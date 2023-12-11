محطّماً أرقامه السابقة بفارق قياسي.. مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023 يختتم أنشطته لهذا العام

الرياض, 11 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، تفعيلات مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023، بعنوان "القيم العابرة للثقافات والتحديات الأخلاقية في العصر التواصلي"، بعد ثلاثة أيام استقبلت ما يجاوز ٣،٩٠٠ زائرا، واشتملت على برامج علمية وتعليمية وأنشطة متنوّعة.

Shattering Its Previous Records by a Significant Margin.. Riyadh International Philosophy Conference 2023 Concludes Its Activities for This Year Riyadh International Philosophy Conference Logo

وقد أعلنت الهيئة حصيلة المؤتمر ومخرجاته الاستراتيجية المتميزة خلال أيامه الثلاثة، بما شمل شراكته مع 12 شريكاً محلياً ودولياً، والتوقيع العلني لانضمام جمعية الفلسفة السعودية إلى الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية، وانضمامه إلى المؤتمر الدولي للفلسفة (روما، 2024). كما استضاف المؤتمر جملةً من الأسماء البارزة في الساحة الفلسفية، يبرز بينهم د. سايمون كريتشلي، أ. سليمان الناصر، د. حمو النقاري، د. نجيب الحصادي، د. ملاك الجهني، د. سنثيا فريلاند، ود. روبرت بيرناسكوني، الذين شاركوا في برنامج المؤتمر العلمي، بينما قدّم بعضهم ورشاً لزوار المؤتمر.

ويذكر أن المؤتمر ناقش 11 محوراً رئيسياً، و69 محوراً فرعياً، واستضاف ما يجاوز 70 متحدّثاً دولياً ومحلّياً، وأقام أكثر من عشرين ورشة للأطفال واليافعين والبالغين، وقدّم أكثر من 6 فعاليات وأنشطة مصاحبة. وفي هذا السياق، أعربت الهيئة عن اهتمام المؤتمر الكبير بالتقدّم البحثي والنمو الأكاديمي، حيث استقبل المؤتمر 144 مقترحاً علمياً مما يجاوز 20 دولة، حكّمتهم وقيّمتهم المجلة السعودية للدراسات الفلسفية، واختير منهم ما يقارب 39 مقترحاً ليناقَش على مسارح المؤتمر. وعلاوةً على ذلك، أقامت الهيئة منافسة المناظرات الفلسفية بين طلاب الجامعات السعودية، حيث خاض الطلاب سلسلة من المناظرات انتهت بفوز فريق واحد في يوم المؤتمر الأخير؛ إثر حوار فلسفي يناقش أثر العزلة على الذات والهوية.

كما قدم المؤتمر خلال أيامه الثلاثة جملة من التجارب التفاعلية المختلفة التي أشاد الزوار بتنوّعها، والتي تسعى إلى تقريب المفاهيم الفلسفية وتمهيدها للزائر، ومن ذلك "متاهة المعضلات الفلسفية"، التي قدّمت محاكاة واقعية لمعضلات أخلاقيّة، ومعرض "تقاطعات الفن والفلسفة"، الذي شمل عرضاً بصرياً لالتقاء الفلسفة بالفنون، وسينما الأفلام الفلسفية، التي عرضت أفلاماً فلسفيّة قصيرة في تجربة سينمائية خاصة، و"جدارية تاريخ الفلسفة"، التي لخّصت بشكل تفاعلي تاريخ الفلسيفة على مر الزمن، وحتى يومنا هذا.

وأشارت الهيئة إلى اهتمامها الاستراتيجي المحوري بهذا المؤتمر، حيث تسعى الهيئة لأن يكون هذا المؤتمر من الأحداث الفلسفية الأولى على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يدعم المساهمة الوطنية البحثية والأكاديمية، ويخلق بيئة حيوية لتبادل المعرفة بين المملكة وبين العالم.

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