Grid Connection and Power Generation with First Unit

بكين، 11 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Power Construction Corporation of China (التي يشار إليها باسم "POWERCHINA" أو "الشركة")، عن اكتمال التشغيل التجريبي لمدة 72 ساعة للوحدة الأولى من مشروع محطة Gribo-Popoli الكهرومائية على نهر ساساندرا الذي يقع في منطقة سوبري بجمهورية كوت ديفوار وذلك يوم 5 يونيو 2024، الأمر الذي يمثل نجاح المحطة في تحقيق ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية وتوليد الطاقة قبل الموعد المحدد، إيذانا بالبدء الرسمي للعمليات التجارية. ويُعد هذا المشروع بمثابة شريان الحياة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجمهورية الكوت ديفوار، حيث يسهم في تحقيق التوازن المالي بين إيرادات قطاع الطاقة ومصروفاته، مما سيؤدي إلى تحسين كبير في معيشة السكان.

يَجري مشروع محطة Gribo-Popoli الكهرومائية التي تُشرف عليها شركة POWERCHINA في اتجاه مجرى النهر الذي تقع عليه محطة Soubre الكهرومائية التي أنجزتها الشركة أيضا. وهي ثاني محطة كهرباء تتولى الشركة تنفيذها على طول حوض نهر ساساندرا الذي يشهد تطورا متسارعا. وتحتوي المحطة على ثلاث وحدات تدفق متقاطع بإجمالي قدرة مثبتة تبلغ 112.9 ميجاوات وسعة تخزين تصل إلى 82 مليون متر مكعب. يبلغ طول السد 4.2 كيلومتر ويصل أقصى ارتفاع له إلى حوالي 18.58 متر. منذ انطلاق المشروع رسميا في أغسطس 2021، تمكن الفريق الميداني من التغلب على العديد من التحديات وعزز تنفيذ المشروع بنجاح، مُضيفا بذلك مصدر طاقة نظيفة إلى شبكة كهرباء جمهورية الكوت ديفوار.

مع اكتمال تشغيل مشروع محطة Gribo-Popoli الكهرومائية بكامل طاقته، فإنه سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية هائلة. سيساعد المشروع جمهورية الكوت ديفوار على تحقيق أهدافها المزدوجة للحد من انبعاثات الكربون، كما سيولد طاقة إضافية لدعم البلدان المجاورة. ومن خلال توفير فائض الكهرباء، ستعزز البلاد دورها كمزود رئيسي للطاقة في غرب إفريقيا، مما يعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمحطة Gribo-Popoli الكهرومائية، السيد Noumory Sidibe: "هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في تطبيق استراتيجية ساحل العاج لتنمية الطاقة المستدامة، وستساهم بشكل إيجابي في توسيع إمدادات الطاقة بالبلاد وتعزيز صادراتها". كما أعرب محافظ المنطقة، السيد KONE، عن سعادته بتقدم المشروع، مشيرا إلى أن اكتمال محطة Gribo-Popoli الكهرومائية سيجعل من منطقة سوبري مصدر فخر للوطن بأكمله.

لم يقتصر مشروع Gribo-Popoli على تشييد المحطة فحسب، بل يندمج بعمق مع المجتمع المحلي، مع تركيزه على تقديم مساعدات كبيرة في مجال البنية التحتية والبرامج الاجتماعية. فقد قام فريق المشروع بإصلاح الطرق وبناء مدارس ابتدائية، تعزيزا للعلاقات الإيجابية مع السكان. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الطرق الذي تم إصلاحه يعتبر شريانا رئيسيا لحركة المرور المرتفعة، ويربط العيادة الطبية St. Mary بمحطة وقود Total Energy. وقد ساهم هذا الإصلاح بشكل كبير في تحسين حركة المرور وسلامة المجتمع المحلي.

ولم تقف تطلعات شركة POWERCHINA عند هذا الحد، بل تسعى الشركة لمواصلة جهودها لتوفير المزيد من الطاقة النظيفة في إفريقيا وتحقيق نتائج مربحة للجميع في مجالات أوسع.

نبذة عن شركة POWERCHINA

تأسست شركة Power Construction Corporation of China (المُشار إليها باسم POWERCHINA) في عام 2011 وهي مجموعة مقاولات رائدة متخصصة في الاستثمار والتمويل، والتخطيط والتصميم، والإنشاء الهندسي، وتصنيع المعدات، وإدارة العمليات. واحتلت الشركة المرتبة رقم 105 في قائمة فورتشن 500 لعام 2023.

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